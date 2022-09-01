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«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер Захаряна

сегодня, 15:42

«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер полузащитника Арсена Захаряна.

Клубы достигли устной договоренности, осталось согласовать технические детали, а также условия контракта футболиста с «синими». По условиям договора Захарян будет фактически находиться в «Динамо» на правах аренды до тех пор, пока не будут выплачены деньги за переход. Скорее всего, это произойдет зимой.

Известно также, что условием, при котором Захаряна можно будет отзаявить из РПЛ и подтвердить трансфер, является оплата перехода, которая может случиться и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы этот вариант обсуждали.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:54
Ну значит так тому и быть.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:47
Я так и думал, что это единственный вариант - раз заплатить сейчас не получается, но хочется получить игрока, отсрочить оплату.
Stalker-ato
Stalker-ato
сегодня в 15:46
самый нормальный варинат и в Динамо поиграет и в Челси перешёл,а так сорвись трансфер мог парень и в деприсняк впасть,не каждый день зовут играть в АПЛ в сильной команде,которая ставит перд собой самые высокие задачи.
LOpp
LOpp
сегодня в 15:45
удачи, Арсену!
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