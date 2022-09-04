Андрей Мостовой рассказал, что у него были предложения от других клубов

Полузащитник «Зенита» рассказал, что этим летом у него были предложения от других клубов.

Были ли у меня предложения от других команд летом? Да, и не одно. Но в межсезонье, а не по ходу сезона.

Почему отказался? Я играю за «Зенит», за чемпиона России. Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» — фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так. Безусловно, в плохие времена такие мысли возникают, но это у каждого футболиста. Предложения были, спрашивали. Но на тот момент даже сезон не начался. О чем говорить? Какой смысл?