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Тренер «Торпедо» — о матче с «Ростовом»: «Это беспредел какой‑то, цирк»

сегодня, 08:36
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Торпедо» Николай Савичев раскритиковал судейство в матче восьмого тура РПЛ против «Ростова» (0:1).

Решающий гол «Ростов» забил с пенальти на 99-й минуте. Арбитр Ян Бобровский заставил ростовчан бить три раза, так как в первых двух случаях вратарь «Торпедо» отбивал мяч, но при этом нарушал правила.

Эмоции переполняют. Мне просто жалко наших ребят. Хороший бой дали, сражались, и просто игру испортили. Я такого вообще не видел в своей жизни.

Это просто беспредел какой‑то. В концовке увидели цирк. Просто цирк. Я не знаю, как так можно. Это у нас здесь так судят, а в Ростове что было бы?

Парни сражались, достойно играли. Я думаю, что мы на верном пути. Просто эмоции через край. Это не игра в футбол, это просто предвзятое судейство.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Андрей СМ (раскрыть)
сегодня в 14:07
Это дурдом, какой-то. Дело в том, что такое происходит часто, но сделать такое на 99 мин. Это...слов нет. Ну оставь счёт и отбитие пенки хотя бы со 2-го раза и не было бы этого кипиша. Раньше я отметил этот момент, что, кто-то раньше вбежал в штрафную при пробитии. Но судья видимо закрыл глаза поняв, что назначь ещё одну пенку, это будет финиш.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 14:06
Ну козлина-судья попался....торпедо конечно жаль. Бились , старались, а судья все обкакал
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 14:01
А разве выход вратаря вперед до удара на 10-20 см дает ему какое то преимущество перед бьющим? Не дает. Значит и не нужно перебивать
НикСта63
НикСта63
сегодня в 13:57
формально правильно, а по сути издевательство
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 13:48
Сколько били пенальти и сколько раз вратари нарушали и что...??? А этот судьишка решил поиграть в принципиальность...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 13:21
Если бы не забили , а Комличенко вбежал ло удара, то был бы свободный удар от ворот Торпедо. Нарушение Правил игроком бьющей команды.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 13:19
Я тебя, хлебороб, понимаю, но дело то в том, что там пенальти то не было вообще. Оба занимались вольной борьбой и оба упали. Такие пенальти не назначают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 13:18
Дело в том, что там и пенальти то не было. Оба держали друг друга руками и оба упали. Судья просто искал и нашел повод выйти на первые роли в этой игре. Стыдно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
сегодня в 13:10
Это наша "принципиальность". Когда "Сочи", а даже не сам клуб, а Федерация, отказались игру переносить, все были враги, "Сочи" ниже плинтуса, а "Ростов" несправедливо обиженные.

Когда же судья разрешил защитникам "Ростова" хватать руками в штрафной, а пенальти дважды перебить, хотя, как я пишу, принципиально он ошибся, что вообще ничего не сказал вратарю, он стал идеальным судьей, и снова тут "Ростов" белые и пушистые.

