Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоФранция. Лига 1 2022/2023

Жиго считает, что в России судейство лучше, чем во Франции

сегодня, 12:08

Защитник «Марселя» Самуэль Жиго прокомментировал свое удаление в матче 3-го тура чемпионата Франции с «Нантом» (2:1).

Работа судей во Франции сильно отличается, от того, что было в России.

В России я получил одну красную карточку за четыре года! Во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее. Это вызывает у футболистов злость и недовольство, начинаются крики… Но я знаю, что теперь должен играть более осторожно.

Все новости
РФС может засекретить информацию о зарплате арбитров
Сегодня, 08:27
Арбитр Федотов: «„Спартак“ должен был доигрывать в меньшинстве»
Вчера, 23:26
Лапочкин: «В ворота „Ростова“ в матче с ЦСКА нужно было ставить пенальти»
28 августа
«Ужасная работа». Нагельсманн раскритиковал судью после матча с «Боруссией»
28 августа
ОфициальноЭСК: «Алексей Сухой ошибочно засчитал гол „Зенита“ в матче с „Торпедо“»
26 августа
В РФС могут отказаться от ЭСК
26 августа
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 13:11
А уедет, будет говорить, что хуже судейства чем в России он видел.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 13:06
Во Франции много удалений
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
сегодня в 12:59
Вот оно как, а тарасовские всё ноют на судейство...
77 krs7
77 krs7
сегодня в 12:58
Ну для хрюшек - лучшее 🤣
LOpp
LOpp
сегодня в 12:29
Работа судей во Франции сильно отличается, от того, что было в России.

В России я получил одну красную карточку за четыре года! Во Франции судьи свистят намного больше и энергичнее. Это вызывает у футболистов злость и недовольство, начинаются крики… Но я знаю, что теперь должен играть более осторожно.


и где Жиго сказал, что в России судейство лучше?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:22
Ого, иностранный футболист хвалит наших судей...:)). Просто наши судьи не понимают если сказано по-французски "судья - 3.14", им кажется, чтоб было сказано нечто красивое. А там сразу красную....:))) ну а так что, если кроме шуток, в Французской лиге уровень нападающих просто другой как наши пешком не ходят.
SonataArctica
SonataArctica
сегодня в 12:19
Сказал он "лягушачьеми лапками" отрыгнув) У нас водку пьют! И медведи с балалайками на 13ом этаже прописаны)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 