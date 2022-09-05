«Ростов» одержал минимальную победу над «Торпедо»

«Торпедо» уступил «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ (0:0).
Победный гол забил Максим Осипенко на 90+9-й минуте с пенальти.
После матча москвичи идут на 15-м месте (1 пункт), южане расположились на 6-й строчке (16 очков).
В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Уралом», «Ростов» ждет матч против «Спартака».
Он Торпедо "дожал" на 84-й и 87-й минутах ...без судейских свистков и без троекратных пенальти на 99-й минуте...
Он Торпедо "дожал" на 84-й и 87-й минутах ...без судейских свистков и без троекратных пенальти на 99-й минуте...
По перебитию пенальти, все видно на видео, вратарь нарушил правила 2 раза. Причем перед первым пенальти, судья что то долго говорит вратарю, наверняка про линию.
Ну и сам вратарь молодец, после игры признал нарушения.
А арбитру другого варианта не оставалось, надо следовать правилам.
Торпедо конечно обидно и понятны их эмоции, но правила есть правила.
По перебитию пенальти, все видно на видео, вратарь нарушил правила 2 раза. Причем перед первым пенальти, судья что то долго говорит вратарю, наверняка про линию.
Ну и сам вратарь молодец, после игры признал нарушения.
А арбитру другого варианта не оставалось, надо следовать правилам.
Торпедо конечно обидно и понятны их эмоции, но правила есть правила.
Одно очко в восьми матчах
Позорище
На пару с Уралом
Одно очко в восьми матчах
Позорище
На пару с Уралом
У Ростова тухлые 3 очка.
У Ростова тухлые 3 очка.
И самое главное, Ростов теперь должен подарить Торпедо два пенальти , судейство в счет брать не стоит,матч уже сыгран и результат не отменить.Но футбольная справедливость должна восторжествовать.
И самое главное, Ростов теперь должен подарить Торпедо два пенальти , судейство в счет брать не стоит,матч уже сыгран и результат не отменить.Но футбольная справедливость должна восторжествовать.
Эт ведь какие нервы нужно иметь!
Эт ведь какие нервы нужно иметь!