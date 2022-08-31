Дубль Голенкова принёс «Ростову» победу над «Динамо» в Кубке России

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сегодня, 22:57

«Ростов» обыграл «Динамо» (2:0) в матче 1-го тура Кубка России.

На 23-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Егор Голенков с пенальти, а на 43-й минуте Голенков удвоил преимущество своей команды.

В следующем матче Кубка России «Ростов» сыграет против «Оренбурга», а «Динамо» — против «Ахмата».