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Лепёхин: «У „Спартака“ есть шансы на победу в матче с „Зенитом“»

вчера, 14:45
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит20:00 Не начался

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал о предстоящем поединке питерцев против «Спартака» в рамках 8-го тура РПЛ.

Какие предчувствия перед матчем? Перед такими играми они всегда примерно одинаковые – поединок, думаю, будет напряженным, прогнозировать результат здесь просто невозможно.

Да, шансы у «Спартака» есть, в команде произошли значительные перемены, но фаворитом для меня остается «Зенит».

Клаудиньо и Мозес важны для своих команд, но у «Зенита» состав намного мощнее, поэтому потеря одного или даже двух ключевых футболистов менее ощутимы, чем в «Спартаке».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:39
Без Мозеса и Зины ??? С Умяровым и Игнатовым ???? На нашу победу даю 3 % ,не больше . Если выиграем , побреюсь ! ))))
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:13
Шансы есть всегда
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 16:17
10 %.
Boricku
Boricku
вчера в 15:26
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:17
    У любой из 15-ти команд есть шанс обыграть Зенит.....
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 14:57
    Вообщем и у зенита есть шансы но мне хочется, чтобы спартак наказал зенит.
    Свeтозар
    Свeтозар
    вчера в 14:48
    Шансы есть, но их нужно еще реализовать
    Гость
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