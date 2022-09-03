Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Первый блин — комом». Гогниев — о поражении от «Оренбурга»

вчера, 15:48
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 1Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение от «Оренбурга» (1:3) в матче 8-го тура РПЛ.

Если честно, планировали агрессивно начать. Начали хорошо и преимущество имели, и физическое состояние хорошим было. Под конец команда растеряла преимущество. И на контратаках нас начали ловить.

Как говорится, первый блин — комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились. В таком формате не привыкли играть.

Результат сложился, как сложился. Мы знаем, над чем работать. И ребята видно, что очень старались. Хочется отдать им должное, все силы оставили на поле. У нас сейчас будет подготовка в недельном цикле. За два дня понять состояние нельзя было. Поле показывает, над чем нам надо работать.

Зрелищность матча? Я думаю, что болельщики оценят зрелищность. Думаю, никто безразличным не ушел со стадиона. Но помимо зрелищности нам нужен еще и результат. Не добьешься результата, когда ты постоянно сидишь в своей штрафной.

У «Оренбурга» тоже было много моментов. Мы должны были проверить, как футболисты понимают идеологию тренера. Мы сделаем выводы и будем двигаться дальше. После поражения будем сильнее

Все новости
Червиченко: «Скорее всего, „Зенит“ обыграет „Спартак“ с минимальным счетом»
Сегодня, 15:29
Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не говорил нам об уходе из „Зенита“»
Сегодня, 14:55
Пономарев: «Гайч ничего не боится, а Чалов — интеллигент в футболе»
Сегодня, 14:42
Шалимов объяснил, почему Хвича не играл в «Рубине», как в «Наполи»
Сегодня, 14:13
Деменко: «У „Спартака“ сегодня определенно есть шансы обыграть „Зенит“»
Сегодня, 14:01
Кечинов: «„Зенит“ с Клаудиньо и без него — две разные команды»
Сегодня, 13:43
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:30
Гога по своей сути боец,так что характер в команде будет,надеюсь другие компаненты тоже будут,в любом случае удачи и спортивных успехов.
Сп62
Сп62
вчера в 18:54
Пока состояние невесомости. Трудно сказать всплывут или потонут.
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:12
Я думаю, Факел составит им компанию....
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 17:04
Думаю, что Спартак (тренер) сумеет что то сделать
mike60
mike60
вчера в 16:37, ред.
Но Химки хотя бы смогли гол забить. Уже появляется хоть какой-то характер.

А вообще еще не раз болельщики добрым словом вспомнят Юрана, потому что без Юрана Химки непременно пойдут на дно.

С Гогниевым будут бороться за выживание с Писаревым вылетели бы без шансов. Одно понятно-прогноз неутешительный. В минус клубу наличие Садыгова.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:36
Пожалуй Химки реальный кандидат на ФНЛ. УРАЛ выкарабкается, а Торпедо и Химки нет
Capral
Capral
вчера в 16:04
Ну правильно, на контратаках соперник начал ловить. Оно и понятно, если ты живешь только атакой, ты неприменно будешь иметь проблемы в защите, что и скажется на результате, в конечном счёте....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 