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Карпин: «Удовлетворение есть. Три очка не пахнут»

вчера, 23:26
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин охарактеризовал победу своей команды над «Торпедо» в матче 8-го тура РПЛ (1:0).

Если без эмоций совсем, то да, удовлетворение есть. Три очка не пахнут. Мы отдали потом инициативу «Торпедо»? Нет, это не так. Я не знаю, были пенальти или нет. Я не видел ни одного. Не могу оценить ни одного пенальти. Первый пенальти, который был на Комличенко, наверное, был, тем более есть ВАР, а те пенальти даже не знаю из-за чего перебивались.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:06
Тогда эти очки сам знаешь куда.
протон
протон
сегодня в 10:12
Не защищаю здесь Валеру, тоже странновато выглядят пенальти, но он за честный футбол и не топил. Он ведь сам говорил что на месте поляков тоже бы технарь потребовал, чтобы пройти дальше. А здесь вероятнее всего он не соврал и действительно не видел повторов. Зайдет в раздевалку и посмотрит
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 08:14
Из всех возможных слов, букв, словосочетаний и вариантов, Валера выбрал именно : "Три очка не пахнут".
Российский футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:15, ред.
Позиция Карпина понятна.....
Я не видел...Я не могу оценить....Я не знаю...
g6hmvpap77dd
g6hmvpap77dd
сегодня в 07:04
Валерка бы орал про заговор если все было на оборот, лицимер
Izmar
Izmar
сегодня в 06:57
Тухлая победа, очки не пахнут, так и гробят наш футбол.
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
сегодня в 06:44
Не все просто.
Naherger
Naherger
сегодня в 06:10
Это был тот самый перспективный молодец рефери..? В топку его !
sten312
sten312
сегодня в 05:53
Что про него скажешь? Пудель он и есть пудель.Как бы визжал если бы с Ростовом так поступили....Подписант...
112910415
112910415
сегодня в 05:18
так себе комментарий ...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 03:43
Карпину сегодня повезло!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:01
То прям плач Ярославны устраивал и детей в "Сочи" отправлял, когда им матч не перенесли, а то два раза пенальти незабитый перебивали и "три очка не пахнут".

Тогда молчи в тряпочку в следующий раз, когда не в твою пользу будет расклад.

Карпин, конечно, мерзковатый типок.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:48
Еще парочку таких пинальти и разгром
Real Madrid-C
Real Madrid-C
сегодня в 00:25
Честно говоря лучше уже бы ничейку скатали чем такая победа...
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:49
Валера дурака включил : "не видел он пенальти"!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
вчера в 23:49
Ну что после такого комментария, Вася Уткин, должен смешать Карпина с 77м, поскольку он за меньшее сделал так с Федотовым...

З.Ы. Честно говоря не ожидал от Карпина такой реакции, очень огорчает это...
Аксинья
Аксинья
вчера в 23:34
Валера, с такой реализацией моментов "Ростову" высоко не подняться, на одном фарте далеко не уедешь. Полоза береги на второй тайм. будет хоть кому пенальти пробивать, которые в концовке игр дают чаще))
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 23:28
Три очка в копилку и не важно как - чисто Карпинский принцип
Гость
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