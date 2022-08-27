Они сбежали из России. Рассказываем, как дела у легионеров, уехавших из РПЛ этим летом

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сегодня, 19:19

Кто-то продолжает показывать класс

Летом продолжился отток легионеров из Российской Премьер-лиги – ФИФА дала разрешение иностранцам в составе российских клубов приостанавливать контракты до следующего лета. Рассказываем, как обживаются в новых командах иностранные игроки из нашего чемпионата.

Юри Альберто («Зенит» — «Коринтианс»)

Один из самых тихих случаев ухода из российского клуба в последние годы. Бразилец не стал приостанавливать контракт и позволил «Зениту» выжать из сделки максимум. В результате питерцы отдали Юри в аренду, а в обратном направлении последовали вратарь Иван и хавбек Густаво Мантуан (тоже на ближайший сезон).

В новой команде все пошло не сразу, но со временем Альберто начал забивать – его хет-трик позволил «Коринтиансу» выйти в полуфинал Кубка Бразилии. Выступает не очень ярко – в национальном первенстве форвард еще не отличился.

Алексис Бека-Бека («Локомотив» — «Ницца»)

Непонятно, каким образом «железнодорожники» смогли выжать из французского клуба 12 млн евро.

Возможно, сыграл тот факт, что Бека-Бека француз, причем недавно считавшийся довольно перспективным. Его продажу для «Локо» в любом случае стоит отнести к удачным – игрок мог приостановить контракт и уйти бесплатно, либо предложить могли в разы меньше.

В Лиге 1 опорник почти не играет. Алексис лишь раз вышел в стартовом составе, два матча полностью просидел на скамейке, а в квалификации Лиги конференций оба раза выходил с замены. Для такого дорогого актива показатели слабые.

Яка Бийол ( ЦСКА – «Удинезе»)

Решение словенца хочется уважать. Он не стал приостанавливать контракт, уважительно отнесся к ЦСКА и как простой человек объяснил – решение принял с семьей, отталкиваясь от ситуации.

Центрбек подписал долгосрочный контракт с «Удинезе», плотным середняком чемпионата Италии. Яка еще не дотягивает до уровня основного состава, поэтому главный тренер Андреа Соттиль заменяет его по ходу матча. Но и в ЦСКА старт не был легким. Перед итальянским коллективом не стоят масштабные задачи, поэтому к новым реалиям получится адаптироваться в спокойном темпе.

Себастьян Шиманьски («Динамо» — «Фейеноорд»)

Сразу после финала Кубка России поляк опубликовал в соцсетях пост-прощание с московской командой. В клубе все упорно отрицали, опираясь на действующее соглашение. Себастьян так и не вернулся, новый тренер бело-голубых Славиша Йоканович в открытую говорил, что не рассчитывает на возвращение хавбека.

Позднее «Фейеноорд» объявил о подписании Шиманьского. В чемпионате Нидерландов нет проблем с результативностью, у всех качественных футболистов внушительная статистика (вспомнить хотя бы 43 очка Душана Тадича в 34 играх). Себастьян отдал 2 голевые передачи в трех играх Эредивизи и останавливаться не собирается.

Гильермо Вареда («Динамо» — «Фламенго»)

На первых порах ситуация воспринималась как дикость. Уругвайский защитник покинул расположение клуба под покровом ночи, не сообщив никому. Позицию клуба все слышали, но вот игрок бело-голубых Александр Кутицкий отметил, что Гильермо после поединка с «Торпедо» вернулся и попрощался со всеми, а сам защитник говорит, что предупреждал клуб о намерении уйти.

Варела уже заявлен «Фламенго» на сезон, но не принимал участие в матчах. Оценить его получится позже.

Гжегож Крыховяк («Краснодар» — «Аль-Шабаб Эр-Рияд»)

Телекомментатор Константин Генич недавно заявил, что Крыховяк не просто не собирался подначивать легионеров «быков» приостанавливать контракты, но и успокаивал их. После массового отъезда иностранцев из «Краснодара» летом в команду вернулась лишь часть.

Гжегож же отправился в Саудовскую Аравию выступать за «Аль-Шабаб Эр-Рияд». Говорить об успехах рано – в национальном чемпионате проходит только первый тур. Хотя показательно, что первый матч команды в сезоне Крыховяк отыграл от свистка до свистка.

Фабиан Бальбуэна («Динамо» — «Коринтианс»)

Один из футболистов, из-за отъезда которых в «Динамо» кадровый кризис. Фабиан стабильно выходил в старте москвичей, после его ухода в заявке бело-голубых оставалось два центральных защитника (теперь их три).

За «Коринтианс» Фабиан регулярно выходит в основе. Через него проходит наибольшее количество передач, и он активен в верховых единоборствах. В новом коллективе у Бальбуэны все прекрасно.

Чидера Эджуке ( ЦСКА – «Герта»)

Федотов был явно недоволен решением нигерийца на фоне его обещаний продолжить выступать в московском коллективе. Чидера решил поехать в Германию к Сандро Шварцу.

И, видимо, решил, что даже в составе андердога Бундеслиги ему будет лучше, чем в Москве. «Герта» балансирует на грани зоны прямого вылета и забивает крайне редко. Экс-тренер «Динамо» доверяет Эджуке, но тот еще ни разу не забил. При этом в дриблинг нападающий идет все так же часто.

Джордан Ларссон («Спартак» — «Шальке»)

Пример того, как можно испортить отношения с болельщиками, которые тебя хвалили, менее чем за год. Приостановка контракта, уход в АЕК , интервью о нежелании иметь ничего общего с российской командой. Это все хайлайты Джордана в минувшем сезоне.

В «Шальке» есть все шансы повторить прошлогодний антирекорд и раствориться в немецком коллективе. На первых порах швед выходит крайне редко и даже близко не показывает былой результативности. Возможно, стоило пойти к Тедеско – в его концепции Ларссон выглядел особенно хорошо. Хотя у Доменико в «Лейпциге» и без него достаточно исполнителей.

Алекс Крал («Спартак» — «Шальке»)

Второй экс-спартаковец в «Шальке». Ему больше повезло с количеством игровой практики. Постоянное место в старте, приличный объем работы. К слову, в схеме 4-1-4-1, где Алекс был единственным опорником, он сыграл средне. Видимо, чеху необходим партнер в эту зону для подстраховки.

Сам «Шальке» показывает скромные результаты в чемпионате Германии – дважды сыграл вничью и с двумя очками является 13-й командой Бундеслиги.