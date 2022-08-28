Главный тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду

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сегодня, 12:37

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Спортинг».

Если португальский клуб подпишет Роналду без согласования с главным тренером , он подаст в отставку. Аморим не хочет видеть Криштиану в своей команде.

У Роналду также есть вариант с переходом в «Наполи».