«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив»

«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).
На 3-й минуте счет открыл игрок южан Мохамед Конате. На 28-й минуте этот игрок был удален с поля за две желтые карточки. Сравнял счет на 42-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти. Победный гол гостей забил 62-й Лечи Садулаев.
После матча «Локомотив» идет на 9-м месте (9 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (11 очков).
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
Сидели в офисах бояре,
себя считая властелином,
но оказались в этой паре
паршивым детским пластилином.
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.
Сидели в офисах бояре,
себя считая властелином,
но оказались в этой паре
паршивым детским пластилином.