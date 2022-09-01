«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер Захаряна

«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер полузащитника Арсена Захаряна.
Клубы достигли устной договоренности, осталось согласовать технические детали, а также условия контракта футболиста с «синими». По условиям договора Захарян будет фактически находиться в «Динамо» на правах аренды до тех пор, пока не будут выплачены деньги за переход. Скорее всего, это произойдет зимой.
Известно также, что условием, при котором Захаряна можно будет отзаявить из РПЛ и подтвердить трансфер, является оплата перехода, которая может случиться и через несколько дней после закрытия трансферного окна. Клубы этот вариант обсуждали.