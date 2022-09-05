Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

В «Ростове» высказались по поводу возможного перехода Норманна в «Динамо»

вчера, 23:53

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал грядущий переход полузащитника южан Матиаса Норманна в «Динамо».

Идут переговоры с «Динамо». Мы всё переговорили, сейчас остались юридические сложности: трансфер надо оформить, а ФИФА не быстро работает. Не могу сказать, насколько готов трансфер. Юристы занимаются оформлением трансфера. Там бумажная волокита, нам сейчас всё успеть надо. Там бюрократическая история, а по спортивной части всё готово. Медосмотр пройден. Можно сказать, что Норманн больше не будет играть в «Ростове»? Он уходит в аренду на год в «Динамо». Будет ли право выкупа? Это конфиденциальная информация.

Все новости
СлухиАгент Фернандеса: «Думаю, Паоло останется в „Волосе“»
Сегодня, 13:05
«Спартак» улучшил предложение по трансферу Фернандеса
Сегодня, 10:40
Андрей Мостовой рассказал, что у него были предложения от других клубов
04 сентября
В «Динамо» сообщили, что Захарян может перейти в «Челси» зимой
03 сентября
Погребняк: «Очевидно, что Захарян не готов играть за „Челси“»
03 сентября
«Оренбург» подпишет футболиста из Колумбии
03 сентября
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 11:31
А что, если Ростову он не нужен значит и ДИНАМО не подходит? Странная логика....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:40
Странное усиление Динамо, если Ростову он не нужен.
y3yysnwe6rbq
y3yysnwe6rbq
сегодня в 06:42
Очеень хорошо
qxy9tb7vz7en
qxy9tb7vz7en
сегодня в 04:28
Это любопытно
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 01:32
А поможет ли Норманн Динамо
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 