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Турецкие клубы пропустят групповой раунд ЛЧ впервые с 1995 года

сегодня, 08:15

Сегодня состоится жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов.

Любопытно, что турецким клубам не удалось попасть в данную стадию впервые с сезона-1995/96.

Ранее стали известны все участники группового раунда.

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Перевод с твиттер Goal
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:17
Бывает и такое
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 11:37
Упал уровень,упал!!! А Дзюба,только приехал!!!
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответ Zak11 (раскрыть)
сегодня в 11:29, ред.
Ну так Шахтер и не проходил через отбор. Если судить по Динамо Киев, то они прошли Фенербахче только из-за красной карточки последних. Если б нас не пнули из Уефа то зенит бы тоже был там. Это ни о чем не говорит. Кстати Шахтер не факт что будет через год два украинским клубом)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:19
Ах, тюрки, что ж вы так?
Zak11
Zak11 ответ Иван Сидоров 2 (раскрыть)
сегодня в 10:59
Ну Шахтёр то в группе как раз
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:45
ТОже достижение! Хоть что-то новенькое.
simon_3d
simon_3d
сегодня в 10:13
Трабзонспор особенно лоxaнулся. Впервые за столько лет выиграть свой чемп и пролететь мимо ЛЧ...
d1metras
d1metras
сегодня в 10:09
Это все Дзюба виноват)))
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 09:50
Дзюба подымет турецкий футбол!
Makao
Makao
сегодня в 09:39
Зато две шотландские будут. И вот это не совсем ясно. Нужны ли такие квалификации? Вряд ли условный Селтик гораздо сильнее Фенербахче, разве что в моменте.
9f72zp8c8feu
9f72zp8c8feu
сегодня в 09:03
ну что же бывает и хуже, на следующий год попадут...
ОПС
ОПС
сегодня в 09:00
Всегда что то бывает впервые. Ничего, будет время на подготовку.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 08:59
Фенербахче еще пройдет в Уефа. Ну что бывает не всем играть в ЛЧ иначе этот будет не ЛЧ. Турецкие клубы стали беднее вместе с Турцией. Украинцы тоже не прошли кстати...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:52
Магия российских неудачников чудесным образом передалась от Дзюбы турецким клубам! Знай наших!
Futurista
Futurista
сегодня в 08:21
Приехал Дзюба и всё испортил)...
протон
протон
сегодня в 08:17, ред.
В очередной раз убеждаюсь, что турецкий футбол похож на российский и он так же деградирует. Фенербахче и Трабзонспор так и не смогли пройти даже одного соперника в квалификации ЛЧ. Жуть...

Ведь клубы по составу на бумаге сильнее условных датчан, норвежцев и т.д. Даже если брать наши команды, ну может быть, за исключением Зенита, многие турки попросту сильнее в разы. Но играют не намного лучше.
Гость
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