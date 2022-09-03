Лепёхин: «У „Спартака“ есть шансы на победу в матче с „Зенитом“»

Бывший футболист «Зенита» Константин Лепёхин порассуждал о предстоящем поединке питерцев против «Спартака» в рамках 8-го тура РПЛ .

Какие предчувствия перед матчем? Перед такими играми они всегда примерно одинаковые – поединок, думаю, будет напряженным, прогнозировать результат здесь просто невозможно.

Да, шансы у «Спартака» есть, в команде произошли значительные перемены, но фаворитом для меня остается «Зенит».

Клаудиньо и Мозес важны для своих команд, но у «Зенита» состав намного мощнее, поэтому потеря одного или даже двух ключевых футболистов менее ощутимы, чем в «Спартаке».