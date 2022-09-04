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Гол Дивеева принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

вчера, 16:58
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

«Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.

Единственный гол в поединке забил защитник гостей Игорь Дивеев на 79-й минуте встречи.

ЦСКА расположился на второй строчке (17) в турнирной таблице, «Крылья Советов» — 11-е (9).

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Источник: soccer.ru Фото: Артем Гусев - Soccer.ru
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Все комментарии
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 22:56
2-ю игру подряд, ЦСКА не ставят чистый пенальти, газовые господа так сильно боятся Федотова?

З.Ы. ЦСКА молодцы, но с реализацией и созданием моментов всё не просто, особенно если соперник организованный...
Знатог
Знатог
вчера в 22:53
Уфа впереди!
протон
протон
вчера в 20:45
Тяжёлый матч откровенно был, Крылья играли достойно, стоить отдать им должное. Слабовато сыграли в атаке. Много борьбы сегодня было, больше чем футбола. На удивление, Крылья сегодня были хорошо заряжены на игру и играли прилично, в отличие от наших, в начале даже имели хорошее преимущество, отлично в первом тайме у них работал высокий прессинг, чего нам явно не хватало, играли будто экономя силы. Чалова порой жалко, ну вот всегда чуть не хватает что-то, то штанга, то перекладина, то миллиметры мимо ворот... где-то рядом с голом постоянно! Из всех наших новичков Зделар пока для меня самая непонятная фигура на поле, откровенно на фоне того же Мендеса кажется слабее. Ну и Карраскаль ничего не придумал - впереди всё было скучно и однообразно. Не идёт игра у лидеров - результат на лицо. Благо Дивей в нужный момент затащил!
pomor45
pomor45 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 20:18
Борьбу московских команд между собой тоже можно засчитать в актив Зенита.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:39
Молодец Игорь! Выручил команду на выезде
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 19:22
Всех красно-синих с тяжёлой трудовой победой!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:14
Главная ударная сила ЦСКА-Дивеев.А то бы...А вот Пономарёву жутко понравилась игра команды,что тут поделаешь...
ДСА
ДСА
вчера в 19:06
Тут больше везения, чем класса.
blitz
blitz ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:59
Главное победили, а три очка не пахнут.
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:52
Молодцы....дожали крылья.....важные три очка в турнирную таблицу.
Сп62
Сп62
вчера в 18:29
Если давать ЖК за опасную игру, то пенальти обязателен. Тут двух мнений быть не может. Поэтому пенальти скорее был, чем не был. По поводу гола - специально посмотрел: Дивеев 193 см, Зотов 175 см.
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:18
Сложный матч получился для обеих команд
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 18:17
Трудная победа. Крылья не плохо играли.
1viking17
1viking17 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:56
С помощью тройки клоунов
BreezeCOOL
BreezeCOOL
вчера в 17:39
Крылья уже не те, не могут у крепких команд очки отобрать
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:34
Чалову не хватает хладнокровия, долго думает, резкость тоже оставляет желать лучшего. Зачем надо было со всей дури лупить в Ломаева ??? Покати низом в любой угол и .....а Федя даже головы не поднял, лупанул наугад прямо во вратаря.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 17:18
