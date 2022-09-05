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Слуцкий раскритиковал судейство в матче «Рубина» с «Аланией»

сегодня, 08:25
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 2Логотип футбольный клуб Алания (Владикавказ)АланияМатч завершен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством Алексея Сухого в матче восьмого тура Первой лиги с «Аланией».

«Рубин» вел 2:0, но в итоге сыграл вничью, в ворота казанского клуба Сухой назначил пенальти.

До смешного пенальти мы полностью контролировали ход встречи, у соперника не было ни одного момента. В прошлой игре ЭСК признало, что на 60-й минуте должна была быть красная карточка на Горбунове – фол последней надежды – при счете 1:0 в нашу пользу.

Сегодня нам ставят несуществующий пенальти, там даже не было контакта, при счете 2:0.

Понятно, что мы еще выигрывали и можно было сохранить результат. Но если играть против соперника с такими гандикапами, это ни в какие ворота не лезет. Я считаю, что так просто нельзя.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:22
не выбраться ему из болота
протон
протон
сегодня в 08:53
Лично я никакого доминировать не увидел. Была бездарная игра. Без слез нельзя было смотреть на странные телодвижения команды. Пару игроков пытались тащить игру а остальные вообще непонятно чем занимались. В атаке вообще беда, какие-то неизвестные люди то-ли они играли, то ли проходили мимо. В защите вообще барак, хорошо что Мартынович не играл а то ещё пару пенальти назначили бы Рубину. Нет сыгранности. Слуцкий говорит команда молодая. Сколько она может быть молодой? Нормальные тренера наверно смеются над его словами. И главное, руководство ему доверяет. Значит у них сомнительные планы на Рубин.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:51
Забейте три, четыре мяча...
Бубнин
Бубнин
сегодня в 08:48
Судьи раскритиковали тактические установки Слуцкого на матч "Рубина" с "Аланией".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 08:39
Чего же вы такие нежные,нам такие в РПЛ не нужны! Пусть "Алания","Балтика",или КАМАЗ попробуют.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:29
Опять его заслуживают...
Гость
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