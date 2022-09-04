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«Ахмат» в меньшинстве обыграл «Локомотив»

вчера, 19:32
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Локомотив» уступил «Ахмату» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).

На 3-й минуте счет открыл игрок южан Мохамед Конате. На 28-й минуте этот игрок был удален с поля за две желтые карточки. Сравнял счет на 42-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти. Победный гол гостей забил 62-й Лечи Садулаев.

После матча «Локомотив» идет на 9-м месте (9 очков), «Ахмат» расположился на 8-й строчке (11 очков).

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Все комментарии
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:03
С колбасниками во главе бороться нам за выживание в РПЛ. Сидят эти "альбатросы", эксперементируют, а по сути тут применима народная мудрость:"Не можешь 94 - не мучай ж...опу." Откуда набрали эту шваль? Видимо из отбросов немецкого тренерского цеха. Повезло Локо, счастью нет предела...
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 01:13
ТЕРЕК с победой.
David Young
David Young ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 00:05
)
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:58
Локомотив чет ваще..
амурец
амурец
вчера в 23:44
Да уж, что-то твориться с Локо, а Ахмат с победой
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:38
Конате я бы в Спартак взял, очень и очень хорош
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:02
Ахмат и его болельщиков с Победой!!!
Молодцы!!!
armeec_
armeec_ ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
вчера в 21:54
Она всегда есть, вопрос кто ей рулит.
112910415
112910415
вчера в 21:45
Ахмат сильнее !
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:24
Он Локо сделал снова чемпионом после Мордовии и Анжи.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 21:23
Ну а альтернативы нет. И Сёмин сказал, что ещё незавершил карьеру.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
вчера в 21:21
Здесь работает именно с Локо.
Gahi
Gahi
вчера в 21:10
Молодцы команда "Ахмат", полтора тайма играть в меньшинстве в гостях и одержать победу это дорогого стоит. Удачи
ДСА
ДСА
вчера в 21:07
Ахмат можно поздравить, взяли свои три очка.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 21:02
Локо был не похож сам на себя, игроки Ахмата ЗАСТАВИЛИ ошибаться,игра разладилась не смотря на удаление у соперника. Чёрный день и только.
Ахмат с ВОЛЕВОЙ победой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:00
Терек молодцы. С победой нас всех. Играли 10 против 12. Но всё равно вырвали победу. Судья делал всё, чтоб Локомотив выиграл. Но у Терека и Лечи Садулаева другие планы были. Короче говоря, "отправили паровозик в депо"!
Паровозов
Паровозов
вчера в 20:55
В очередной раз просpали ахмету на своём поле, нет сил уже смотреть на эти мучения Локо на поле.
протон
протон
вчера в 20:43
Кто-нибудь может объяснить, в чём вообще прикол играть в 4 ( а по сути в 5 нападающих, т.к. Миранчук в принципе не играет в отборе, да и не умеет этого делать пожалуй) нападающих и без центра поля?? Один опорник, да и при том не самый уж и надёжный ( читай Баринов) должен был за всеми подчищать, пока эти бездари там впереди впятером чего-то делали?
И вообще, с чего Камано выпускают в старте каждый раз?? Он не тянет ни разу на игрока старта.
Сегодня на поле увидел только Тикнизяна в атаке. Остальные ничего вразумительно в атаке не делали.Ну ещё Игнатьев старался, но видно весь фарт свой исчерпал в игре с Оренбургом.
протон
протон
вчера в 20:38
Ахмат под руководством Талалаева браво! С победой! В меньшинстве! В гостях! В этом матче я нейтрален в плане предпочтений, но хочу высказать мнение о матче. Судейство просто бездарное! Без ВАР можно допустить не увидеть тырчок в глаз Магкееву, но если ВАР есть то как можно это не заметить?! Фол по неосторожности, но всё же нарушение. Гол необходимо было отменить. Однако и пенальти на Миранчуке вообще детский сад, очевидный нырок игрока Локо, да была борьба, но Уциев вёл её до конца…он защитник всё же, в ногу Миранчука он явно не играл. Больше похоже на карточку за симуляцию. Судья на ВАР Левников просто решил исправить свою же ошибку в моменте с Магкеевым. Позор! Если при использовании ВАР такие очевидные ошибки не видны, то без него катастрофа! Еще вопрос в Локо есть тренер? кто этот человек в стильных очках? Палыч бы своим ором просто рвал бы своих, чужих, судеек и самого себя…в этом и есть Юрий Палыч…брали кубки, за чемпионство боролись.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 20:37
Гансы гоу хоум!!! Валите, 57, отсюда!!!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 20:20
С Локомотивом что то не то.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:20
Молодцы ахматовцы! Фрица надо выдавливать.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 20:20
насчёт пенальти так и не понял, что же там за нарушение-то было )
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 20:19
Локомотиву надо менять тренера ... Хотя бы на Юрана !
Рourquoi pas...
Рourquoi pas...
вчера в 20:10
Ахмат - красавчики!!! С такой игрой, сдаётся мне, Локо может сменить рельсы наземные на рельсы метро по весне...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:01
Снова повторюсь,Ахмат сила!
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 19:59
Это просто жесть... Казалось, что дно пробито, но постучали снизу... Как противно уже смотреть на этот Локо. Когда же закончится этот ужас?
njkabf98k5hz
njkabf98k5hz
вчера в 19:59
Кто-то говорил о борьбе за чемпионство
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:55
Вагоны шли привычной линией,
Подрагивали и скрипели;
Молчали желтые и синие;
В зеленых плакали и пели.

Сидели в офисах бояре,
себя считая властелином,
но оказались в этой паре
паршивым детским пластилином.
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 19:53
Гнать немцев обратно в Берлин))
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