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Арбитр Федотов: «„Спартак“ должен был доигрывать в меньшинстве»

сегодня, 23:26
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)1 : 4Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский арбитр Игорь Федотов полагает, что полузащитника «Спартака» Романа Зобнина следовало удалить с поля в матче с «Факелом» в РПЛ (1:4 в пользу москвичей).

В первом тайме Любимов просто выпал из игры — повезло, что не было серьёзных нарушений. Он как-то сумбурно бегал, прыгал через мячи, из-за чего в итоге врезался в игрока «Спартака» и упал. По моментам — следовало показывать жёлтую карточку игроку «Спартака» на 27-й минуте, а также удалять Зобнина на 87-й. «Спартак» должен был доигрывать матч в Воронеже в меньшинстве из-за накладки игрока. Но, думаю, этот эпизод повесят на помощника, а Любимов продолжит работать.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 23:42
Кто ж его удалит то ??
Ему же дома с Зенитом играть...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 23:28
Федотов тот ещё кадр
Гость
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