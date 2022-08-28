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Главный тренер «Спортинга» подаст в отставку, если клуб подпишет Роналду

сегодня, 12:37

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в «Спортинг».

Если португальский клуб подпишет Роналду без согласования с главным тренером Рубеном Аморимом, он подаст в отставку. Аморим не хочет видеть Криштиану в своей команде.

У Роналду также есть вариант с переходом в «Наполи».

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Все комментарии
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 13:54
Молодец,красавчик!!!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:52
Детский сад какой-то.
btgjczed8eut
btgjczed8eut
сегодня в 13:47
Суровое условия
SonataArctica
SonataArctica ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:44
Это Эпотаж, увы...
112910415
112910415
сегодня в 13:41
Какое неприятное послевкусие у карьеры...
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 13:33
А Криштиану хочет видеть ?
edubokom
edubokom
сегодня в 13:24, ред.
Спортинг родная команда Роналду. Многие менее великие игроки заканчивали карьеру дома. Понятно, что не на главных ролях. Так что тренер погорячился, если это правда. А мнение болельщиков клуба никого не интересует? Да и хочет ли игрок заканчивать карьеру - вопрос.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:20
Не нужен он
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:19
Неужели в МЮ остаётся?
ОПС
ОПС
сегодня в 13:13
За океаном места есть.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 13:05
Роналду только сша ща
Capral
Capral
сегодня в 13:02, ред.
Было бы у Роналду спортивное самолюбие, он сам бы, уже давно подал бы в отставку....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:47
Его можно понять, человек строит тренерскую карьеру, вернул спустя 20 лет чемпионство Спортингу, а все его перспективы хотят заруинить высокомерным единалом, который разрушит всю структуру игры.

Понятное дело, что в мире найдется очень мало тренеров, которые будут готовы взять в свою команду игрока, позиционирующего себя выше самого тренера и даже клуба в целом. По крайней мере, такому игроку должно быть сильно меньше, чем 37 лет. Такой фокус удалось провернуть только в МЮ, да и то в основном благодаря коммерческим интересам Глейзеров и старческой ностальгии САФа. С другими клубами это уже не работает.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:41
Даже в Спортинге в родном для Роналду клубе не хотят его видеть.
Вот оно дно карьеры.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:41
Это шантаж!
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