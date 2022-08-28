В нынешнем сезоне РПЛ Промес уже забил больше голов, чем в прошлом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес отметился забитым голом в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги против «Факела» (4:1).
Таким образом, голландец забил уже семь голов в семи играх нынешнего сезона РПЛ. Это уже больше, чем за весь прошлый сезон чемпионата России (6 голов за 22 матча).
Даже вчера, находясь в тени себя самого, умудрился за пару минут соорудить 2 гола в концовке - вначале забил сам, а потом ассистировал Рыбусу (через прострел с рикошетом).
Даже вчера, находясь в тени себя самого, умудрился за пару минут соорудить 2 гола в концовке - вначале забил сам, а потом ассистировал Рыбусу (через прострел с рикошетом).