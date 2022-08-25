Турецкие клубы пропустят групповой раунд ЛЧ впервые с 1995 года

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сегодня, 08:15

Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Любопытно, что турецким клубам не удалось попасть в данную стадию впервые с сезона-1995/96.

Ранее стали известны все участники группового раунда.