Мальдини: «Цели „Милана“? Стать лучше в сравнении с прошлым сезоном»

Технический директор «Милана» оценил результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Разумеется, в теории все кажется проще, чем в прошлом году. Но всегда стоит ждать чего-то нового, в группе сыграют интересные коллективы – «Ред Булл Зальцбург», у которого нет богатой истории, но с которым тяжело играть, и «Динамо», с которым мы уже играли в квалификации несколько лет назад. Думаю, именно «Милан» и «Челси» будут бороться за лидерство в группе. В целом, мы довольны результатами жеребьёвки.

Цели «Милана»? Стать лучше в сравнении с прошлым сезоном, когда мы финишировали на последнем месте в группе. Поэтому наша задача – выйти в плей-офф. Но это лишь слова, игра все покажет. «Милан» всегда стремится к лучшему.