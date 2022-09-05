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Червиченко: «Я ожидал гораздо большего от „Спартака“»

вчера, 21:23
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча «красно-белых» и «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ (1:2).

Я ожидал гораздо большего от «Спартака». Подтверждается моё свидетельство, что «Спартак» кровожадно расправляется с аутсайдером и пока не может ничего серьёзного противопоставить прямым конкурентам. Начали неплохо, забили гол на загляденье. Однако потом начался какой-то ужас. Я первый увидел «Спартак», который стоял и отбивался всей командой в штрафной практически более половины тайма. Как-то грустно. То, что вчера в ворота «Спартака» в первом тайме не залетело три или четыре мяча — это счастье.

По качеству игры вчера «Спартак» сыграл ещё хуже, чем в Суперкубке. Вчера «Спартак» акцентировано сделал два удара, причём один влетел, а второй Кержаков отбил. «Зенит» очень грамотно играл.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 10:43
Да много кто не узнал Спартак в матче с Зенитом.
Ощущение, что игрокам сказали не лезть на рожон и стоять как вкопанные. Худший матч в сезоне, однозначно. ХУДШИЙ!
112910415
112910415
сегодня в 07:33
но блин и ком никто не отменял
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:22
Зенит избаловал...ожидания Червиченко...в матчах со Спартаком....
То 5...то 7...
А тут всего 2....
ABir
ABir
вчера в 22:17
Наконец-то высказался
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:46
Всё ешё у фк СПАРТАК - Впереди!!!
Бубнин
Бубнин
вчера в 21:31
Ваши ожидания - ваши проблемы.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:30
Мы тоже ожидали...)
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