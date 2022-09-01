Конте: «Мы могли добиться большего, но приходится говорить лишь о ничьей»

Главный тренер «Тоттенхэма» оценил ничейный результат в матче его команды против «Вест Хэма» в АПЛ (1:1).

Полагаю, мы должны были победить, однако в конце они тоже имели шансы забить, и мы бы потерпели поражение.

«Вест Хэм» — крепкая команда, против них непросто играть. Нужно быть очень внимательным, эта команда активно использует длинный пас. Стандарты мы использовали с пользой, нам удавалось создавать острые моменты.

Мы могли добиться большего, но приходится говорить лишь о ничьей.