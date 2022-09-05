Червиченко: «Я ожидал гораздо большего от „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал итоги матча «красно-белых» и «Зенита» в рамках 8-го тура РПЛ (1:2).

Я ожидал гораздо большего от «Спартака». Подтверждается моё свидетельство, что «Спартак» кровожадно расправляется с аутсайдером и пока не может ничего серьёзного противопоставить прямым конкурентам. Начали неплохо, забили гол на загляденье. Однако потом начался какой-то ужас. Я первый увидел «Спартак», который стоял и отбивался всей командой в штрафной практически более половины тайма. Как-то грустно. То, что вчера в ворота «Спартака» в первом тайме не залетело три или четыре мяча — это счастье.

По качеству игры вчера «Спартак» сыграл ещё хуже, чем в Суперкубке. Вчера «Спартак» акцентировано сделал два удара, причём один влетел, а второй Кержаков отбил. «Зенит» очень грамотно играл.