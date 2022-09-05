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Осипенко: «Бабурин всю игру тащил — молодец»

вчера, 23:47
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Футболист «Ростова» Максим Осипенко поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

Я с Бабуриным хорошо общаюсь. По-дружески сказал: «Извини!». Он всю игру тащил — молодец. Про правила не спрашивал. Если судья сказал перебивать, значит, так и было. Честно, не видел момента.

Я бы не сказал, что «Торпедо» играет грязно. Они играют с бойцовскими качествами, рубятся на каждом сантиметре поля, никто не хочет уступать.

Бабурин играл как бог. Очень хороший матч провёл. Он хороший вратарь. Против своей команды, когда ты в аренде играешь, у тебя мотивация доказать, показать настрой сумасшедший — это всё влияет. Сегодня он так сыграл, двойной настрой был.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Не всю....

После 100-й минуты...поняв что судья неадекват....бросил это бессмысленное занятие...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:46
Бабурина срочно в Зенит!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 06:43
Вы правы, да
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:30
Хороший вратарь,думаю не затеряется
ABir
ABir
сегодня в 00:09
Немного не дотащил или помогли не дотащить
Гость
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