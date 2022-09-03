Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» на своем поле обыграло «Урал»

вчера, 22:34
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Динамо» в матче 8 тура РПЛ победило на своём поле «Урал» со счётом 2:1.

В первом тайме отличился Контстантин Тюкавин, во втором — Денис Макаров. У «Урала» гол перед самым перерывом забил Эрик Бикфалви.

«Динамо» благодаря этой победе поднялось на третье место, «Урал» — последний.

Все новости
«Барселона» в гостях разгромила «Севилью»
Вчера, 23:55
Гол Кварацхелии помог «Наполи» обыграть «Лацио»
Вчера, 23:46
«Манчестер Сити» потерял очки в матче с «Астон Виллой»
Вчера, 21:40
«Атлетико» не сумел обыграть «Реал Сосьедад»
Вчера, 21:36
«Милан» обыграл «Интер» в дерби
Вчера, 21:20
«Краснодар» обыграл «Сочи» и догнал «Зенит»
Вчера, 20:34
Сортировать
Все комментарии
Герд Мюллер
Герд Мюллер ответ Ев17 (раскрыть)
сегодня в 09:05
Лаксальт получше Скопинцева, только жаль хрустальный.
Ев17
Ев17
сегодня в 07:43
Скопинцев - лучший у Динамо в сезоне, в этой игре особенно. Захарян проснулся, может разыграется, Грулёв что притих. Новичок Маричаль справился
Ев17
Ев17 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 07:40
при неназначенном пенальти контакт того же уровня, как и при голе Бикфалви, который оседлал Динамовца. такая планка в игре была
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:17
Уралу совсем тяжело в чемпионате.
112910415
112910415
сегодня в 06:08
С такой приличной игрой Урал не должен быть крайним снизу!
Capral
Capral ответ Yurec (раскрыть)
сегодня в 02:12
    Yurec
    Yurec ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:42
    ну так на Тюке тоже пеналь не поставили откровенный! так что всё однозначно!
    Yurec
    Yurec
    сегодня в 01:39
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:46
      Увидеться надо, Святое дело.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      сегодня в 00:09
      У меня близкая родня уже 20 лет в Ульме, Германия. Общаюсь почти каждый день. В курсе всего. Но не виделись уже 2 года, то ковид, то ситуация.
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:54
      В советское время, зимнюю предсезонку ДИНАМО проводило в Болгарии, играя с местными командами. В 1977, так было. Сейчас, и эта страна для нас закрыта. Согласен, от буржуев -можно ждать чего угодно, любой подлости, любой провокации. Анатолий, я Вам, как житель Евросоюза скажу прямо- мерзнуть здесь, никто не хочет. Цены растут- не по дням, а по часам. Думаю, долго, так, продолжаться не будет. Перемены будут, это и футбола коснётся....
      Альфи
      Альфи
      вчера в 23:47
      С ПОБЕДОЙ ДИНАМО!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:43
      Я несколько иное имел в виду, причем не только в отношении Динамо, но и других клубов (разве что кроме Зенита). Мы не можем предвидеть политику и действия ФИФА и УЕФА, и там могу принять радикальные и абсурдные решения, что сделает невозможным игру легионеров в РПЛ. По мере развития ситуации, абсурд в действиях ФИФА может нарастать. Дай бог, чтобы этого не было. Теперь про межсезонье. Где готовиться ? Пока реально только Турция, но также все возможно. Кстати, я помню в советские времена, когда большинство были в Сочи, Гаграх, Леселидзе и т.д некоторые команды проводили сборы в Ташкенте, Самарканде. Может придется вспомнить былое. Одним словом пока вопросов больше, чем ответов.
      Vladimir808
      Vladimir808
      вчера в 23:35
      Динамо с Победой!!!
      Болельщиков с Победой!!!
      Динамо прибавляет, и это радует. Состав сильно обновился, но тренеру удаётся найти игру.г
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 23:19
      Как раз, пауза, связанная с ЧМ- на руку Йокановичу. Можно спокойно, без напряга за результат наигрывать новые сочетания, подтянуть команду физически и многое другое. Да, возможно будет не хватать игровой практики, но и здесь, можно что-то придумать. Я вот подумал, Анатолий, пришел новый ГТ в ДИНАМО, а из дубля, некого брать. Нет там- ни Тюкавина, ни Захаряна. Сейчас, оба пацана в депресняке, от двухгодичного недофутбола....
      7npwe7g4n4e5
      7npwe7g4n4e5
      вчера в 23:16
      Всё идёт по плану
      Capral
      Capral ответ BreezeCOOL (раскрыть)
      вчера в 23:08
      Урал не вылетит- Ганчар поднимет команду!
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:07
      Хорошо бы так, но меня смущает продолжительность зимней паузы с октября до конца февраля. Из-за ЧМ-22 в Катаре в конце октября прерывают РПЛ. А за 4 с лишним месяца все возможно в принципе.
      Capral
      Capral ответ Dinamo (раскрыть)
      вчера в 23:01
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 22:59
        Мои поздравления болельщикам Динамиков !
        BreezeCOOL
        BreezeCOOL
        вчера в 22:58
        Урал конечно дно, вылетит в этом году
        Capral
        Capral ответ Dinamo (раскрыть)
        вчера в 22:58
          баск
          баск ответ gentlewolf (раскрыть)
          вчера в 22:55, ред.
          Есть пожалуй, да. Во время игры я не углядел..)
          Capral
          Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          вчера в 22:51
          Анатолий, поверьте мне, после зимней паузы, Вы не узнаете ДИНАМО. Но, разумеется, нужны исполнители. Команда постепенно оживает. Правда, Фомин и Грулев никак не придут в сознание, после двух лет антифутбола, да и Тюкавина хватает только на один тайм. Но, это уже вопросы к "кое-кому"....
          gentlewolf
          gentlewolf ответ баск (раскрыть)
          вчера в 22:50
          перевисел Парша - скорее переприжал.
          оперся сам выпрыгнул а Паршу не дал.
          такие вещи вообще бы свистеть надо, но их пропускают зачастую.
          gentlewolf
          gentlewolf
          вчера в 22:48
          Скопинцев сегодня - прочто фаерман!
          Гагнидзе хорош, но еще бы меньше водится и под конец стал недобегать, выдохся.
          Вообще опорная зона недорабатывает в обороне.
          gentlewolf
          gentlewolf
          вчера в 22:47
          Сыграли фигово если честно. Надо в пас побыстрее и поувереннее играть, и с обороной почетче.
          Но с победой, хоть не стали спонсорами первых очков Урала.
          Кстати Урал временами очень даже качественно распасовывал.

