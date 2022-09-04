Гол Дивеева принёс ЦСКА победу над «Крыльями Советов»

«Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.
Единственный гол в поединке забил защитник гостей Игорь Дивеев на 79-й минуте встречи.
ЦСКА расположился на второй строчке (17) в турнирной таблице, «Крылья Советов» — 11-е (9).
|Крылья Советов0 : 1ЦСКА
|Матч завершен
«Крылья Советов» уступили ЦСКА в матче 8-го тура РПЛ.
Единственный гол в поединке забил защитник гостей Игорь Дивеев на 79-й минуте встречи.
ЦСКА расположился на второй строчке (17) в турнирной таблице, «Крылья Советов» — 11-е (9).
Армейцев с победой, КС удачи в дальнейшем - очень симпатичная команда.
Армейцев с победой, КС удачи в дальнейшем - очень симпатичная команда.