В чужом глазу и соломинку видят, а в своем пусть хоть бревно, это же классика.
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987 ответ ЮГ РОССИИ (раскрыть)
сегодня в 12:50
первую пенку допустим Бобровский мог попросить перебить и был бы прав. а вторую зачем заставлять перебивать когда Комличенко в очередной раз испугался и не смог реализовать пенальти? он пробил по центру, Бабурин его переиграл! бить третий раз после двух неудачных попыток? где-то заплакал фейр плей и Бериша😂
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 12:47
торпеду засудили
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
сегодня в 12:43, ред.
так как в уефа в последние годы стало работать много болванов, которые напридумывали много глупостей в футбольных правилах ( игра рукой в своей штрафной и когда ставить пенальти, а когда нет наши судьи так и не поняли до сих пор😂) не обошлось с трактовками действий вратаря при исполнении одинадцатиметрового удара. по футбольным правилам голкипер до удара бьющего должен находиться на линии ворот хотя бы одной ногой, многие вратари грешили и откровенно нарушали правила при исполнении пенальти и ещё до удара сокращали угол обстрела выбегая из ворот примерно на метр - полтора. да, это откровенное нарушение правил и в этом случае при не забитии штрафного с 11ти метров судья должен повторить пробитие пенальти и предупредить вратаря ( усно или предъявить жёлтую карточку) тут нужно знать грань и буквоедство до мозга костей не должно быть в судействе. вчера Бабурин не сокращал угол обстрела своих ворот, он просто пытался оттолкнуться от газона для прыжка, ( из ворот Бабурин выходил сантиметров на 30 всего) футбольные ворота просто огромные и оттолкнуться с линии и допрыгнуть до левого или правого угла своих ворот с места просто невозможно! то что у Яна Бобровского ещё молоко на губах не обсохло и судить рпл ему рано факт, вчера он убил что-то внутри у футболистов торпедо на правосудие, этого судью и близко нельзя подпускать к арбитражу в рпл, пусть побегает пару лет в лучшей лиге мира...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 12:20
Цирк уже уехал,а клоуны остались.Судья молодец поступил принципиально,уверен что его действия признают правомерными.Всегда бы так судил,и было бы РПЛ счастье.
dеigandre
dеigandre
сегодня в 12:16
Забавно, что тренер не знает правил. А местные комментаторы ещё и поддакивают )))
Зачем смотрите футбол, если даже правил не знаете?
А почему Торпедо на дне даже вопросов теперь нет-отправьте тренера в школу, правила учить.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:44
позор рпл, сьыдно за такое
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:44
Пенальти липовый,а перебивали законно.Но если бы бы ростовчане гол не забили,то он был бы перебит из-за нарушения Комличенко,вбежавшего в штрафную до удара.И так до бесконечности,о чём я и написал в репортаже: "Будут бить,пока не забьют".
Capral
Capral ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 11:42
Я вспоминаю, как в 1978г., при пробитии послематчевых пенальти в игре Аустрия-ДИНАМО Москва, вратарь австрийцев Баумгартнер, еще за долго до удара Бубнова, на полтора метра выскочил из ворот и отбил мяч. Однако, судья, видя всё это, не дал перебить пенальти....
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Андрей СМ (раскрыть)
сегодня в 11:29
Судья должен получить низкую оценку за матч, без сомнений. Как я тут уже в паре постов писал, он обязан был подозвать Бабурина и объяснить ему ситуацию, потому что откуда он знает, почему перебивается пенальти, может, игрок вбежал раньше удара в штрафную, вратарь же на мяч смотрит. То, что пенальти перебивали два раза, это однозначная ошибка судьи.
Андрей СМ
Андрей СМ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 11:18
А вар для чего?. Если принципиален нужно быть принципиальным во всем. И пенальти в штрафной Ростова когда Осипенко сыграл в регби нападающий мяч бы не догнал но мяч был еще в игре и по правилам это пенальти. По духу игры нет точно также как и по духу игры перебивать пенальти не нужно было особенно после того как Комличенко пробил по центру здесь без разница 11 или 10.5 метров
Андрей СМ
Андрей СМ ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:13
Пересмотри тогда пробитие 3 пенальти и действия Комличенко. А это тоже перебитие
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Андрей СМ (раскрыть)
сегодня в 11:12
На мой взгляд, Комличенко не вбежал в штрафную до удара, по крайней мере, его ступни стояли в правильном положении, хотя корпус мб был в штрафной.

Тем более - ха-ха - судья исключительно на Бабурина смотрел, как видно на повторах, и даже если бы весь "Ростов" вбежал в штрафную и то не заметил бы))
Андрей СМ
Андрей СМ ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 11:07
Так вчера нужно было в четвертый раз перебивать. Комличеко до удара вбежал. А почему-то не перебили. Ростов наверное более ровный
Roger Young
Roger Young
сегодня в 10:57
Смотрите дальше РПЛ.

Чему тут удивляться?
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:48
Видел же судья, что парни дали бой, сражались достойно! Зачем заставлял перебивать тогда, ребят не жалко?
LOpp
LOpp
сегодня в 10:41
почему Бабурину не подсказали, что он вышел из ворот?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
сегодня в 10:29
В России не прецедентное право) Каждый судит, как хочет, что в юстиции, что на поле. Это же основной наш принцип.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:26, ред.
В ключевом моменте ты прав, что судья ДОЛЖЕН БЫЛ что-то сделать после первого удара, поэтому, несмотря на то, что формально судья был прав, он был не прав в моменте.

Идут последние минуты, все на взводе, вратарь на взводе, пенальти, он прыгает, и тут свисток без обоснования, что нужно перебить.

Думаешь, вратарь в такой ситуации понял, что он ошибся? Принципиальная задача судьи - не нагнетать атмосферу, поэтому он должен был подозвать вратаря и успокоить его. Какая там господи желтая, хотя и желтая реально помогла бы, даже желтая была бы лучше, чем формализм, которым он занялся.

Даже сегодняшнее интервью Бабурина то же самое подтверждает - "Да, мы посмотрели повторы, я реально вышел из ворот." То есть вратарь на взводе не понимал, что нарушает правила. И судья просто оказался недостаточно профессиональным.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ протон (раскрыть)
сегодня в 10:12
Дело в подходе. В АПЛ такого бы никогда не было. Судья подозвал бы вратаря и тщательно ему объяснил и показал всё.

Тут же судейка просто свистел перебивание каждый раз, тут можно ещё вспомнить, что у нас судьи больше, чем в Англии, получают теперь.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:00
Здесь вопрос один: "Был ли пенальти!?"

А по исполнению торпедовский вратарь действительно устроил цирк - после второго нарушения ему надоть было влепить горчишник!
vova505
vova505
сегодня в 09:54
Посмотрел обзор
Искренне жаль Торпедо ((
Жаль вратаря Торпедо особенно
Такой молодец!
Были моменты когда и Ростов мог пропустить

Но выбивать мяч защитникам Торпедо нужно точно поучиться
Отправляют мяч в своей штрафной прямо на ногу соперника
Ну это видимо от отсутствия опыта в играх уровня рпл

Посмотрев на эту игру, хочу сказать: молодцы Торпедо, успехов вам!
Гость
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