Жиго считает, что в России судейство лучше, чем во Франции

Защитник «Марселя» прокомментировал свое удаление в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:1).

Работа судей во Франции сильно отличается, от того, что было в России.

В России я получил одну красную карточку за четыре года! Во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее. Это вызывает у футболистов злость и недовольство, начинаются крики… Но я знаю, что теперь должен играть более осторожно.