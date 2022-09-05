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«Аталанта» обыграла «Монцу» и стала лидером Серии А

вчера, 21:31
МонцаЛоготип футбольный клуб Монца0 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

«Монца» уступила «Аталанте» в матче 5-го тура Серии А (0:2).

Счет открыл Расмус Хелунд на 57-й минуте. Автогол Марлона на 65-й установил окончательный счет.

После матча «Монца» идет на последнем месте в лиге (0 очков), «Аталанта» — лидер Серии А (13 очков).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:54
резво взялись, молодцы !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 10:19
В итоге "Аталанта" на первом месте, а Миранчук привычно месяц в лазарете валяется.

Думаю, это хорошо показывает, насколько не правы хейтеры, которые поливали деда за то, что он Лёшу не выпускает.

При всём уважении, постоянно говорю, что наши игроки физически не готовы и не хотят готовиться, чтобы играть в Европе. Как Головин половину всего времени в больничке, так и Лёша, причем, насколько я помню, ещё агент заявлял про какую-то застарелую травму у него.

Сорян, но для современного футбола надо ходить и в качалку, и кроссы бегать, в нашем чемпионате до сих пор физа считается ненужным фактором, и это понятно, 30 матчей за сезон сыграть много физы не надо, и Головин и Миранчук полные продукты этой системы.
протон
протон
сегодня в 09:50
Дед конечно капитально обновил команду
avici_liverpool
avici_liverpool
сегодня в 08:31
эффект Мирунчука! Браво
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Бoрат (раскрыть)
сегодня в 08:02
Ты мне не указ. Если тебе что-то не нравится, то не обращай внимание на мой комментарий. Аталанта по-любому фаворитом был. А то что они до середины второго тайма не могли опередить такого соперника, это они сами виноваты.
Бoрат
Бoрат ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:19
Вобще то до середины второго тайма счёт был равный
По владению мячом у Монцы существенное преимущество
По ударам примерное равенство , а в первом тайме Монца била больше
За результат было очень волнительно
Рад , что моя любимая команда Серии А победила
А ты, если не смотрел матч, то свое драгоценное мнение можешь и не высказывать
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:11
Странно было бы, если б они не победили. А так, всё естественно.
witynchik
witynchik
вчера в 21:57
Тем интереснее сериал 👍
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:52
Совсем неплохо.
Птица Феникс
Птица Феникс
вчера в 21:49
Это так.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:46
Это было вполне предсказуемо.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:35
Хороший результат для Аталанты!
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