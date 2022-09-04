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«Брайтон» обыграл «Лестер» и поднялся в топ-4 Премьер-Лиги

вчера, 17:59
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«Брайтон» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ (5:2).

Счет уже на 1-й минуте открыл игрок «лис» Келечи Ихеаначо. Автогол Люка Томаса на 10-й сравнял цифры на табло. Мойсес Кайседо на 15-й минуте вывел «чаек» вперед, а на 33-й Патсон Дака вновь установил равенство в счете. Южане вышли вперед на 64-й минуте за счет мяча Леандро Троссарда, четвертый гол команды на 71-й оформил Алексис МакАлистер, реализовав пенальти. Окончательный счет установил МакАлистер, забив на 90+7-й минуте.

После матча «Брайтон» занимает 4-е место в АПЛ (13 очков), «Лестер» замыкает таблицу (1 пункт).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 21:48
Они победили МЮ, и очень хорошая команда.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:33
Молодцы...
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:25, ред.
Чайки конечно же отлично начали сезон! Грем Поттер проделывает отличную работу и по соотношению цена/качество Брайтон конечно же на высоте!!! Нет ни одного звездного игрока, нет каких то индивидуально сильных игроков, но есть команда, есть характер, и есть отвага, потому, что чайкам вообще без разницы кто на другой стороне поля, они играют в свой футбол! Помню таким же был Борнмут при Эдди Хау, команда с маленьким бюджетом но с сильным командным духом!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:15
Злые чайки разорвали лис !)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:11
Брайтон круто прет вверх.
dok66
dok66
вчера в 18:20
Лестер в серьезном кризисе . Пора что-то менять .
2tgyq9n9u9uh
2tgyq9n9u9uh
вчера в 18:17
У кого-то завтра будет новый тренер
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:08
Ну это все временно
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ hаrut (раскрыть)
вчера в 18:06
Может в Ноттингем Форест хочет Роджерс ) Там тоже печально, но они потратились.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 18:05
Если так и продолжится, то в конце сезона могут пробить это дно и вылететь в чемпионшип!
hаrut
hаrut
вчера в 18:05
Ожидаемый результат
aNOOBis
aNOOBis
вчера в 18:04
Роджерс пошел
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:03
Всё, пока, Роджерс. Команда на дне дна, жалко лис.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 18:02
А что случилось с Лестером ? Чемпион все таки
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:00
С победой Брайтон энд Хоув Альбион!!!
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