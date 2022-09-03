«Барселона» в гостях разгромила «Севилью»

«Барселона» в рамках четвёртого тура Ла Лиги на выезде разгромила «Севилью» со счётом 3:0.
По голу в матче забили Рафинья, Роберт Левандовски и Эрик Гарсия. Для польского форварда этот гол стал пятым в этом сезоне в четырёх матчах.
«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице, у «Севильи» три поражения в четырёх матчах, одно очко и 17-е место.
Нападение начинает играть как единый организм, за исключением случаев, когда Рафинья и Дембель пытаются доказать поляку, что они, якобы, тоже как и он могут...))
Ну а Ф. де Йонг как был на дне..., так пока там и бултыхается... Жалкое зрелище.
Нападение начинает играть как единый организм, за исключением случаев, когда Рафинья и Дембель пытаются доказать поляку, что они, якобы, тоже как и он могут...))
Ну а Ф. де Йонг как был на дне..., так пока там и бултыхается... Жалкое зрелище.