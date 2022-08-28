Иван Игнатьев оформил дубль за 4 минуты в матче с «Оренбургом»

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил дубль в начале матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».
Игнатьев отметился забитыми голами на 8-й и 12-й минутах встречи.
Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев оформил дубль в начале матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Оренбурга».
Игнатьев отметился забитыми голами на 8-й и 12-й минутах встречи.
Комментарии содержащие разговоры о том кто кого отправил в игнор или отправит в игнор недопустимы.
Всего доброго.
Комментарии содержащие разговоры о том кто кого отправил в игнор или отправит в игнор недопустимы.
Всего доброго.