Трансфер Роналду в «Наполи» сорвался. Криштиану останется в «Ман Юнайтед»

1662044788

сегодня, 18:06

Нападающий «Манчестер Юнайтед» не перейдёт в «Наполи».

Неаполитанский клуб являлся претендентом на подписание португальца, однако трансфер сорвался. Жорже Мендеш, агент Роналду, не смог договориться о переходе Криштиану в «Наполи».

Роналду не перейдёт в другой клуб до закрытия летнего трансферного окна.