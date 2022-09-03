Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио»

«Наполи» в матче 5-го тура Серии А в Риме обыграл «Лацио» со счётом 2:1.
Первый гол в матче забил игрок «Лацио» Маттиа Дзакканьи, но Ким Мин Дже установил равновесие ещё в первом тайме, а во второй половине матча Хвича Кварацхелия своим голом принес «Наполи» победу.
«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А (11 очков), «Лацио» — седьмой (8 очков).
С выходом на первое место в Лиге по системе "гол+пас"..
Да и в целом...С успешным началом своего путешествия в топ-5...
С выходом на первое место в Лиге по системе "гол+пас"..
Да и в целом...С успешным началом своего путешествия в топ-5...
Наверное гол...
2.В словосочетании "который оформил свой счёт Маттиа Дзакканьи" - отсутствует предлог "на"...
Наверное гол...
2.В словосочетании "который оформил свой счёт Маттиа Дзакканьи" - отсутствует предлог "на"...
Если сейчас определять самого лучшего игрока из стран СНГ, то Хвича по мне однозначно. Того же Головина он на голову круче. Несмотря на то, что у них разные задачи на поле, но по обзору увидел, что они примерно в тех же зонах атаки играют. Грузин заряжен прям делать результат и по игре я увидел и голов уже сколько за Наполи забил.
Если сейчас определять самого лучшего игрока из стран СНГ, то Хвича по мне однозначно. Того же Головина он на голову круче. Несмотря на то, что у них разные задачи на поле, но по обзору увидел, что они примерно в тех же зонах атаки играют. Грузин заряжен прям делать результат и по игре я увидел и голов уже сколько за Наполи забил.