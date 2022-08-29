Баркли ушёл из «Челси» по обоюдному согласию сторон

Полузащитник Росс Баркли покинул «Челси» по обоюдному согласию сторон.
Игрок выступал за «синих» с января 2018 года. Всего он провел за лондонский клуб 100 матчей и забил 12 голов. На официальном сайте клуба по этому поводу сказано:
Мы благодарны Россу за его работу в «Челси» и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!
Челси не очень дорого его взял на истекающем контракте. Порой был полезен. Но конечно же не оправдал ожидания.
Челси не очень дорого его взял на истекающем контракте. Порой был полезен. Но конечно же не оправдал ожидания.