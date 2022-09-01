«Сочи» объявил о переходе воспитанника ПСЖ

Пресс-служба «Сочи» объявила о трансфере защитника «Стандарда» .

Мусса Сиссако перешёл в «Сочи»! 21-летний малийский защитник с наступившего сезона будет выступать за нашу команду.

Футболист является воспитанником академии ПСЖ , в структуре которого выступал до 2020 года. Минувшие два сезона футболист провёл в бельгийском «Стандарде», за который сыграл в 34 матчах. Также Мусса является действующим игроком сборной Мали, за которую он дебютировал в прошлом году и провёл четыре игры.

В нашем клубе он будет выступать под 4-м номером.