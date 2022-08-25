Турецкие клубы пропустят групповой раунд ЛЧ впервые с 1995 года

Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
Любопытно, что турецким клубам не удалось попасть в данную стадию впервые с сезона-1995/96.
Ранее стали известны все участники группового раунда.
Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.
Любопытно, что турецким клубам не удалось попасть в данную стадию впервые с сезона-1995/96.
Ранее стали известны все участники группового раунда.
Ведь клубы по составу на бумаге сильнее условных датчан, норвежцев и т.д. Даже если брать наши команды, ну может быть, за исключением Зенита, многие турки попросту сильнее в разы. Но играют не намного лучше.
Ведь клубы по составу на бумаге сильнее условных датчан, норвежцев и т.д. Даже если брать наши команды, ну может быть, за исключением Зенита, многие турки попросту сильнее в разы. Но играют не намного лучше.