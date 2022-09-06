«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса.
Предложение российского клуба стало близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.
Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес работали в команде в одно время.
Леня, вернись!
даже можешь с Заремой.
Леня, вернись!
даже можешь с Заремой.
Расклад по переговорам о переходе полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса в «Спартак» следующий: «Спартак» предлагает за испанца 800 тысяч евро и 25% от последующей перепродажи, «Волос» стоит на 1,5 миллионах. При этом максимум от «Спартака»: 1 миллион и 15% от перепродажи. Это на сегодня потолок.
С другой стороны, конкурентами красно-белых выступают ПАОК и «Ахмат», но их предложения не превышают 750 тысяч евро. То есть они точно не конкурентны относительно оффера красно-белых.
Расклад по переговорам о переходе полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса в «Спартак» следующий: «Спартак» предлагает за испанца 800 тысяч евро и 25% от последующей перепродажи, «Волос» стоит на 1,5 миллионах. При этом максимум от «Спартака»: 1 миллион и 15% от перепродажи. Это на сегодня потолок.
С другой стороны, конкурентами красно-белых выступают ПАОК и «Ахмат», но их предложения не превышают 750 тысяч евро. То есть они точно не конкурентны относительно оффера красно-белых.