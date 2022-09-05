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«Валенсия» разгромила «Хетафе»

сегодня, 00:01
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия5 : 1Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Валенсия» разгромила «Хетафе» в матче 4-го тура Ла Лиги (5:0).

Первый гол в матче забил Лато Тони на 7-й минуте. Лино Самуэл удвоил преимущество команды на 14-й, а спустя две минуты Самуэль Кастильехо увеличил разницу мячей еще на один пункт. Николас Гонсалес на 65-й минуте отличился четвертым голом «летучих мышей», пятый гол «Валенсии» забил Хьюго Дуро на 68-й минуте. У гостей отличился Альварес Соса Педро Гастон на 78-й минуте.

Команды доигрывали матч в неполных составах. У «Валенсии» за две желтые карточки был удален с поля Илайш Мориба на 88-й минуте, аналогично у гостей получил дисквалификацию Мауро Арамбарри на 90+5-й.

После матча «Валенсия» идет на 10-м месте (6 очков), «Хетафе» занимает 19-ю позицию (1 пункт).

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 04:25
А все прогнозировали тм!
Gahi
Gahi
сегодня в 02:56
Солидный результат, что мешает играть также в следующих матчах. Удачи
bpyz257c58hu
bpyz257c58hu
сегодня в 01:30
Знатно порезвились
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:08
Обычное дело в Испании...
Гость
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