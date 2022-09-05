Слуцкий раскритиковал судейство в матче «Рубина» с «Аланией»

Главный тренер «Рубина» остался недоволен судейством Алексея Сухого в матче восьмого тура Первой лиги с «Аланией».

«Рубин» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью, в ворота казанского клуба Сухой назначил пенальти.

До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове – фол последней надежды – при счете 1:0 в нашу пользу.

Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0.

Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя.