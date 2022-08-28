Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони 100 миллионов евро

сегодня, 21:03

Вингер «Аякса» Антони находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Клубы договорились о трансфере бразильца за 100 миллионов евро с учетом бонусов. Антони должен подписать контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне бразилец забил за «Аякс» 8 голов в чемпионате Нидерландов.

Все новости
Навас может расторгнуть контракт с ПСЖ
Сегодня, 22:38
СлухиГлавный тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду
Сегодня, 12:37
СлухиГвардиола получит 100 млн фунтов стерлингов на трансферы в январе
Сегодня, 12:25
Слухи«Милан» хочет подписать двух бразильцев до закрытия трансферного окна
Сегодня, 11:40
Слухи«Милан» близок к трансферу защитника «Шальке»
Сегодня, 09:48
Слухи«Севилья» намерена арендовать украинского нападающего «Бенфики» Яремчука
Сегодня, 09:18
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:22
Конечно стоит он не больше 60млн, но таковы Реалии МЮ. Думаю Тен Хааг не зря вцепился в него, пока трансферы Маласии и Мартинеса оправдывают себя.
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 22:20
Еще в центр Де Врея, а на правый край Дюмфриса!
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:41
По скорости Антони не лучше Ришарлисона, но в дриблинге хорош.
Бразильцев хороших много было, но не все заиграли. Риск есть всегда, когда речь о такой сумме. Вот если не заиграет это будет провал, если заиграет, то трансфер оправдается.
FenixSL
FenixSL ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 21:41
в Арсенал бы)))
поинтереснее любого на этой позиции он будет конечно
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 21:37
А нам все равно, а нам все равно.
Mi6
Mi6
сегодня в 21:33
Восемь и заболотный забивает...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:31
ЗНАЧИТ, ОН ТОГО СТОИТ...
Elliada
Elliada
сегодня в 21:30
Сегодня узнал, что есть какой-то чувак, за которого хотят заплатить 100 млн. Раньше игроков с такой стоимостью было мало. Теперь за каждого немного выше среднего такая сумма
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 21:18
Дико разводят МЮ
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:18
Это конечно же полный ппц!!! Аякс заработал на МЮ за это ТО более 150-ти лямов €!!! Вот это я понимаю бизнес! Ван дер Сар хорошо осведомлен о финансах симейсва Глейзеров и выдоил из них столько,сколько хотел.
Антонио конечно отлично смотрелся в Эродивизи, игрок с хорошим дриблингом, хорошей скоростью и техникой, но как проявит себя в АПЛ большой вопрос. На мой взгляд он больше подошел бы Томасу Тухелю в Челси. Вообщем поглядим, через недельку поглядим на него в матче с Арсеналом, заценим его
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:14
Техничный и быстрый краёк . Думаю получше Рэшфорда будет на данный момент и что самое главное он придёт к своему тренеру , который знает как его использовать!Но переплачивать за игрока в три раза , а его стоимость 35 млн , это слишком!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:09
Кругленькая сумма!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:05
Почти даром !))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:05
Тренер им нужен и убрать ныряльщика
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 