«Ростов» выпустил промо перед матчем с ЦСКА

Футбольный клуб «Ростов» выпустил эффектный видеоролик перед матчем против московского ЦСКА в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 27 августа, в 19:45.
Футбольный клуб «Ростов» выпустил эффектный видеоролик перед матчем против московского ЦСКА в 7-м туре российской Премьер-Лиги.
Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 27 августа, в 19:45.
У нас наверное есть только один клуб, который любит всех обыгрывать до матча, то ограбления поезда, то птицу они ловят, но вот по итогу всегда в проигрыше оставались.
Надо всегда уважать соперника, а не превозносить себя перед остальными, а в итоге всё равно поле всё рассудит.
У нас наверное есть только один клуб, который любит всех обыгрывать до матча, то ограбления поезда, то птицу они ловят, но вот по итогу всегда в проигрыше оставались.
Надо всегда уважать соперника, а не превозносить себя перед остальными, а в итоге всё равно поле всё рассудит.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.