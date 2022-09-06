«Динамо» объявило об аренде Матиаса Норманна у «Ростова»

Пресс-служба «Динамо» объявила об аренде полузащитника «Ростова» .

Норвежский полузащитник Матиас Норманн перешёл в «Динамо» на правах аренды на год с правом выкупа.

В «Динамо» Матиас будет выступать под 17-м номером.