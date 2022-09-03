Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио»

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вчера, 23:46

«Наполи» в матче 5-го тура Серии А в Риме обыграл «Лацио» со счётом 2:1.

Первый гол в матче забил игрок «Лацио» Маттиа Дзакканьи, но Ким Мин Дже установил равновесие ещё в первом тайме, а во второй половине матча Хвича Кварацхелия своим голом принес «Наполи» победу.

«Наполи» возглавил турнирную таблицу Серии А (11 очков), «Лацио» — седьмой (8 очков).