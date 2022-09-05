Осипенко: «Бабурин всю игру тащил — молодец»

Футболист «Ростова» поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

Я с Бабуриным хорошо общаюсь. По-дружески сказал: «Извини!». Он всю игру тащил — молодец. Про правила не спрашивал. Если судья сказал перебивать, значит, так и было. Честно, не видел момента.

Я бы не сказал, что «Торпедо» играет грязно. Они играют с бойцовскими качествами, рубятся на каждом сантиметре поля, никто не хочет уступать.

Бабурин играл как бог. Очень хороший матч провёл. Он хороший вратарь. Против своей команды, когда ты в аренде играешь, у тебя мотивация доказать, показать настрой сумасшедший — это всё влияет. Сегодня он так сыграл, двойной настрой был.