Трансфер Роналду в «Наполи» сорвался. Криштиану останется в «Ман Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не перейдёт в «Наполи».
Неаполитанский клуб являлся претендентом на подписание португальца, однако трансфер сорвался. Жорже Мендеш, агент Роналду, не смог договориться о переходе Криштиану в «Наполи».
Роналду не перейдёт в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна.
Кстати, агента балласта видели с представителями этих клубов. Но это совпадение, верно?
Если не собирался уходить, почему почти 2 месяца тренировки игнорировал?
Кстати, агента балласта видели с представителями этих клубов. Но это совпадение, верно?
Если не собирался уходить, почему почти 2 месяца тренировки игнорировал?