«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер Захаряна

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сегодня, 15:42

«Челси» и «Динамо» согласовали трансфер полузащитника .

Клубы достигли устной договоренности, осталось согласовать технические детали, а также условия контракта футболиста с «синими». По условиям договора Захарян будет фактически находиться в «Динамо» на правах аренды до тех пор, пока не будут выплачены деньги за переход. Скорее всего, это произойдет зимой.