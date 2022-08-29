Арбитр Федотов: «„Спартак“ должен был доигрывать в меньшинстве»

Российский арбитр Игорь Федотов полагает, что полузащитника «Спартака» Романа Зобнина следовало удалить с поля в матче с «Факелом» в РПЛ (1:4 в пользу москвичей).

В первом тайме Любимов просто выпал из игры — повезло, что не было серьёзных нарушений. Он как-то сумбурно бегал, прыгал через мячи, из-за чего в итоге врезался в игрока «Спартака» и упал. По моментам — следовало показывать жёлтую карточку игроку «Спартака» на 27-й минуте, а также удалять Зобнина на 87-й. «Спартак» должен был доигрывать матч в Воронеже в меньшинстве из-за накладки игрока. Но, думаю, этот эпизод повесят на помощника, а Любимов продолжит работать.