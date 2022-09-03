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Гладилин — о матче «Спартака» и «Зенита»: «Может быть любой исход»

вчера, 14:43
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал о предстоящем матче «красно-белых» с «Зенитом».

Будет очень сложная и напряженная игра. Каждая команда будет играть на результат, не жду яркого и зрелищного футбола, будет очень много борьбы.

Это очень важный матч, ведь команды находятся очень близко друг к другу в турнирной таблице.

«Спартаку» нужно играть на результат. «Зенит» — очень сильная команда с поставленной игрой и сильными легионерами, которые выступают на ведущих ролях. «Спартаку» нужно играть очень строго и не допускать ошибок. Прогнозировать итоговый результат крайне сложно, может быть любой исход.

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Все комментарии
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:15
Посмотрим и на Спартак и на Зенит
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:52
Все верно. Скорее всего, кто забьет больше голов, тот и выиграет. Но также может быть и ничья..
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:46
Теоретически да, но думаю, что Зенит выиграет
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:44
Хотелось бы любой, типа 3-3.
Гость
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