Карпин: «Удовлетворение есть. Три очка не пахнут»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал победу своей команды над «Торпедо» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).
Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так. Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались.
Российский футбол...
Российский футбол...
Я не видел...Я не могу оценить....Я не знаю...
Я не видел...Я не могу оценить....Я не знаю...
Тогда молчи в тряпочку в следующий раз, когда не в твою пользу будет расклад.
Карпин, конечно, мерзковатый типок.
Тогда молчи в тряпочку в следующий раз, когда не в твою пользу будет расклад.
Карпин, конечно, мерзковатый типок.
З.Ы. Честно говоря не ожидал от Карпина такой реакции, очень огорчает это...
З.Ы. Честно говоря не ожидал от Карпина такой реакции, очень огорчает это...