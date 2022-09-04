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«Зенит» обыграл «Спартак» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

вчера, 22:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Спартак» уступил «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).

Счет открыл Александр Соболев на 21-й минуте. Ответным голом отметился Деян Ловрен на 48-й. Победу «сине-бело-голубым» принес мяч Андрея Мостового на 60-й минуте.

После матча «Зенит» лидирует в РПЛ (20 очков), «Спартак» занимает 5-е место (16 очков).

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Все комментарии
Vadik
Vadik
сегодня в 06:11
Спартак был на себя не похож. Может это произошло из-за того, что Зенит не дал раскрыться. Могу предположить, что если бы у Абаскаля был такой подбор игроков, как у Семака, то Спартак смотрелся бы мощнее сегодняшнего Зенита!
Зенит с победой, Спартаку работать над собой дальше!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:05
Закономерный результат при отсутствии игры у "Спартака".
112910415
112910415
сегодня в 06:04
не было шансов
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:40
Дырявый спартаковский вратарь решил матч в пользу Зенита.
DIN84
DIN84
сегодня в 04:58
где ж пятое место то?)почти во всех футбольных интернет порталов,в том числе и здесь,Спартак на 4-ом месте.регламент?не,не слышали.)
ОПС
ОПС
сегодня в 03:56
Что и требовалось доказать.
andromend
andromend
сегодня в 02:26
Табличку то поправить надо на соккере. Согласно п.1 Регламента. А то как то не правильно.
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 01:44
Проигрыш в тактике . Должны быть 2 опорника. Литвинову можно было бы ниже играть.
Стоило ли в данном мясе использовать Денисова ? Спорно.
На лицо - проблема с опорной зонной . Нужно мощного опорника - бульдога , чтобы вырезал бы . Желательно, чтобы на 2м этаже мог играть. И опять же в атаке на лицо не хватало Зиньковоского . Заменить не кем.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 01:21
Но барриосита конечно обогнала в артистизме даже Джикию.
gentlewolf
gentlewolf ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 01:20
Джикия так же валялся в матче с Динамо.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 01:18
Действительно ,как же это мерзко выглядит . В хоккее такого не увидишь. Там настоящие мужики . А это ......флей-фе ! ))
e4td396v5cdw
e4td396v5cdw
сегодня в 00:23
Всё по делу.
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:15
Счёт на табло
ЦСКА 06
ЦСКА 06
сегодня в 00:14, ред.
Бариос выиграет в номинации лучшая симуляция тура а возможно всего чемпионата
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дмитрий Николаевич (раскрыть)
сегодня в 00:10
Красавец? а что там красивого, в упор после подработки, это рядовой гол
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 00:08
Самое смешное, что голы Павлюченко и Ширко пару дней назад даже и не снились игрокам обеих команд, не могут в одно касание, не могут
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ЖNEЦ (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:43
это форс мажор, а не вина. Гус колотит голы в европе, Крал тоже в порядке
25процентный клоун
25процентный клоун ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 23:41
Мостовой сильнее Куинси? Кержаков сильнее Максименко? Ловрен сильнее Джикии?
Три игрока, которые определили исход, не думаю что между ними есть разница, остальные просто трудились на этот результат
Дмитрий Николаевич
Дмитрий Николаевич
вчера в 23:32
Спартак постепенно опускается на свое законное место в середине таблицы. Единственное что можно выделить за матч у Спартака, это гол красавец Соболева.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:30
т. е ноунэйм Мостовой класнее Куинси? Не думаю, выведи на такую ударную позицию Куинси и он быположил, но не вывели. Абаскаль
25процентный клоун
25процентный клоун ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 23:28
Опустили сами себя, если быть честными, соперник тоже был так себе, 20 ударов и кое где залетело
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:24
На землю опустили, и не только на землю
Zak11
Zak11 ответ d1metras (раскрыть)
вчера в 23:21
У Спартака нет возможности подписывать таких сильных футболистов. Тем более некоторые из них выбыли из-за травм к сожалению.
pomor45
pomor45
вчера в 23:16
Трескотни комментаторов было больше, чем игры.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
вчера в 23:12
Согласен
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:11
Разница в классе команд очевидна. Поэтому результат в пользу гостей закономерен.
oFANATo
oFANATo
вчера в 23:08
Победа над таким спартаком не удивительна....трусливая игра к добру не доведет....ЦСКА против зенита играл в разы лучше...и если бы не судейка не видать зенитке и тогда победы.
amw9fswde9m4
amw9fswde9m4
вчера в 23:02
Первый тайм 1-5 будь поточнее Зенит
YVG
YVG
вчера в 22:56
Хоть ты лопни, хоть ты тресни, спартак опять на пятом месте. Пора менять тренера.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 22:54, ред.
Денисова в первом тайме партнёры просто бросили и не его вина, что лазурные вскрыли правый фланг и атаки через его зону шли одна за другой, тут больше вопросов к опорникам ( Рассказов Колян не даст соврать после его игры с лестером в Москве😁)

Аббаскаль считаю сделал ошибку не выпустив Пруцева сразу после перерыва вместо Игнатова. вопрос был только сколько времени нужно футболистам зенита чтобы настроить прицел и сравнять счёт в матче. с Пруцевым вместе с Мартинсом и Зобниным был шанс перевернуть игру в более выгодное для нас русло, в том темпе что предложили футболисты зенита Спартак ещё на равных играть не может и стоило нашему тренеру поменять ход матча заменами.
Гость
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