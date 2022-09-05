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«Ростов» одержал минимальную победу над «Торпедо»

вчера, 22:02
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Торпедо» уступил «Ростову» в матче 8-го тура РПЛ (0:0).

Победный гол забил Максим Осипенко на 90+9-й минуте с пенальти.

После матча москвичи идут на 15-м месте (1 пункт), южане расположились на 6-й строчке (16 очков).

В следующем туре «Торпедо» сыграет с «Уралом», «Ростов» ждет матч против «Спартака».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 12:41
Зениту то как раз помощь и не нужна...
Он Торпедо "дожал" на 84-й и 87-й минутах ...без судейских свистков и без троекратных пенальти на 99-й минуте...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 12:25
Если взять победы Зенита после судейских ошибок,он чемпион .
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 12:23
Пусть победит сильнейший,и без судейских ошибок.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:12
Торжество закона,воспринимаемое подавляющим большинством как позор.
Василий Пупкович
Василий Пупкович ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:27, ред.
Так он и 3й раз нарушил,почему 4й раз не дали перебить ? или на нарушение уже было все равно ? Цирк...
vova505
vova505 ответ YVG (раскрыть)
сегодня в 10:02
Вроде бы сам Карпин был не очень счастлив после матча
протон
протон
сегодня в 09:49
Как по мне, чистое пенальти, игрок даже на мяч не смотрит, и не пробует сыграть в мяч, а держит и валит нападающего.
По перебитию пенальти, все видно на видео, вратарь нарушил правила 2 раза. Причем перед первым пенальти, судья что то долго говорит вратарю, наверняка про линию.
Ну и сам вратарь молодец, после игры признал нарушения.
А арбитру другого варианта не оставалось, надо следовать правилам.
Торпедо конечно обидно и понятны их эмоции, но правила есть правила.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:23, ред.
- Значит,судья Бобровский, вы продолжаете утверждать что пенальти бьются пока не забьются и что матч длится 105 минут?
bratskij
bratskij
сегодня в 07:30
Видно же что Ростов не хотел побеждать, но судья настоял!
008Maximus
008Maximus
сегодня в 06:55
Поздравляю Ростов
ОПС
ОПС
сегодня в 06:52
Ну хоть так.
YVG
YVG
сегодня в 06:49
Судья явно топил за Ростов, грязная победа.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ gwynb1eidd (раскрыть)
сегодня в 06:05
С каких это делов??Частые пенальти ?,так это агрессивная игра Ростова. Кстати и нам часто бьют пенки.
112910415
112910415
сегодня в 05:09
странноватый финал
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 03:38
Цирк какой-то. Судье надо было тогда перебивать и 3-ю пенку за то, что игроки Ростова вбежали в штрафную на 99-ой мин. Как кошмарный сон для Торпедо, а для меня всего лишь ставка погорела. Ставил на ничейный результат. Нюх такой был, но судья щёлкнул по сопатке, нехороший человек).
7n7yffmbqv5q
7n7yffmbqv5q
сегодня в 01:57
Ожидаемый итог
Бoрат
Бoрат
сегодня в 00:14
Торпедо мертвое
Одно очко в восьми матчах
Позорище
На пару с Уралом
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:12, ред.
Интересно, как ЭСК во всех последующих матчах будет реагировать на действия арбитра при исполнении пенальти, когда половина партнёров бьющего вбегает в штрафную площадь ДО удара, но арбитр оставляет это нарушение без внимания.
Little Caprice
Little Caprice ответ juchok (раскрыть)
сегодня в 00:04
Я сам за 2.02 взял (было и выше до субботы). Мне то не рассказывай :)
ZeroRiot
ZeroRiot ответ juchok (раскрыть)
вчера в 23:48
Жук, я тебе свою точку зрения, как болела Ростова сказал, чё ты нападаешь?
zooveterinar
zooveterinar ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:47
Главное,что бы пеналь был честным,реализация,дело уже второе!!!
ZeroRiot
ZeroRiot
вчера в 23:44
Ростов не заслужил победу, но и Бобровского винить то особо и не чего, нужно спрашивать бокового, ведь он же ему за заступы Бабурина подсказывал или я не прав????
minai
minai
вчера в 23:42
Никогда не думал, что буду сожалеть о поражении 5-го московского клуба.
У Ростова тухлые 3 очка.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:37
На 99 минуте,это как?
drive45
drive45
вчера в 23:28
Торпедо молодцы из тех малочисленных моментов что у них были, выглядели и были гораздо острей чем Ростов.У Ростова ничего не меняется,если не считать пенальтиста Полоза, которому в последнее время бить пенальти не удается.Мушка сбита у всех бьющих игроков, били либо мимо ,либо точно в Бабурина.Настораживает то что у Ростова нет игры, мяч передерживают , играют только через центр,фланги не работают если и бьют то из далека.
И самое главное, Ростов теперь должен подарить Торпедо два пенальти , судейство в счет брать не стоит,матч уже сыгран и результат не отменить.Но футбольная справедливость должна восторжествовать.
ggsyp86r57ws
ggsyp86r57ws ответ рже (раскрыть)
вчера в 23:15
юморист
rawr7xm9xfnt
rawr7xm9xfnt ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:14
грубо играли. почему двоих не удалил, вот вопрос
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:08, ред.
Валере бы надо срочно накатить 150.
Эт ведь какие нервы нужно иметь!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Андрей СМ (раскрыть)
вчера в 23:07
Марадонна Рукой забивал, этот гол помнит весь мир как "Руку Бога" , Анри себе подыграл рукой и вывел сборную Франции на Чемпионат, а когда его спросили, он ответил, да было, но судья засчитал, так что не мешайте праздновать. Пенка по делу, перебитие, по делу, заступ, затем воротчик рано из-за линии на опережение дёрнулся, тртий пеналь по делу, касаемо всео матча судья уж сильно Торпедо на карточки сажал
виктор бочарников
виктор бочарников ответ Путин007 (раскрыть)
вчера в 23:04
Бет конторы рулят,даже команду ебе завели.
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