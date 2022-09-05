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сегодня, 00:01

«Валенсия» разгромила «Хетафе» в матче 4-го тура Ла Лиги (5:0).

Первый гол в матче забил Лато Тони на 7-й минуте. Лино Самуэл удвоил преимущество команды на 14-й, а спустя две минуты Самуэль Кастильехо увеличил разницу мячей еще на один пункт. Николас Гонсалес на 65-й минуте отличился четвертым голом «летучих мышей», пятый гол «Валенсии» забил Хьюго Дуро на 68-й минуте. У гостей отличился Альварес Соса Педро Гастон на 78-й минуте.

Команды доигрывали матч в неполных составах. У «Валенсии» за две желтые карточки был удален с поля Илайш Мориба на 88-й минуте, аналогично у гостей получил дисквалификацию Мауро Арамбарри на 90+5-й.

После матча «Валенсия» идет на 10-м месте (6 очков), «Хетафе» занимает 19-ю позицию (1 пункт).