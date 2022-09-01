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Конте: «Мы могли добиться большего, но приходится говорить лишь о ничьей»

сегодня, 08:20
Вест ХэмЛоготип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте оценил ничейный результат в матче его команды против «Вест Хэма» в АПЛ (1:1).

Полагаю, мы должны были победить, однако в конце они тоже имели шансы забить, и мы бы потерпели поражение.

«Вест Хэм» — крепкая команда, против них непросто играть. Нужно быть очень внимательным, эта команда активно использует длинный пас. Стандарты мы использовали с пользой, нам удавалось создавать острые моменты.

Мы могли добиться большего, но приходится говорить лишь о ничьей.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 08:59
На ничьих чемпионами не стать, но чемпионат это же долгая история, но терять очки в таких матчах не стоит.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 08:27
Могли бы, если бы ... , а тут на тебе !)
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