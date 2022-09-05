Кавазашвили раскритиковал судейство матча «Спартак» — «Зенит»

Анзор Кавазашвили раскритиковал судейство в матче 8‑го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» (1:2).

«Спартак» удивил в плохом смысле. В первых турах команда навязывала свой стиль игры, действовала агрессивно, отлично выходила из обороны в атаку за счет быстрого паса. В матче с «Зенитом» спартаковцы своего главного оружия были лишены. Возможно, дело в психологии, потому что «Спартак» с первых же минут очень осторожничал, полностью отдали управление игрой сопернику. «Зенит» же как раз играл в тот футбол, который я ждал от «Спартака»: скоростная игра с обилием перемещений. В первом тайме гости полностью доминировали на поле, а гол «Спартака» просто стал подарком судьбы. Больше ничего хозяева не создали, до Кержакова даже мяч не доходил. Жаль, что в «Спартаке» не нашлось игрока, который повел бы за собой вперед. Как только кто‑то получал мяч, сразу терялся и не понимал, куда его можно отдать.

«Зенит» не позволял сопернику даже на спартаковской половине поля спокойно распоряжаться мячом. Они сразу накрывали и снова шли в атаку. Сам же «Спартак» при Абаскале так играл во многих предыдущих матчах, а тут его же оружием «красно‑белых» и обыграли. «Зенит» классно сыграл в коллективный футбол, все игроки были взаимосвязаны друг с другом. В этом смысле они напомнили самые сильные английские команды, которые играют в агрессивный футбол.

Хочу обратить внимание на работу главного арбитра Павла Кукуяна, которого я считаю одним из лучших в стране. Но в этой игре я не понял многих его решений. Кукуян позволял игрокам «Зенита» отталкивать соперников рукой, фолить. Он разрешал играть не просто жестко, а грубо, при этом не фиксируя нарушения в сторону гостей. Так нельзя делать! Я очень удивлен работой Кукуяна и буду говорить об этом там, где положено.