Soccer.ru
ГлавнаяНовостиИграй красивоРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Ростов» выпустил промо перед матчем с ЦСКА

сегодня, 20:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАЗавтра в 19:45 Не начался

Футбольный клуб «Ростов» выпустил эффектный видеоролик перед матчем против московского ЦСКА в 7-м туре российской Премьер-Лиги.

Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 27 августа, в 19:45.

Все новости
С днём рождения, АПЛ. Вспоминайте любимых игроков лучшей лиги мира
15 августаВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии15
«Ростов» нащупал связку Комличенко и Уткина – их голы принесли команде 5 очков. Но команда больше ничего не предлагает в атаке
03 августаМаксим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Игрок «Слована» забил прямым ударом с углового в матче квалификации ЛЧ
14 июля Видео
Овечкин провёл эффектный силовой против защитника в матче против «Амкала»
26 июня Видео
Гильерме выразил поддержку Кухте
25 июня
Овечкин забил гол за «Динамо»
25 июня Видео
Сортировать
Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 22:09
Удачи Ростову!
Gahi
Gahi
сегодня в 21:50, ред.
Хороший и позитивный видеоролик от Ростова перед матчем с ЦСКА, фрагменты игры и призыв футболистов к своим болельщикам. Но хотелось бы чтобы такое музыкальное сопровождение, так же должно ассациироваться не с иностранным исполнителем, а связан с городом Ростовом на Дону. Городу которому посвящёны достаточно музыкальных произведений, например "Каштаны, сирень, фантаны" - где есть прекрасные слова "Гостям Ростова очень рады тут, и дружбою народов дорожат". и др., и так хорошо понятны болельщикам команды. Удачи
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:40
Молодцы!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:32
У Ростова всегда были промо ролики к матчу от себя, а не как они будут побеждать соперников.
У нас наверное есть только один клуб, который любит всех обыгрывать до матча, то ограбления поезда, то птицу они ловят, но вот по итогу всегда в проигрыше оставались.
Надо всегда уважать соперника, а не превозносить себя перед остальными, а в итоге всё равно поле всё рассудит.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:28
Главное - не ПРОМОтать результат.
32united
32united
сегодня в 21:18
Интересно понаблюлать за противостоянием Карпина и Федотова. Нас ожидает любопытный матч. Обе команды хорошо бегут, хорошо готовы физически. Посмотрим, кто кого сможет обыграть.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:03
Хорошее ПРОМО, а игра м ЦСКА совсем другое дело.
Удачи ЦСКА.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 21:00
@вари,со своим 91 кодом ,на матч не попадешь!!! Вот скоты!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:58
Посмтрим итоговый счёт на табло.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 