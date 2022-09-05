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Трошечкин: «Основное, что помогло нам после удаления — это характер»

вчера, 20:23
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин оценил победу своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

Основное, что помогло нам после удаления — это характер команды. Проявили сегодня его. Где-то повезло, но без характера никуда. Условно, в прошлой игре нам не повезло, здесь, наоборот, чуть-чуть улыбнулась удача. Но не надо умалять нашей заслуги, потому что хорошо выглядели даже в меньшинстве. Было тяжело, но ребята молодцы.

Победа на характере. Вся команда очень довольна. По игре всё разворачивалось против. В первом тайме мы забили, план работал, потом получили необязательное удаление, пенальти. Слава богу, потом выстояли и воспользовались своим моментом.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 22:01
А кто-то считает, что Локомотив долги отдает. .
Сп62
Сп62
вчера в 21:01
Выглядели достойно.
drug01
drug01
вчера в 20:25
Главное три очка
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:25
Хорошо сыграли.
Гость
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