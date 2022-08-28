Главный тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Спортинг».
Если португальский клуб подпишет Роналду без согласования с главным тренером Рубеном Аморимом, он подаст в отставку. Аморим не хочет видеть Криштиану в своей команде.
У Роналду также есть вариант с переходом в «Наполи».
Понятное дело, что в мире найдется очень мало тренеров, которые будут готовы взять в свою команду игрока, позиционирующего себя выше самого тренера и даже клуба в целом. По крайней мере, такому игроку должно быть сильно меньше, чем 37 лет. Такой фокус удалось провернуть только в МЮ, да и то в основном благодаря коммерческим интересам Глейзеров и старческой ностальгии САФа. С другими клубами это уже не работает.
Понятное дело, что в мире найдется очень мало тренеров, которые будут готовы взять в свою команду игрока, позиционирующего себя выше самого тренера и даже клуба в целом. По крайней мере, такому игроку должно быть сильно меньше, чем 37 лет. Такой фокус удалось провернуть только в МЮ, да и то в основном благодаря коммерческим интересам Глейзеров и старческой ностальгии САФа. С другими клубами это уже не работает.