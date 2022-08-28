«Манчестер Юнайтед» заплатит за Антони 100 миллионов евро

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сегодня, 21:03

Вингер «Аякса» находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед».

Клубы договорились о трансфере бразильца за 100 миллионов евро с учетом бонусов. Антони должен подписать контракт на 5 лет.

В прошлом сезоне бразилец забил за «Аякс» 8 голов в чемпионате Нидерландов.