«Сочи» объявил о переходе воспитанника ПСЖ

Пресс-служба «Сочи» объявила о трансфере защитника «Стандарда» Мусса Сиссако.
Мусса Сиссако перешёл в «Сочи»! 21-летний малийский защитник с наступившего сезона будет выступать за нашу команду.
Футболист является воспитанником академии ПСЖ, в структуре которого выступал до 2020 года. Минувшие два сезона футболист провёл в бельгийском «Стандарде», за который сыграл в 34 матчах. Также Мусса является действующим игроком сборной Мали, за которую он дебютировал в прошлом году и провёл четыре игры.
В нашем клубе он будет выступать под 4-м номером.
Вираж будет доволен ))
Вираж будет доволен ))