«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив»

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вчера, 19:32

«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).

На 3-й минуте счет открыл игрок южан Мохамед Конате. На 28-й минуте этот игрок был удален с поля за две желтые карточки. Сравнял счет на 42-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти. Победный гол гостей забил 62-й Лечи Садулаев.

После матча «Локомотив» идет на 9-м месте (9 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (11 очков).