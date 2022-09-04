«Зенит» обыграл «Спартак» и укрепил лидерство в Премьер-Лиге

«Спартак» уступил «Зениту» в матче 8-го тура РПЛ (1:2).
Счет открыл Александр Соболев на 21-й минуте. Ответным голом отметился Деян Ловрен на 48-й. Победу «сине-бело-голубым» принес мяч Андрея Мостового на 60-й минуте.
После матча «Зенит» лидирует в РПЛ (20 очков), «Спартак» занимает 5-е место (16 очков).
Спартак был ужасен - вот прям ужасен: и в созидании, и в разрушении. Соперник проходил защиту как нож сквозь масло, а в атаке кроме гола ничего не создали. 4 удара против 23 у Зенита. Кто с кем играл, Томь против Зенита?))
Состав даже сравнивать не стоит. Барриос, Вендел, Малком, Ловрен vs Денисов, Игнатов, Литвинов, Чернов. Всё и так понятно. Класс сказался.
Разочарование больше не от поражения, а от того, что Спартак не смог дать бой Зениту. Возили тачку весь матч, а в концовке даже навал не смогли организовать. Хотя в предыдущих матчах смотрелись уверенно и разнообразно. Перегорели или не хотели?
Поражение по делу. Надо сделать выводы и идти дальше. Главное теперь набирать очки в тех матчах, где должны их набирать. На очереди неуступчивые Локо и Ростов - будет непросто, особенно с Валерой.
Спартак был ужасен - вот прям ужасен: и в созидании, и в разрушении. Соперник проходил защиту как нож сквозь масло, а в атаке кроме гола ничего не создали. 4 удара против 23 у Зенита. Кто с кем играл, Томь против Зенита?))
Состав даже сравнивать не стоит. Барриос, Вендел, Малком, Ловрен vs Денисов, Игнатов, Литвинов, Чернов. Всё и так понятно. Класс сказался.
Разочарование больше не от поражения, а от того, что Спартак не смог дать бой Зениту. Возили тачку весь матч, а в концовке даже навал не смогли организовать. Хотя в предыдущих матчах смотрелись уверенно и разнообразно. Перегорели или не хотели?
Поражение по делу. Надо сделать выводы и идти дальше. Главное теперь набирать очки в тех матчах, где должны их набирать. На очереди неуступчивые Локо и Ростов - будет непросто, особенно с Валерой.
Спартаку нужны усиления...Сильный опорник,фланговые и центральный защитники..Джикию просто разрывают одного...
Селихов нужен Спартаку..Максименко не тащит..не уверенно играет..Не чувствуется надежность за ним..
Спартаку нужны усиления...Сильный опорник,фланговые и центральный защитники..Джикию просто разрывают одного...
Селихов нужен Спартаку..Максименко не тащит..не уверенно играет..Не чувствуется надежность за ним..
Аббаскаль считаю сделал ошибку не выпустив Пруцева сразу после перерыва вместо Игнатова. вопрос был только сколько времени нужно футболистам зенита чтобы настроить прицел и сравнять счёт в матче. с Пруцевым вместе с Мартинсом и Зобниным был шанс перевернуть игру в более выгодное для нас русло, в том темпе что предложили футболисты зенита Спартак ещё на равных играть не может и стоило нашему тренеру поменять ход матча заменами.
Аббаскаль считаю сделал ошибку не выпустив Пруцева сразу после перерыва вместо Игнатова. вопрос был только сколько времени нужно футболистам зенита чтобы настроить прицел и сравнять счёт в матче. с Пруцевым вместе с Мартинсом и Зобниным был шанс перевернуть игру в более выгодное для нас русло, в том темпе что предложили футболисты зенита Спартак ещё на равных играть не может и стоило нашему тренеру поменять ход матча заменами.