          И да, вместо Смолова надо было реально Бикфалви брать.
          баск
          баск
          вчера в 22:47
          Периодически откатываясь, динамовцы упражнялись в позиционных атаках..

          Запомнились хороший удар Грулёва с позиции левого инсайда (15'), кросс Скопинцева на Тюкавина, тоже с ударом (20'), хорошая комбинация с выводом Тюкавина на ворота по центру (27').

          В общем, моменты у нас были и на гол мы наиграли.
          Костик забил в касание (37'), тоже в результате неплохого розыгрыша мяча.

          К чести гостей, автобус они не ставили, искали контригру.
          В целом получалось не очень, но Бикфвалви свой момент всё же уловил- принимая кросс со стандарта, перевисел Парша и поймал Антона на противоходе.
          По исполнению отличный гол, у нас вроде и винить-то некого: и Подберёзкин
          остро исполнил, и румын всё сделал идеально.

          Во втором тайме характер игры не менялся до тех пор, пока Макаров не загнал
          уральцам бомбическую банку, после чего динамовцы отдали гостям территорию
          и выкручивали порой неплохие контратаки, но безрезультатно.

          В динамовской болельщицкой среде Макарова принято критиковать, и часть этой критики вполне справедлива.
          Однако бывают случаи, когда он реально зарёшивает, жаль только редко))
          У Овечкина есть свой офис, из которого он заколачивает, и все знают где он.
          Так вот, у Макарова он тоже есть, хотя и в другом месте..)

          В общем, Маричаля с дебютом, Макарова с суперской банкой, сораДников
          с победой.
          Хотя копать нам ещё- не перекопать..
          Capral
          Capral
          вчера в 22:47
          Неоднозначная победа ДИНАМО, с неназначенным пенальти, надо признать. С другой стороны, таких захватов в каждой игре десятки. По игре, скажу так- моментами, просматривается стиль, рисунок, но всё еще очень сырое. Нужны качественные исполнители. Индивидуалист Гагнидзе и непонятно кто Гладышев- команде не нужны. Глядя на Захаряна, невольно подумалось- если получит приглашение с чемпионата Мальты, надо всё бросать и бежать, потому что другого такого шанса не будет. Урал, с приходом Ганчара преображается, это видно. ДИНАМО перестраивается, ищет свою новую игру, приходят новые люди, наигрываются связки. За 7 туров, команду классную не построишь. Йоканович не волшебник, с такими потерями, всё мгновенно перевернуть. Вобщем- всех с побеДой, хочется верить- не последней!!!!!!!
          dok66
          dok66
          вчера в 22:45
          Который год в Урале играет только один игрок - Бикфалви . В одиночку тащит команду .
          Гость
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           