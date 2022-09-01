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«Сочи» объявил о переходе воспитанника ПСЖ

сегодня, 18:37

Пресс-служба «Сочи» объявила о трансфере защитника «Стандарда» Мусса Сиссако.

Мусса Сиссако перешёл в «Сочи»! 21-летний малийский защитник с наступившего сезона будет выступать за нашу команду.

Футболист является воспитанником академии ПСЖ, в структуре которого выступал до 2020 года. Минувшие два сезона футболист провёл в бельгийском «Стандарде», за который сыграл в 34 матчах. Также Мусса является действующим игроком сборной Мали, за которую он дебютировал в прошлом году и провёл четыре игры.

В нашем клубе он будет выступать под 4-м номером.

«Сочи» объявил о переходе воспитанника ПСЖ

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:50
Понятно, что ничего непонятно пока. В деле станет понятно. С приездом в РПЛ и в Сочи!
makkie
makkie
сегодня в 18:49
Значит скоро в Зените окажется!
Вираж будет доволен ))
LOpp
LOpp ответ allemz (раскрыть)
сегодня в 18:44
Зенит не проспал, Зенит купит его через год.
allemz
allemz
сегодня в 18:42
Какой громкий заголовок, трепещи Зенит, проспали теневого гегемона)))
Гость
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