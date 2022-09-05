Трошечкин: «Основное, что помогло нам после удаления — это характер»

Полузащитник «Ахмата» оценил победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Основное, что помогло нам после удаления — это характер команды. Проявили сегодня его. Где-то повезло, но без характера никуда. Условно, в прошлой игре нам не повезло, здесь, наоборот, чуть-чуть улыбнулась удача. Но не надо умалять нашей заслуги, потому что хорошо выглядели даже в меньшинстве. Было тяжело, но ребята молодцы.

Победа на характере. Вся команда очень довольна. По игре всё разворачивалось против. В первом тайме мы забили, план работал, потом получили необязательное удаление, пенальти. Слава богу, потом выстояли и воспользовались своим моментом.