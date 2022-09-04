«Брайтон» обыграл «Лестер» и поднялся в топ-4 Премьер-Лиги

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вчера, 17:59

«Брайтон» обыграл «Лестер» в матче 6-го тура АПЛ (5:2).

Счет уже на 1-й минуте открыл игрок «лис» Келечи Ихеаначо. Автогол Люка Томаса на 10-й сравнял цифры на табло. Мойсес Кайседо на 15-й минуте вывел «чаек» вперед, а на 33-й Патсон Дака вновь установил равенство в счете. Южане вышли вперед на 64-й минуте за счет мяча Леандро Троссарда, четвертый гол команды на 71-й оформил Алексис МакАлистер, реализовав пенальти. Окончательный счет установил МакАлистер, забив на 90+7-й минуте.