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Кавазашвили раскритиковал судейство матча «Спартак» — «Зенит»

сегодня, 11:46
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Анзор Кавазашвили раскритиковал судейство в матче 8‑го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

«Спартак» удивил в плохом смысле. В первых турах команда навязывала свой стиль игры, действовала агрессивно, отлично выходила из обороны в атаку за счет быстрого паса. В матче с «Зенитом» спартаковцы своего главного оружия были лишены. Возможно, дело в психологии, потому что «Спартак» с первых же минут очень осторожничал, полностью отдали управление игрой сопернику. «Зенит» же как раз играл в тот футбол, который я ждал от «Спартака»: скоростная игра с обилием перемещений. В первом тайме гости полностью доминировали на поле, а гол «Спартака» просто стал подарком судьбы. Больше ничего хозяева не создали, до Кержакова даже мяч не доходил. Жаль, что в «Спартаке» не нашлось игрока, который повел бы за собой вперед. Как только кто‑то получал мяч, сразу терялся и не понимал, куда его можно отдать.

«Зенит» не позволял сопернику даже на спартаковской половине поля спокойно распоряжаться мячом. Они сразу накрывали и снова шли в атаку. Сам же «Спартак» при Абаскале так играл во многих предыдущих матчах, а тут его же оружием «красно‑белых» и обыграли. «Зенит» классно сыграл в коллективный футбол, все игроки были взаимосвязаны друг с другом. В этом смысле они напомнили самые сильные английские команды, которые играют в агрессивный футбол.

Хочу обратить внимание на работу главного арбитра Павла Кукуяна, которого я считаю одним из лучших в стране. Но в этой игре я не понял многих его решений. Кукуян позволял игрокам «Зенита» отталкивать соперников рукой, фолить. Он разрешал играть не просто жестко, а грубо, при этом не фиксируя нарушения в сторону гостей. Так нельзя делать! Я очень удивлен работой Кукуяна и буду говорить об этом там, где положено.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:53
Судейство было не предвзятым! Но грубость надо было пресекать жестче! В итоге вовремя не показанные желтые карточки (причём в обе стороны) чуть было не привели к серьёзной конфронтации ( хотя пару потасовок избежать не удалось)!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:36
А мне очень понравилось судейство. Смотрел как нейтральный зритель и видел, что предвзятости не было, давал бороться обеим командам, если не замечал мелкий фол со стороны одних, то в следующем эпизоде так же поступал по отношению к оппонентам. По мне так образцовое судейство, что для нынешнего времени редкость.
d1metras
d1metras
сегодня в 13:09
Глупо гнать на судейство.. как раз таки судили матч почти идеально..
makkie
makkie
сегодня в 12:14
Судейство было если не идеальным, то почти идеальным.
Глупо сейчас пенять на арбитра - тем более что проиграли только по своей вине.
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 12:13
Мне одному так кажется что Кукуян идеально судил я был даже удивлен,порог жесткости как в Англии и непредвзятое судейство
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 11:59
Судить Зенит по справедливости не каждый осмелится.
Izmar
Izmar
сегодня в 11:57
Ровно наоборот Кукуян свистел все время в пользу спартака.
ДСА
ДСА
сегодня в 11:53
Значит Кукуян получит по шапке.
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