«Динамо» на своем поле обыграло «Урал»

«Динамо» в матче 8 тура РПЛ победило на своём поле «Урал» со счётом 2:1.
В первом тайме отличился Контстантин Тюкавин, во втором — Денис Макаров. У «Урала» гол перед самым перерывом забил Эрик Бикфалви.
«Динамо» благодаря этой победе поднялось на третье место, «Урал» — последний.
Запомнились хороший удар Грулёва с позиции левого инсайда (15'), кросс Скопинцева на Тюкавина, тоже с ударом (20'), хорошая комбинация с выводом Тюкавина на ворота по центру (27').
В общем, моменты у нас были и на гол мы наиграли.
Костик забил в касание (37'), тоже в результате неплохого розыгрыша мяча.
К чести гостей, автобус они не ставили, искали контригру.
В целом получалось не очень, но Бикфвалви свой момент всё же уловил- принимая кросс со стандарта, перевисел Парша и поймал Антона на противоходе.
По исполнению отличный гол, у нас вроде и винить-то некого: и Подберёзкин
остро исполнил, и румын всё сделал идеально.
Во втором тайме характер игры не менялся до тех пор, пока Макаров не загнал
уральцам бомбическую банку, после чего динамовцы отдали гостям территорию
и выкручивали порой неплохие контратаки, но безрезультатно.
В динамовской болельщицкой среде Макарова принято критиковать, и часть этой критики вполне справедлива.
Однако бывают случаи, когда он реально зарёшивает, жаль только редко))
У Овечкина есть свой офис, из которого он заколачивает, и все знают где он.
Так вот, у Макарова он тоже есть, хотя и в другом месте..)
В общем, Маричаля с дебютом, Макарова с суперской банкой, сораДников
с победой.
Хотя копать нам ещё- не перекопать..
Запомнились хороший удар Грулёва с позиции левого инсайда (15'), кросс Скопинцева на Тюкавина, тоже с ударом (20'), хорошая комбинация с выводом Тюкавина на ворота по центру (27').
В общем, моменты у нас были и на гол мы наиграли.
Костик забил в касание (37'), тоже в результате неплохого розыгрыша мяча.
К чести гостей, автобус они не ставили, искали контригру.
В целом получалось не очень, но Бикфвалви свой момент всё же уловил- принимая кросс со стандарта, перевисел Парша и поймал Антона на противоходе.
По исполнению отличный гол, у нас вроде и винить-то некого: и Подберёзкин
остро исполнил, и румын всё сделал идеально.
Во втором тайме характер игры не менялся до тех пор, пока Макаров не загнал
уральцам бомбическую банку, после чего динамовцы отдали гостям территорию
и выкручивали порой неплохие контратаки, но безрезультатно.
В динамовской болельщицкой среде Макарова принято критиковать, и часть этой критики вполне справедлива.
Однако бывают случаи, когда он реально зарёшивает, жаль только редко))
У Овечкина есть свой офис, из которого он заколачивает, и все знают где он.
Так вот, у Макарова он тоже есть, хотя и в другом месте..)
В общем, Маричаля с дебютом, Макарова с суперской банкой, сораДников
с победой.
Хотя копать нам ещё- не перекопать..