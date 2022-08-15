С днём рождения, АПЛ. Вспоминайте любимых игроков лучше лиги мира

1660591339

сегодня, 22:22

У турнира юбилей, ему тридцать лет.

За создание АПЛ проголосовали 20 февраля 1992-го года. Спустя годы стали могущественными, помог хитрый австралиец Рупер Мердок, но это – отдельная увлекательная история. Пусть в Англии лишь раз побеждал клуб, который не был среди лидеров по зарплате – речь о «Лестере» Раньери, настоящего футбола в британской лиге хватало.

Именно 15 августа 1992-го года, тридцать лет назад, провели первые поединки, в том числе МЮ и Фергюсон проиграли «Шеффилд Юнайтед». Ничего удивительного, «дьяволы» не были чемпионами 25 лет, хотя и пришли к финишу вторыми в последнем сезоне старого турнира. «Лидс» — последний чемпион в эпоху без АПЛ , а вот МЮ – стартовый чемпион новой эры. Затем выиграл трагичный «Блэкберн», появился «Арсенал». Пришел дерзкий «Челси», окреп «Манчестер Сити».

Было единственное «золото» «Ливерпуля», не забыта победа «Лестера». АПЛ стала главной футбольной лигой по финансам, да и качество снова на высоте. Сегодня хочется, чтобы праздник стал личным. Поэтому вместе разговора о рекордах, давайте поговорим о любимых игроках турнира для каждого из вас. Привнесем нечто личное, но при этом затрагивающее историю АПЛ . Любой список основан на личном вкусе, но этот сдобрен ностальгией.

Эрик Кантона

Мало кто застал Кантона в деле, когда говорим о нестарых фанатах футбола. Но знакомство с первой супервездой АПЛ дарит приятные эмоции. Кроме «бей-беги» в 90-х были такие персоны. Кантона – художник в широком смысле слова, сказывалось на поле. Эрик словно делал одолжение всем вокруг, посвящая себя не другому искусству, но не делал одолжение футболу, а любил его. От кончика бутсы, которым перебрасывал голкиперов в АПЛ , до поднятого воротника. Маэстро, каких мало.

Питер Крауч

Странно видеть Крауча в списке? А ведь долговязый Питер был хорош. Техничный форвард, способный забить в падении через себя, человек с большой самоиронией. Его ответ на вопрос, кем бы стал без футбола – девственником, является примером великолепного британского юмора. Крауч шутит, что жирафы его родственники, но и на поле форвард множестве клубов АПЛ радовал. Воспитанник «Тоттенхэма» даже вернулся ненадолго в родной клуб, хотя в юности его списали.

Деннис Бергкамп

Одна из основных причин любви к АПЛ . Самый знаменитый аэрофоб среди футболистов, прозванный Нелетучим голландцем – по аналогии с прозвищем Кройфа, добирался до городов Англии сушей. Унизил немало вратарей и защитников своими знаменитыми неординарными решениями. Бергкамп никогда не был готов играть от звонка до звонка в высоком темпе, но Деннис мог простоять весь матч, а потом создать шедевр. Наверное, таких игроков на чемпионском уровне больше не будет…

Нголо Канте

Доказал, что парень без сильного футбольного образования может покорить АПЛ . Сначала в составе «Лестера», а потом в футболке «Челси». Канте добился успеха в команде Конте, которая без него была десятой, а с Раньери опередил всех, хотя до этого «лисы» стояли на вылет. К подвигам француза относится также победа Тухеля в ЛЧ , хотя к этому разговору она отношения не имеет. Нголо – большой умница, здоровья ему и много крутых сезонов в АПЛ .

Паоло Ди Канио

Даже в «Чальтоне» Паоло играл здорово, хотя и недолго. В «Вест Хэме» на его счету немало голов. Классический герой неудачников. Ди Канио не добился мирового признания, но харизмой покорил многих. Паоло никогда не был звездой сборной Италии, ни разу не сыграл за Скуадру. Но бывший форвард «Милана» через «Селтик» попал в Англию, и задержался на много лет. Человек, который не забьет гол, если у вашего голкипера травма.

Хаби Алонсо

Испанец – невероятно умный футболист, перевел «Ливерпуль» из разряда финалистов Кубка УЕФА в разряд победителей Лиги чемпионов. В отличие от Джеррарда, у которого было немало персональных фанатов, Алонсо держался в тени. В сборной Испании, «Реале» или «Баварии» находились звезды первой линии, да и в «Ливерпуле» таких хватало. Жаль, что Хаби ни разу не выиграл АПЛ , но этот хавбек многим помог полюбить английский футбол.

Клод Макелеле

«Реал» словно прокляли за предательство Макелеле. Без Клода, невзирая на всех звезд, двенадцать лет не могли вернуть в клубный музей кубок чемпионов. А вот «Челси» ценил Макелеле, опытный француз помог Моуриньо прервать гегемонию «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала». Венгер и Фергюсон делили титул девять сезонов подряд, было лишь три разных чемпиона за 12 первых турниров АПЛ . А тут появился Макелеле и дважды стал чемпионом.

Петер Шмейхель

В АПЛ было много очаровательных игроков – Агуэро, Тевес, Де Брюйне, Давид Силва, Яя Туре, и это только легенды «Манчестер Сити». Но говорим о людях, которые очаровали, а ребята из составов новых чемпионов скорее заставили себя уважать. Тогда как Шмейхель появился во времена, когда деревья были большими. Датчанин польских кровей умел то, что не под силу ни одному новому вратарю. Тащил мячи из девяток, располагая корпус почти параллельно земле. Удивительно, что великан так высоко взлетал. Чех тоже красавец, Ван дер Сар – умница, но Петер именно любимчик среди вратарей.

Тьерри Анри

Сомневался, включать ли Анри в список. Любить игру Тьерри это как любить пить воду. Не выбираешь – пьешь, чтобы жить, а любишь футбол – наслаждался действиями легенды «Арсенала». После завершения карьеры Анри успел подмочить репутацию, ведь оказался сварливым и недалеким тренером, но когда свою хитрость направлял по левому флангу против соперников по АПЛ , то создавал магию. Тьерри – один из самых сложных форвардов в истории игры. И одновременно один из самых естественных.

Пол Скоулз

Не важно, какой клуб вам в АПЛ симпатичен. Если вы не поняли феномен Скоулза, то не поняли АПЛ . Были Гиггз, Бекхэм, Кин, у МЮ Фергюсона много обличий и героев, а позже подтянулись акселераты Роналду и Руни. Но ворчун Скоулз занимает особое место в сердцах всех, кто любит тонкий футбол. Пола недооценивали, даже в сборной Англии ему места не нашлось, но как же здорово играл. Хочется верить, что где-то уже растет новый «Рыжик».