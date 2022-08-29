Баркли ушёл из «Челси» по обоюдному согласию сторон

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сегодня, 18:13

Полузащитник покинул «Челси» по обоюдному согласию сторон.

Игрок выступал за «синих» с января 2018 года. Всего он провел за лондонский клуб 100 матчей и забил 12 голов. На официальном сайте клуба по этому поводу сказано: