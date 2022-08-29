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Баркли ушёл из «Челси» по обоюдному согласию сторон

сегодня, 18:13

Полузащитник Росс Баркли покинул «Челси» по обоюдному согласию сторон.

Игрок выступал за «синих» с января 2018 года. Всего он провел за лондонский клуб 100 матчей и забил 12 голов. На официальном сайте клуба по этому поводу сказано:

Мы благодарны Россу за его работу в «Челси» и желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере!

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Все комментарии
32united
32united
сегодня в 19:00
Жаль конечно, что не удалось полностью реализовать свой потенциал. Временами неплохо смотрелся. Желаем Россу удачи в дальнейшей карьере.
протон
протон
сегодня в 18:56
По молодости прям как новый Стиви Джи котировался. Только эвертонский.
Челси не очень дорого его взял на истекающем контракте. Порой был полезен. Но конечно же не оправдал ожидания.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:29
Теперь только Баркли в Барнсли !)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:17
К этому и шло
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