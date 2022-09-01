Агент Шомуродова: «Элдор остаётся в „Роме“»

Кахор Муминов, возглавляющий азиатские проекты компании ProSportsManagement, ведущей дела , рассказал о будущем узбекского форварда.

Элдор остаётся в «Роме». Клуб отказывался рассматривать все предложения. Предложения приходили в июне, июле и даже в последние дни и часы трансферного окна.

Нам казалось, что Шомуродову было бы правильнее уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Но «Рома», несмотря на некоторые утечки информации в прессу, всегда заявляла, что Элдор — важная часть их спортивного проекта. Будем стараться видеть в этом позитив.