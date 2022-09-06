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«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса

сегодня, 10:40

«Спартак» сделал улучшенное предложение «Волосу» по трансферу полузащитника Паоло Фернандеса.

Предложение российского клуба стало близко к требованиям, выдвинутым греческой стороной.

Ранее сообщалось, что «Волос» не продает Фернандеса в «Спартак» из-за главного тренера россиян Гильермо Абаскаля, который ранее работал в греческом клубе. Абаскаль и Фернандес работали в команде в одно время.

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 11:10
Интересно наши клубы точно представляет себе его уровень?Если почитать иностранные СМИ довольно слабые у него показатели.
LOpp
LOpp
сегодня в 10:47
при Федуне копейки не считали, легко расставались с 12-16 млн на трансфер.
Леня, вернись!
даже можешь с Заремой.
makkie
makkie
сегодня в 10:42
А вот некоторые подробности:

Расклад по переговорам о переходе полузащитника «Волоса» Пауло Фернандеса в «Спартак» следующий: «Спартак» предлагает за испанца 800 тысяч евро и 25% от последующей перепродажи, «Волос» стоит на 1,5 миллионах. При этом максимум от «Спартака»: 1 миллион и 15% от перепродажи. Это на сегодня потолок.

С другой стороны, конкурентами красно-белых выступают ПАОК и «Ахмат», но их предложения не превышают 750 тысяч евро. То есть они точно не конкурентны относительно оффера красно-белых.
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