«Аталанта» обыграла «Монцу» и стала лидером Серии А

«Монца» уступила «Аталанте» в матче 5-го тура Серии А (0:2).
Счет открыл Расмус Хелунд на 57-й минуте. Автогол Марлона на 65-й установил окончательный счет.
После матча «Монца» идет на последнем месте в лиге (0 очков), «Аталанта» — лидер Серии А (13 очков).
Думаю, это хорошо показывает, насколько не правы хейтеры, которые поливали деда за то, что он Лёшу не выпускает.
При всём уважении, постоянно говорю, что наши игроки физически не готовы и не хотят готовиться, чтобы играть в Европе. Как Головин половину всего времени в больничке, так и Лёша, причем, насколько я помню, ещё агент заявлял про какую-то застарелую травму у него.
Сорян, но для современного футбола надо ходить и в качалку, и кроссы бегать, в нашем чемпионате до сих пор физа считается ненужным фактором, и это понятно, 30 матчей за сезон сыграть много физы не надо, и Головин и Миранчук полные продукты этой системы.
Думаю, это хорошо показывает, насколько не правы хейтеры, которые поливали деда за то, что он Лёшу не выпускает.
При всём уважении, постоянно говорю, что наши игроки физически не готовы и не хотят готовиться, чтобы играть в Европе. Как Головин половину всего времени в больничке, так и Лёша, причем, насколько я помню, ещё агент заявлял про какую-то застарелую травму у него.
Сорян, но для современного футбола надо ходить и в качалку, и кроссы бегать, в нашем чемпионате до сих пор физа считается ненужным фактором, и это понятно, 30 матчей за сезон сыграть много физы не надо, и Головин и Миранчук полные продукты этой системы.
По владению мячом у Монцы существенное преимущество
По ударам примерное равенство , а в первом тайме Монца била больше
За результат было очень волнительно
Рад , что моя любимая команда Серии А победила
А ты, если не смотрел матч, то свое драгоценное мнение можешь и не высказывать
По владению мячом у Монцы существенное преимущество
По ударам примерное равенство , а в первом тайме Монца била больше
За результат было очень волнительно
Рад , что моя любимая команда Серии А победила
А ты, если не смотрел матч, то свое драгоценное мнение можешь и не высказывать