Осинькин уже не первый раз своими тройными заменами делает только хуже ( все понимаем что для обоймы в Самаре просто не хватает качественных футболистов) зачем вообще было выпускать этого Зотова вместо Горшкова? Слуцкий заплатил что-ли чтобы этого бездаря Зотова из рубина забрали крылья? Пиняев явно в игру не попал ( вместо Ежова ещё раньше стоило выпустить Цыпченко, он хоть и бестолковый, зато за мяч цепляться умеет и в прессинг побегал бы) Глушенков много болтает с судьями Максиму больше нужно играть в футбол, а не молоть языком...вобщем как в Самаре прибавилось балбесов в составе сразу вскрылись все язвы, Зотов всё делал невпопад, проиграл всю борьбу, футболисты крыльев выглядели уставшими сразу как вышли на второй тайм! ну и апогеем всего был быший мусо..ок😂 Евгеньев, который своей думалкой не в самом сложном эпизоде выбил мяч на угловой, с которого маленький игроки Самары умудрились потерять Дивеева...по большому счёту игроки с волги могли на что-то надеяться только если бы сыграли поточнее первые минуты первого тайма, там были и зоны и не плохие позиции для атаки на ворота армейцев...в лучшем случае могли удержать нули на тобло, но цска дожал и победу свою хоть и выстраданную заслужил...p.s не понял замену Федотова Карраскаля. ну повздорили они с Глушенковым, получили по горчичнику, что теперь сразу убирать нужно ведущего футболиста, боясь что он сейчас вторую получит и оставит команду в меньшенстве? для этого есть крупные штрафы и разговоры тренера и футболиста, с Карраскалем уверен кони забили бы раньше и возможно не один
armeec_
armeec_ ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 17:17
Да правильно. Только этот момент не несет атаку на ворота КС.т Мяч выбит, потом стык. Пенальти нет, а ЖК должна быть.
За такой фол, могли бы и красную дать, легко.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 17:14
С очень трудной победой, ЦСКА и всех болельщиков этого клуба! Кажется, что главный тренер московского клуба не очень угадал с составом на этот выездной матч. Единственные кто выделился это казахстанский защитник Бактиёр Зайнутдинов и парагвайский нападающий Хесус Медина. Первый совершил множество отборов, перехватов и выносов, что является главным для защитника. Второй отдал голевую передачу под победный гол и отыграл нормально. Короче говоря, мой прогноз по исходу матча оправдан. Но не думал, что всё так сложно будет. Пусть ЦСКА и Спартак Москва поборются за чемпионство между собой. Зенит надоел уже.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:14
Болельщиков ЦСКА с трудной победой. Чёрный день Фёдора Чалова, штанга, 2 улара во вратаря, невезуха и только! Дивеев спас 3 очка.
Есть над чем работать ВВФ, удачи ему.
112910415
112910415
вчера в 17:14
плотненько стало наверху ...
cska1948
cska1948 ответ armeec_ (раскрыть)
вчера в 17:13
Формально за шипы в голень полагается как минимум ЖК, а значит и пенальти.
cska1948
cska1948 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:11
Сегодня Чалову не хватило фарта. Два явных момента не смог реализовать.
armeec_
armeec_
вчера в 17:11
бл...сейчас обсуждают эпизод на пендаль)) "эксперты" да у вас ска правила через одно место.
По сути, пенальти не было, а была просто ЖК за опасную игру. Но так нельзя делать))))))
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:08
Думаю, состав определяли исходя из стоимости игроков. Леги дороже, вот их и выпустили. Согласен, Мухина и Кучаева сегодня на поле не хватало.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:07
Очень трудная, натужная победа армейцев. Несмотря на большое преимущество , реализация хромает, много сумбура в штрафной соперников. Чалов сыграл ну очень слабо сегодня , много совершил потерь, да и резкости ему явно не хватает , чуть - чуть всегда при прострелах не дотягивается. Но три очка взяты, спасибо Игорьку Дивееву.
Армейцев с победой, КС удачи в дальнейшем - очень симпатичная команда.
armeec_
armeec_
вчера в 17:06
С Победой Армейцы! на тоненького. Крыльям Удачи, достойная игра!
Capral
Capral
вчера в 17:03
ЦСКА с победой! А Самаре- Респект за борьбу! Осинькин, даже теряя стольких игроков- не сдаётся!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:02
Победа трудная, даже вымученная. Мне кажется Федотов не угадал с составом в центре. Эделар не тянет, играет или назад, или поперек поля. Мухин сильнее на голову. Может не здоров Максим? Кучаев прекрасно смотрелся в последней игре. Может мокрое поле определило этот состав.? Но в игре надо прибавлять. Краснодар серьезный соперник.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:00
Напряжённый матч, победа за нами всех армейцев с тяжёлой но честной и трудовой победой!
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