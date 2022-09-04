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Андрей Мостовой рассказал, что у него были предложения от других клубов

вчера, 15:59

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что этим летом у него были предложения от других клубов.

Были ли у меня предложения от других команд летом? Да, и не одно. Но в межсезонье, а не по ходу сезона.

Почему отказался? Я играю за «Зенит», за чемпиона России. Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» — фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так. Безусловно, в плохие времена такие мысли возникают, но это у каждого футболиста. Предложения были, спрашивали. Но на тот момент даже сезон не начался. О чем говорить? Какой смысл?

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:58
У него завышена самооценка
David Young
David Young
вчера в 16:58, ред.
Не всегда быть лучшеим в каком-то чемпионате является лучшим вариантом.
Василий 50
Василий 50
вчера в 16:57
Ну вот, понесло парня
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 16:40
Для "Зенита" был бы балластом, если бы команда играла в еврокубках. Футболист среднего уровня. В других команда был бы одним из..., но никак не ведущим игроком, на что он "скромно" намекает.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ dadrail (раскрыть)
вчера в 16:07
Традиционно это одно интервью, которое режут на кусочки и выкладывают иногда даже в течение недели))
dadrail
dadrail
вчера в 16:02
Андрей стал очень много стал говорить
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:00
Хороший игрок,конечно предложения были
Гость
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