«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса

1662450043

сегодня, 10:40

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника .

Предложение российского клуба стало близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.

Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес работали в команде в одно время.