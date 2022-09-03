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«Барселона» в гостях разгромила «Севилью»

вчера, 23:55
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья0 : 3Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» в рамках четвёртого тура Ла Лиги на выезде разгромила «Севилью» со счётом 3:0.

По голу в матче забили Рафинья, Роберт Левандовски и Эрик Гарсия. Для польского форварда этот гол стал пятым в этом сезоне в четырёх матчах.

«Барселона» набрала 10 очков и поднялась на второе место в таблице, у «Севильи» три поражения в четырёх матчах, одно очко и 17-е место.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 12:23
Ну пускай Лева по разминается в ла лиге, посмотрим хватит ли его на Баварию и Интер, вот тут и будем смотреть на его уровень, как и на уровень Барселоны. В первую очередь поляка брали для ЛЧ, как скажем и того же Хохланда в МС.

А по игре Рад что Барселона разгромила Севилью, Кунде очень неплох. будем надеяться, что Хави знает что делает, в общем очень не плохая команда собралась.

PS в конце сезона ждем трофея от команды, иначе эта статистика Левандовского как и его покупка а также Рафиньи, Кунде, ничего не будет стоить, и Хави должен понимать, если нету трофеев - на выход, без сожалений, без всяких эмоций, даже статус легенды не защитит.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 10:33
Красиво играла Барса после 20-й минуты. В центре поля снова красота, атакующие игроки оправдывают вложения, сегодня только Дембеле немного подсдал. Ну и оборона многовато моментов допускала, соперник уровня Интера и Баварии едва ли простит.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 10:15
Я левша
1734628 24
1734628 24 ответ Karkaz (раскрыть)
сегодня в 10:14
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 10:13, ред.
    Хороший ты парень, но большой путанник, ибо ходишь по кругу собственных стереотипов.
    Ты садишься за стол завтракать и не задумываясь, берёшь ложку (вилку) в правую руку... Почему не в левую ? Почему не пальцами ног ? Потому что удобней, быстрее и безопасней; потому что в конце концов тебе не плевать на собственный комфорт и конечное состояние своего организма. Да, любой тебе скажет, что есть возможность забивать гвозди в доску и Айфоном, но нахрена это делать, если можно взять молоток ?
    Футбол - это тот же организм, где есть свои "части тел" каждые из которых все вместе - необходимы, а по отдельности - достаточны для исполнения тех или иных действий игрока в поле. Да, могут забивать и защитники и хавы ... и даже вратари (!), но для того, чтоб их (голов) было много, есть замыкатели. И те из них, которые забивают больше обычного - лучшие в футболе, поскольку только гол является мерилом победы в этой игре. Мбаппе, Роналду, Левандовски...,..., забивают не просто много, а очень много, поэтому не возводи эти личности в ранг посредственности, ведь они - эталоны своего амплуа, коих считанные единицы!

    То что в футболе раз в 50-100 лет появляются гибриды (уникумы), способные совмещать без ущерба футболу множество функций - не система (!) самой игры, а её гениальное Исключение, позволяющее нам дополнительно кайфовать и восторгаться. Поэтому явление вроде Месси никоим образом не должно затмевать в голове всё то замечательное на обывательском - земном футбольном уровне.
    Бакланский рубеж
    Бакланский рубеж
    сегодня в 10:12
    Не понравилась Барса. Уверенного контроля в центре нет, какая-то беготня бесконечная. Игра появилась только с выходом Френки. По какой е..анутой логике его сплавить хотят понять невозможно. По статистике игроки барсы пробежали больше севильцев. Когда такое было? У Барсы мяч должен больше двигаться, а не игроки бегать. Из плюсов - это Де Йонг, Левандовский - вот уж реально монстр, кунде был неплох.
    TheBoLt
    TheBoLt
    сегодня в 09:31
    Севилье явно пора менять тренера
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 09:21
    Не забьет поляк 30 голов. Пример хорошего нападающего это Луис Суарес и Карим Бензема. Они не только бомбардиры, но и хорошие ассистенты. Суарес вообще в двух топ лигах доказал. Он на 2 головы сильнее поляка
    Karkaz
    Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 09:08
    Ты критикуешь не из за характера в первую очередь, а просто хочешь чтобы условный Питер Крауч, Харри Кейн обводил пол команды и забивал голы, чтобы сказать вот это тащер, а не замыкатель. Но такого не бывает, каждый использует свои сильные стороны. Т.е. тебе просто не нравятся замыкатели, видимо фанат Месси. По слухам кстати аргентинец тоже качал права не раз.
    Единственное согласен, что нападающий, который может в одиночку сделать результат, еще и важных матчах, лучше, чем просто тот, кто завершает атаки. Но если нападающий забивает по 30+ мячей, стабильно, то он не средний игрок и в принципе может претендовать на золотой мяч.
    Хорошо, многие говорят что Бундеслига слабый чемп, но про Испанию никто так не говорил, а Левандовски и там забьёт около тридцатки, хотя ему уже 34.
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 08:15
    Холанн, Левандовски, Роналду - игроки одного амплуа. Они замыкатели. Подставленная нога и не более того. Из-за того, что много забивают славу забирают себе. А по факту средние игроки. Почему я критикую поляка и балласта, и не трогаю Холанна? Ответ прост. Холанн молод. Он еще не зазвездился. Не качает права и т. д. Если в будущем он станет как балласт и поляк и его буду критиковать, даже если он будет играть в Сити.
    Karkaz
    Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
    сегодня в 08:03, ред.
    Как тебе Холланд? Он так же все свои мячи забивает подставляя ноги, всю работу за него делает полузащита. Но норвежца все хвалят просто за результативность. С Астон Виллой кстати Холланд ничего не показал, гол забил в пустые ворота, больше моментов не было.
    Elliada
    Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
    сегодня в 07:59
    Я здесь. Подставленная нога снова забила. Пока у Барселоны одни слабаки в соперниках, посмотрим как будет в ЛЧ
    Karkaz
    Karkaz
    сегодня в 07:23
    А где хейтеры Левандовски?
    Бот зануда
    Бот зануда
    сегодня в 06:20


