«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони 100 миллионов евро

Вингер «Аякса» Антони находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».
Клубы договорились о трансфере бразильца за 100 миллионов евро с учетом бонусов. Антони должен подписать контракт на 5 лет.
В прошлом сезоне бразилец забил за «Аякс» 8 голов в чемпионате Нидерландов.
Антонио конечно отлично смотрелся в Эродивизи, игрок с хорошим дриблингом, хорошей скоростью и техникой, но как проявит себя в АПЛ большой вопрос. На мой взгляд он больше подошел бы Томасу Тухелю в Челси. Вообщем поглядим, через недельку поглядим на него в матче с Арсеналом, заценим его
Антонио конечно отлично смотрелся в Эродивизи, игрок с хорошим дриблингом, хорошей скоростью и техникой, но как проявит себя в АПЛ большой вопрос. На мой взгляд он больше подошел бы Томасу Тухелю в Челси. Вообщем поглядим, через недельку поглядим на него в матче с Арсеналом, заценим его