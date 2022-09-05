Карпин: «Удовлетворение есть. Три очка не пахнут»

Главный тренер «Ростова» охарактеризовал победу своей команды над «Торпедо» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так. Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались.