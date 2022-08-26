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Мальдини: «Цели „Милана“? Стать лучше в сравнении с прошлым сезоном»

сегодня, 10:28

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Разумеется, в теории все кажется проще, чем в прошлом году. Но всегда стоит ждать чего-то нового, в группе сыграют интересные коллективы – «Ред Булл Зальцбург», у которого нет богатой истории, но с которым тяжело играть, и «Динамо», с которым мы уже играли в квалификации несколько лет назад. Думаю, именно «Милан» и «Челси» будут бороться за лидерство в группе. В целом, мы довольны результатами жеребьёвки.

Цели «Милана»? Стать лучше в сравнении с прошлым сезоном, когда мы финишировали на последнем месте в группе. Поэтому наша задача – выйти в плей-офф. Но это лишь слова, игра все покажет. «Милан» всегда стремится к лучшему.

Попадание в финал ЛЧ? Пока что мы не можем думать о настолько больших целях, но нашим соперникам будет непросто. Богатая история, готовая качественная команда, замечательный стадион, но это есть и у других клубов, у которых, может быть, другой состав, не столько в плане качества игроков, сколько в смысле стратегического подхода.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 10:59
Планы хорошие, но получится ли.
shlomo
shlomo
сегодня в 10:51
Удачи Милану
galem72
galem72
сегодня в 10:34
Милану в этом сезоне будет очень тяжело закрепиться наверху. Подобные победы бесследно не проходят. Как следствие, игроки выдыхаются и уже не могут тащить игру.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
Надо попытаться попасть в тройку
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