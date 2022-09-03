«Барселона» в гостях разгромила «Севилью»

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вчера, 23:55

«Барселона» в рамках четвёртого тура Ла Лиги на выезде разгромила «Севилью» со счётом 3:0.

По голу в матче забили Рафинья, Роберт Левандовски и Эрик Гарсия. Для польского форварда этот гол стал пятым в этом сезоне в четырёх матчах.

«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице, у «Севильи» три поражения в четырёх матчах, одно очко и 17-е место.