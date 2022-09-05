В «Ростове» высказались по поводу возможного перехода Норманна в «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал грядущий переход полузащитника южан в «Динамо».

Идут переговоры с «Динамо». Мы всё переговорили, сейчас остались юридические сложности: трансфер надо оформить, а ФИФА не быстро работает. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Там бумажная волокита, нам сейчас всё успеть надо. Там бюрократическая история, а по спортивной части всё готово. Медосмотр пройден. Можно сказать, что Норманн больше не будет играть в «Ростове»? Он уходит в аренду на год в «Динамо». Будет ли право выкупа? Это конфиденциальная информация.