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В нынешнем сезоне РПЛ Промес уже забил больше голов, чем в прошлом

сегодня, 08:32

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отметился забитым голом в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Факела» (4:1).

Таким образом, голландец забил уже семь голов в семи играх нынешнего сезона РПЛ. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон чемпионата России (6 голов за 22 матча).

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:12
Вот что значит не рваться на Родину,которая тебе оказалась мачехой и грозит тюрьмой.Вот обретение истинной свободы в самой свободной стране мира современности!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:12
Не хочет на Родину ехать.
112910415
112910415
сегодня в 09:55
Давай, Квинси! Надеемся на тебя!
fx5p427zs9dt
fx5p427zs9dt
сегодня в 09:13
У него пошла игра!!!
Валерыч
Валерыч
сегодня в 09:04
Молодец, братуха! Так держать!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 09:02
Осталось фк СПАРТАК Москва стать Чемпионом России...
makkie
makkie
сегодня в 09:00
Похвально, молодец Антоха!
Даже вчера, находясь в тени себя самого, умудрился за пару минут соорудить 2 гола в концовке - вначале забил сам, а потом ассистировал Рыбусу (через прострел с рикошетом).
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 08:54
В прошлом чемпионате он был на измене, что его выдадут Нидерландам, а сейчас успокоился. С России выдачи нет!
karnager
karnager
сегодня в 08:53
Дзюба почесал… руку
ABir
ABir
сегодня в 08:46
Так и дальше держать Антоха!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 08:44
Этот сезон Промеса!
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