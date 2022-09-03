«Динамо» на своем поле обыграло «Урал»

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вчера, 22:34

«Динамо» в матче 8 тура РПЛ победило на своём поле «Урал» со счётом 2:1.

В первом тайме отличился Контстантин Тюкавин, во втором — Денис Макаров. У «Урала» гол перед самым перерывом забил Эрик Бикфалви.

«Динамо» благодаря этой победе поднялось на третье место, «Урал» — последний.