Чернышов: «Абаскаль сейчас ставит тот футбол, который хотел»

Экс-рулевой «Спартака» дал комментарий накануне матча «красно-белых» с «Зенитом» в рамках 8-го тура РПЛ .

Давно такого не было, чтобы команды подходили к очному поединку в роли лидеров чемпионата. «Зенит» мы привыкли видеть на вершине, а вот «Спартак» иногда занимал не те позиции, которые ждут от команды.

Сейчас многие вспоминают игру на Суперкубок, когда «Зенит» полностью разнес «Спартак». «Красно-белые» тогда не оказали никакого сопротивления, счет мог бы быть гораздо крупнее.

Сейчас же ситуация совершенно иная, на уверенность команды повлияла серия положительных результатов, «Спартак» стал играть гораздо лучше. Футболисты сыгрались, теперь можно говорить, что Абаскаль ставит тот футбол, который хотел, поэтому «Спартак» предстанет завтра более организованной командой. «Красно-белые» будут нацелены на реванш.

Что касается «Зенита», то это, разумеется, бессменный лидер последних сезонов, но у питерцев прослеживается одна особенность – на чужом поле «Зенит» готов играть на ничью с любым соперником, а дома явно ставка делается только на победу. Такую формулу использовали еще в СССР – победа дома и ничья на выезде. Впрочем, с таким составом «Зенит» мог бы поактивнее выступать в гостевых поединках.

Будет интересный матч, который, думаю, закончится вничью – 1:1 или 2:2.