«Ростов» выпустил промо перед матчем с ЦСКА

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сегодня, 20:46

Футбольный клуб «Ростов» выпустил эффектный видеоролик перед матчем против московского ЦСКА в 7-м туре российской Премьер-Лиги.

Игра состоится на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону в воскресенье, 27 августа, в 19:45.