    В расстановке, при наведении на иконку игрока можно увидеть, сколько матчей он провел в этом сезоне в национальном чемпионате за данную команду. Таким образом, можно оценивать насколько основной состав у команды. Например, https://www.soccer.ru/matches/line-up/1159438.shtml.


    112910415
    112910415
    сегодня в 05:58
    Сезон будет бодрым!
    457m7nyunuak
    457m7nyunuak
    сегодня в 05:53
    Она смогла
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 05:51
    Первый тайм Севилья хорошо начала,но не смогли забить!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 04:57
    Ну это ожидалось.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 02:36
    Севилья совсем развалилась !
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 01:11
    Поздравляю болельщиков Барсы с победой!)
    Левангольски стабильно забивает, каталонцы побеждают, что может быть лучше?) Результаты конечно очень радуют, надеюсь команда будет прибавлять, потенциал у них есть.
    Ну а Севилья.. тут просто без комментариев) провальное начало сезона, надеюсь команда сможет вылезти из этой ямы, желаю им удачи.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ G_r_e_g_o_r (раскрыть)
    сегодня в 01:00
    Иско вроде неплохо отыграл, учитывая простой без футбола.
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:59
    Тоже верно))
    G_r_e_g_o_r
    G_r_e_g_o_r ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:27
    А как же мадридист Иско ? Ты же в любой удобной ситуации вспоминаешь игроков Мадрида. Что же сейчас произошло ? )
    STVA 1
    STVA 1 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    сегодня в 00:25
    А зачем Кунде исполнять свои обязанности если Севилья мертвая)))
    STVA 1
    STVA 1 ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Благодарю!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    Дембеле при Хави окрыленный стал 👍 но гаденыш мячом может не поделиться в нужной ситуации, а надо быстро решать чтоб как роботы были.
    Agamaga........
    Agamaga........
    сегодня в 00:17
    Красивая победа, но могли победить ещё крупнее.
    Севилья вообще мёртвая какая-то, ни одной победы в 4-х матчах, печально.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 00:13, ред.
    С победой Барселоны болельщиков этого клуба! Жюль Кунде делал сегодня многое, кроме своих прямых обязательств. Отдал две голевые передачи, против уже своего бывшего клуба. Но отборов и перехватов вообще ноль, если не ошибаюсь. Роберт Левандовски опять забивает свой гол, как и Рафинья. А вот Севилья вообще никакая, впрочем, как и менеджеры этого клуба. Продали игроков, но не купили достойную замену? 3 поражения и 1 ничья в первых 4-х матчах Ла Лиги. Как они собираются играть в Лиге Чемпионов УЕФА против Манчестер Сити и Боруссии Дортмунд? Да и Копенгаген тоже наверное может обыграть Севилью. Яссин Буну и Маркос Акунья старались что-то сделать, но этого конечно же недостаточно было. Лопетеги придётся оооочень сильно поработать, чтоб хотя бы в зону еврокубков попасть в конце сезона. Не исключаю, что его могут уволить до нового года. Такими темпами легко можно угодить в Сегунду.
    David Young
    David Young ответ STVA 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:11
    Если это так то не будет удалять, в этом плане есть технический момент который может перенаправить не на ту страницу на которой репосты. Вам верим, тут понятно что это такой же случай как в плане страниц некоторых других игроков. Очки вернём. Всего доброго.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:08, ред.
    Вот что значит здоровый - полноценный центр у команды. Гави рос ....рос... и вырос в реально классного хава, который наряду с умницей Педри и опытным, звездным Бусей, который тур подряд деклассируют соперника в средней линии, помогая разгружать защиту и, посредством быстрых и точных передач, создавая кучу вариантов наступления атакующей тройке.

    Нападение начинает играть как единый организм, за исключением случаев, когда Рафинья и Дембель пытаются доказать поляку, что они, якобы, тоже как и он могут...))

    Ну а Ф. де Йонг как был на дне..., так пока там и бултыхается... Жалкое зрелище.
    Гость
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