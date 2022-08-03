«Ростов» нащупал связку Комличенко и Уткина – их голы принесли команде 5 очков. Но команда больше ничего не предлагает в атаке

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сегодня, 12:49

Успели поиграть в молодежке «Краснодара»

В первых турах Российской Премьер-лиги-2022/23 «Ростов» добивается результата в основном за счет новообразованной связки – Комличенко-Уткин. Николай забил уже три мяча, в каждом из которых ему ассистировал Даниил. Как итог, подопечные Валерия Карпина – на шестом месте с пятью очками в трех играх. Комличенко и Уткин вышли из академии «Краснодара», до «Ростова» шли разными дорогами. Но в составе южан они нашли общий язык, что сразу стало приносить плоды.

Оба играли за «Краснодар», но в разное время

Говоря об успешном взаимодействии Комличенко и Уткина, агент Николая Александр Клюев вспомнил об их краснодарском прошлом:

Николай и Даниил действительно отлично взаимодействуют. Комличенко и Уткин давно знакомы, еще по времени в «Краснодаре», им привычно играть вместе. Ну и работа под руководством Валерия Георгиевича Карпина, несомненно, приносит свои плоды, отсюда и результативность ребят.

Сейчас такие воспитанники точно бы пригодились южанам, но Комличенко и Уткин в разное время покинули клуб Сергея Галицкого. При этом, упоминая их сыгранность, стоит вспомнить о разнице в возрасте. Комличенко относится к одним из первых выпускников клубной академии. За молодежку «Краснодара» нападающий играл еще в 2012 году, в сезоне 2013/2014 стал привлекаться к играм основной команды. В это время Уткин лишь продвигался в системе клуба. К моменту, когда полузащитник закрепился в основе «быков», Комличенко уже уехал в Чехию выступать за «Младу-Болеслав».

Николай и Даниил успели пересечься лишь ненадолго – вместе сыграли за молодежный состав «Краснодара» в сезонах 2015/16 и 2016/17 (Комличенко тогда отыграл лишь 6 матчей).

До «Ростова» у российского форварда был этап в Чехии, где Николай вспомнил, как забивать (43 гола в 64 играх) и обратил на себя внимание российских клубов. Дальше – не очень удачный переход в «Динамо» и аренда в «Ростов». Валерий Карпин нашел подход к игроку, поэтому футболист после возвращения в Москву захотел обратно:

Мы [с Карпиным] пообщались, он сказал, что ждет меня. Может ли Соу уехать и ослабить конкуренцию? Не знаю. Но когда тренер тебя ждет и зовет, это многого стоит и это уже предлог ехать.

Уткин прошел не так много испытаний на взрослом уровне – после игры за «Краснодар» попал к Андрею Талалаеву в «Ахмат», стал там насыщать штрафную и забил 9 голов в РПЛ -21/22. Даниил приехал в Ростов-на-Дону вслед за Комличенко.

Один подает, второй забивает

Применительно к связке Уткин-Комличенко говорить стоит скорее об общих требованиях системы клубной академии для игроков. Всех учат играть в футбол, который выстраивается в основной команде краснодарцев – результативный, атакующий, ориентированный на пас. Оба с этим знакомы, поэтому нащупать взаимодействие получилось чуть быстрее.

Пока они реализуют простую и еще эффективную модель, в которой один адресует предельно точную передачу второму, а тот выступает наконечником атаки. Все 3 гола Комличенко пришли с розыгрыша стандартов.

После игры с «Химками» 27-летний нападающий отмечал:

Дай бог, чтобы мяч после передач Уткина ко мне и дальше так прилетал. Намагниченный. Главное при его подачах — бежать в ту точку, куда он подает. Если он исполнит — мяч туда и прилетит. Удачно сегодня все получилось.

Во всех случаях Даниил отдает чуть на ход, чтобы Николай успел отклеиться от соперника и пробить с меньшим сопротивлением. При том, что в остальном с голами у ростовчан туго, сейчас это основная функция в атаке, которая приносит очки.

Сохранить эффективность на дистанции будет сложно

При этом стоит учесть, что на всей дистанции чемпионата такие взаимодействия могут просесть. «Динамо» и «Локомотив» не смогли оказать должного сопротивления Комличенко и Уткину на старте чемпионата, но теперь стоит ожидать персональной игры соперника по обоим – их манера игры известна, опекать станут более плотно. Те же ЦСКА , «Зенит», «Ахмат» в перспективе смогут их закрыть.

При этом ничего другого подопечные Валерия Карпина еще не предложили. Сейчас южане более зависимы от моментов, возникающих за счет индивидуального мастерства (удар Глебова на 43-й минуте матча с «Химками») и резких выпадов.

Содержанием игры недоволен и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, о чем сказал после игры против «Химок»:

Понятно, что не все понравилось, результат на тоненького совсем. Особенно в первом тайме было слишком много необоснованных потерь без прессинга. Не знаю, с чем это связано. Отработали плохо, на 10 метров не давали, как нужно. Точно связано с жарой, потому что все были вяленькие, причем обе команды.

Пока связка Комличенко и Уткина приносит дежурный гол в играх, «Ростов» может цепляться за результат, но южанам пора искать новые способы доставки мяча в ворота соперника, пока старый не просел в эффективности. Стоит ожидать, что именно этим Карпин и займется. В прошлом сезоне периодически прицельно выстреливал Глебов, лучший этап в карьере выдал Дмитрий Полоз (14 голов в 27 играх РПЛ ). Южане этих игроков сохранили, свое они забьют.

Но на данный момент «Ростов» не производит впечатления команды из топ-5 по итогам начавшегося чемпионата – хотя работа на трансферном рынке вселяла такие надежды.