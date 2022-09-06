«Динамо» объявило об аренде Матиаса Норманна у «Ростова»

Пресс-служба «Динамо» объявила об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Норвежский полузащитник Матиас Норманн перешёл в «Динамо» на правах аренды на год с правом выкупа.
В «Динамо» Матиас будет выступать под 17-м номером.
Пресс-служба «Динамо» объявила об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.
Норвежский полузащитник Матиас Норманн перешёл в «Динамо» на правах аренды на год с правом выкупа.
В «Динамо» Матиас будет выступать под 17-м номером.
Игрок не из бросовых конечно, но проблемы-то имеются..
С мая не играл, предсезонку нигде не проходил (?), в какой форме- непонятно.
Не в меру прыгучий, за 9 лет обскакал 8 клубов, надолго ли задержится?
Да и свой отказ возвращаться в Ростов обосновал прикольно:
"Украина слишком близко". Опасно, дескать.
"Смелый" парень, оказывается.
Сразу прям так и хочется спросить у краснодарских, сочинских и самих ростовских- как же они там спят-то по ночам..
Игрок не из бросовых конечно, но проблемы-то имеются..
С мая не играл, предсезонку нигде не проходил (?), в какой форме- непонятно.
Не в меру прыгучий, за 9 лет обскакал 8 клубов, надолго ли задержится?
Да и свой отказ возвращаться в Ростов обосновал прикольно:
"Украина слишком близко". Опасно, дескать.
"Смелый" парень, оказывается.
Сразу прям так и хочется спросить у краснодарских, сочинских и самих ростовских- как же они там спят-то по ночам..
Я верю в Йокановича, верю в его талант, который, безусловно, есть. Главное только чтобы "Птенцы шварца" не мешали человеку строить новую, настоящую команду. А "бей- беги" мы уже проходили....
Я верю в Йокановича, верю в его талант, который, безусловно, есть. Главное только чтобы "Птенцы шварца" не мешали человеку строить новую, настоящую команду. А "бей- беги" мы уже проходили....