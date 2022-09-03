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Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио»

вчера, 23:46
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 2Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Наполи» в матче 5-го тура Серии А в Риме обыграл «Лацио» со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил игрок «Лацио» Маттиа Дзакканьи, но Ким Мин Дже установил равновесие ещё в первом тайме, а во второй половине матча Хвича Кварацхелия своим голом принес «Наполи» победу.

«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А (11 очков), «Лацио» — седьмой (8 очков).

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Все комментарии
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 14:31
в Грузии давно не было толковых игроков, так что пора уж
Пепс
Пепс
сегодня в 12:54
Молодец Хвича ⚽⚽⚽👍👍👍
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 12:16
Хвича действительно игрок талантливый.На поле с мячом или без летает как ласточка. Пожелаем ему удачи.
witynchik
witynchik
сегодня в 11:04
Хвича молодец, пашет на поле и отдаёт всего себя. Только успехов ему в дальнейшем
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 10:57
Главное Хвиче не поймать "звездную болезнь". Тогда он может стать легендой, как Шевченко.
112910415
112910415
сегодня в 09:04
Славный такой Хвича!
FruttyPups
FruttyPups ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 08:17
исправили
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:01
Хвичу Кварацхелия с победным голом....
С выходом на первое место в Лиге по системе "гол+пас"..
Да и в целом...С успешным началом своего путешествия в топ-5...
tec9qt253hmn
tec9qt253hmn
сегодня в 07:56
Хорошо, что он ушёл от Слуцкого
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:56, ред.
1.Римляне забили быстрый угол...
Наверное гол...

2.В словосочетании "который оформил свой счёт Маттиа Дзакканьи" - отсутствует предлог "на"...
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:51
Смотрел, постоянно в комментах имя Хвича мелькает, еще когда он играл за Рубин, думал ну обычный игрок, хорошо наверное играет для чемпионата России и вот решил первый раз его увидеть в деле, включил матч Лацио-Наполи, единственное обзор, не весь матч. И я скажу что его атакующие действия на высоком уровне.
Если сейчас определять самого лучшего игрока из стран СНГ, то Хвича по мне однозначно. Того же Головина он на голову круче. Несмотря на то, что у них разные задачи на поле, но по обзору увидел, что они примерно в тех же зонах атаки играют. Грузин заряжен прям делать результат и по игре я увидел и голов уже сколько за Наполи забил.
monah-10
monah-10
сегодня в 07:29
Он минимум трешку должен был отгрузить, но штанги и штанги...
xga7x795nyhe
xga7x795nyhe
сегодня в 04:58
Вах, Хвичацвале!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 04:42
Хороший тренер Слуцкий !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 03:58, ред.
Хвича в ударе! Остаётся только пожелать ему не сбавлять, а наоборот прогрессировать
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:56
Хвича поймал кураж - молодец. Надеюсь , продолжит в том же духе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:38
Хорошо начал,уже 2 гола!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:35
С победой, неаполитанский клуб и их болельщиков!!! Вот это мощно начал сезон Наполи. Хвича Кварацхелия вообще хорошо вписался в футбол Наполи и Лучано Спаллетти. В первых 5 играх играх совершил 5 результативных действий (4 гола и 1 голевая передача). Заслуженно стал лучшим игроком неаполитанцев в августе. Представляете, этот парень бегал в РПЛ за казанский Рубин, который сейчас находится в ФНЛ. Оказывается, своевременно он покинул Казань. Также в этом матче результативным действием отличился польский полузащитник Петр Зелински, который отдал голевую передачу на корейского защитника Ким Мин-Жае, что позволили Наполи сравнять счёт и перевернуть ход игры. И всё это позволило Наполи подняться на первое место. Если честно, то не уверен был, что Лацио так проиграет у себя дома. Лацио в Риме вроде неплохо играл, но сегодня уступили прямому конкуренту. Или может Наполи в этом сезоне не скатится на 3-4 место и выиграет скудетто, наконец-то?
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:13
Чудеса, удачи тогда
STVA 1
STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:06
Приветствую!Да не удалял я ничего! Хотя что я доказываю(((
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 00:04
Какой маладэц!!! Успехов и здоровья!
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:56
Хвича-ча-ча! Парень конечно же в ударе! Продолжай в том же духе! Покоряй Италию, и сердца неаполетанских болельщиков!!!!
David Young
David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 23:51
Добрый вечер. Три удалённых из ВКонтакте репоста.
Гость
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