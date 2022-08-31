Дубль Голенкова принёс «Ростову» победу над «Динамо» в Кубке России

«Ростов» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1-го тура Кубка России.
На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков с пенальти, а на 43-й минуте Голенков удвоил преимущество своей команды.
В следующем матче Кубка России «Ростов» сыграет против «Оренбурга», а «Динамо» — против «Ахмата».
Хочется выделить Егорку - жаль, что на хет-трик не сподобился, а ведь, мог.. Теперь и Комличенко пусть задумается о реальном конкуренте основы..))
Понравился Миронов, но в концовке чуть забарахлил, стал частенько ошибаться..
Повторюсь, что не считаю глобальной целью Ростова взять кубок, но вот проверить молодняк - это самое то, что нужно..
Всех с победой, так держать!!))
Хочется выделить Егорку - жаль, что на хет-трик не сподобился, а ведь, мог.. Теперь и Комличенко пусть задумается о реальном конкуренте основы..))
Понравился Миронов, но в концовке чуть забарахлил, стал частенько ошибаться..
Повторюсь, что не считаю глобальной целью Ростова взять кубок, но вот проверить молодняк - это самое то, что нужно..
Всех с победой, так держать!!))
https://www.youtube.com/watch?v=Zz1whH9m-4E
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Если будут другие вопросы обращайтесь. Всего доброго.
Нужно чтобы был заполнен номер телефона здесь, номер того кто будет получать приз - https://www.soccer.ru/settings/winners
А дальше нужно будет просто ждать звонка и доставки приза.
Если будут другие вопросы обращайтесь. Всего доброго.