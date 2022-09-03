Главный тренер «Химок» прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:3) в матче 8-го тура РПЛ .

Если честно, планировали агрессивно начать. Начали хорошо и преимущество имели, и физическое состояние хорошим было. Под конец команда растеряла преимущество. И на контратаках нас начали ловить.

Как говорится, первый блин — комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились. В таком формате не привыкли играть.

Результат сложился, как сложился. Мы знаем, над чем работать. И ребята видно, что очень старались. Хочется отдать им должное, все силы оставили на поле. У нас сейчас будет подготовка в недельном цикле. За два дня понять состояние нельзя было. Поле показывает, над чем нам надо работать.

Зрелищность матча? Я думаю, что болельщики оценят зрелищность. Думаю, никто безразличным не ушел со стадиона. Но помимо зрелищности нам нужен еще и результат. Не добьешься результата, когда ты постоянно сидишь в своей штрафной.

У «Оренбурга» тоже было много моментов. Мы должны были проверить, как футболисты понимают идеологию тренера. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. После поражения будем сильнее