Гладилин — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Может быть любой исход»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» с «Зенитом».

Будет очень сложная и напряженная игра. Каждая команда будет играть на результат, не жду яркого и зрелищного футбола, будет очень много борьбы.

Это очень важный матч, ведь команды находятся очень близко друг к другу в турнирной таблице.

«Спартаку» нужно играть на результат. «Зенит» — очень сильная команда с поставленной игрой и сильными легионерами, которые выступают на ведущих ролях. «Спартаку» нужно играть очень строго и не допускать ошибок. Прогнозировать итоговый результат крайне сложно, может быть любой исход.