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Дубль Голенкова принёс «Ростову» победу над «Динамо» в Кубке России

сегодня, 22:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

«Ростов» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1-го тура Кубка России.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков с пенальти, а на 43-й минуте Голенков удвоил преимущество своей команды.

В следующем матче Кубка России «Ростов» сыграет против «Оренбурга», а «Динамо» — против «Ахмата».

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Все комментарии
Таганский
Таганский
сегодня в 23:09
В общем и целом неплохо сыграли ребятки..
Хочется выделить Егорку - жаль, что на хет-трик не сподобился, а ведь, мог.. Теперь и Комличенко пусть задумается о реальном конкуренте основы..))
Понравился Миронов, но в концовке чуть забарахлил, стал частенько ошибаться..
Повторюсь, что не считаю глобальной целью Ростова взять кубок, но вот проверить молодняк - это самое то, что нужно..
Всех с победой, так держать!!))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
сегодня в 23:09
Ростов красавцы!, Но на игры Кубка fan-id не распространяется. Всех пускают. А протестовать можно по другому, не нанося вреда своей команде.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 23:09
московские клубы слабые, все идёт к тому, что Зенит в будущем будет конкурировать только с югом
Аксинья
Аксинья
сегодня в 23:06
Что и следовало ожидать - молодняк (резерв) Ростова оказался посильнее динамовского, ну а основной состав во втором тайме уже вышел доиграть...Хочется чтобы Карпин давал побольше игровой практики Голенкову, ведь у парня неплохие бомбардирские задатки. И особо хочу обратить внимание на посещаемость и подумать для кого изобрели Фан-ИДилию - явно не для болельщиков)) С победой всех болел нашей донской команды!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:06
По классике!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 23:02
С Победой Земляки и сопереживающие Югу, ГОООЛенков сегодня проявил себя!!!
David Young
David Young ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 23:00
Доброго вечера.

Нужно чтобы был заполнен номер телефона здесь, номер того кто будет получать приз - https://www.soccer.ru/settings/winners

А дальше нужно будет просто ждать звонка и доставки приза.

Если будут другие вопросы обращайтесь. Всего доброго.
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