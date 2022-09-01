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Трансфер Роналду в «Наполи» сорвался. Криштиану останется в «Ман Юнайтед»

сегодня, 18:06

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдёт в «Наполи».

Неаполитанский клуб являлся претендентом на подписание португальца, однако трансфер сорвался. Жорже Мендеш, агент Роналду, не смог договориться о переходе Криштиану в «Наполи».

Роналду не перейдёт в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:43, ред.
Это их личное мнение было по поводу Рона и никаких официальных предложений у Рона небыло.
А у тебя наверное какая-то ронофобия , везде где речь идёт о нём, там твои "добрые" комментарии в его адрес . И интересно как может быть балластом , футболист который завоевал столько трофеев и является рекордсменом многих футбольных достижний , которые тебе и во сне не снились..
И никакие тренировки он не игнорировал . Тен Хаг сам сказал, что он отсутствует по семейным обстоятельствам . Если ты забыл у него в это время умер ребёнок. И не сочиняй больше ничего, или не повторяй чьи-то больные фантазии и вбросы. Спасибо тебе за понимание и спорить я с тобой не собираюсь.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:32
Балласт в бешенстве. Лавку, на которой ему придется сидеть весь сезон, не красили с 2009 года.
Elliada
Elliada ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 18:30
Вообще не собирался? Ну-ну. Если бы это были просто слухи, тогда Оливер Кан не стал бы дважды заявлять, что Бавария не станет подписывать балласта. Президент Атлетико тоже не стал бы делать публичное заявление. И другие представители других клубов. Они бы просто не обращали внимание.

Кстати, агента балласта видели с представителями этих клубов. Но это совпадение, верно?

Если не собирался уходить, почему почти 2 месяца тренировки игнорировал?
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 18:28
Неужели и тут опрокинули балласта))
Как же его возят мордой в последнее время, не припомню ни одного другого игрока, чтобы клубы так неуважительно относились. Что ж, винить он может только себя
dok66
dok66
сегодня в 18:21
Будет полировать скамейку , которую потом МЮ продаст за млн .
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:20
Никогда небыло вообще и речи внутри клуба о переходе Рона в Наполи. И у Рона самого небыло мыслей об этом. Он и не собирался уходить из МЮ, о чём не раз говорил и главный тренер Тен Хаг . А эти все истории о каких-то клубах и преходах Рона в тот или иной клуб, лишь вбросы вокруг самой медийной личности последних лет и ничего общего не имеют с реальностью. Вот как-то так. Всем Добра ! А Рону Удачи с МЮ .
allemz
allemz
сегодня в 18:12
Как теперь жить-то((
qmv7wzafjw6r
qmv7wzafjw6r
сегодня в 18:08
Смех и грех...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:07
Гость
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