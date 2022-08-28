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Иван Игнатьев оформил дубль за 4 минуты в матче с «Оренбургом»

сегодня, 15:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч идет

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил дубль в начале матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».

Игнатьев отметился забитыми голами на 8-й и 12-й минутах встречи.

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Все комментарии
minai
minai
сегодня в 15:31
Да уже три.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:26
Браво, Цорн
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:22
Это просто кошмар!
David Young
David Young ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 15:19
Здравствуйте.

Комментарии содержащие разговоры о том кто кого отправил в игнор или отправит в игнор недопустимы.

Всего доброго.
Гость
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