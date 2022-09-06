Тренер «Торпедо» — о матче с «Ростовом»: «Это беспредел какой‑то, цирк»

Главный тренер «Торпедо» раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Решающий гол «Ростов» забил с пенальти на 99-й минуте. Арбитр Ян Бобровский заставил ростовчан бить три раза, так как в первых двух случаях вратарь «Торпедо» отбивал мяч, но при этом нарушал правила.

Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.

Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?

Парни сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.