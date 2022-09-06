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«Динамо» объявило об аренде Матиаса Норманна у «Ростова»

вчера, 17:36

Пресс-служба «Динамо» объявила об аренде полузащитника «Ростова» Матиаса Норманна.

Норвежский полузащитник Матиас Норманн перешёл в «Динамо» на правах аренды на год с правом выкупа.

В «Динамо» Матиас будет выступать под 17-м номером.

«Динамо» объявило об аренде Матиаса Норманна у «Ростова»

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 20:49
    Capral
    Capral
    вчера в 20:37
    Сейчас у ДИНАМО страшнейший календарь, как специально, 4 тяжелейших матча подряд. Но, я верю, что команда и её ГТ- с ЧЕСТЬЮ пройдут этот непростой отрезок!!!!!!!
    баск
    баск
    вчера в 20:26
    Ух ты, случайно ткнул мышой в этого заигноренного))

    Кто о чём, а этот всё про Шварца, надо же.
    Бред преследования у пациента, пополам с бредом величия.

    Поймают его однажды санитары, да накрепко завяжут ему рукава на спине)))
    Capral
    Capral
    вчера в 19:50, ред.
    Хочу сказать тем кто сомневается в возможностях Норманна. Да, никто не знает в какой он форме. Но здесь многое зависит от тренера. В Комличенко великий и ужасный шварц не рассмотрел нужного игрока, а в Ростове, у Карпина, он забивает.

    Я верю в Йокановича, верю в его талант, который, безусловно, есть. Главное только чтобы "Птенцы шварца" не мешали человеку строить новую, настоящую команду. А "бей- беги" мы уже проходили....
    баск
    баск
    вчера в 19:18
    Подписали и подписали, посмотрим как приживётся.

    Игрок не из бросовых конечно, но проблемы-то имеются..
    С мая не играл, предсезонку нигде не проходил (?), в какой форме- непонятно.
    Не в меру прыгучий, за 9 лет обскакал 8 клубов, надолго ли задержится?

    Да и свой отказ возвращаться в Ростов обосновал прикольно:
    "Украина слишком близко". Опасно, дескать.
    "Смелый" парень, оказывается.
    Сразу прям так и хочется спросить у краснодарских, сочинских и самих ростовских- как же они там спят-то по ночам..
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 18:56
    Ну что же, Норманн отлично знаком с Российским футболом, и в РПЛ смотрелся очень хорошо, даже в Норвиче порой выдавал отличные матчи. Думаю это однозначно усиление для Динамо, и пара Фомин /Норманн в центре поля звучит сильно, поглядим как будет на деле
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:54
    «Динамо» объявило об аренде Матиаса Норманна у «Ростова и Сборной Норвегии»
    Храневец
    Храневец
    вчера в 18:50
    Верной дорогой идем товарищи !!!!!!!
    Capral
    Capral ответ shlomo (раскрыть)
    вчера в 18:03
    А никто и не говорит ни о какой любви к России, также, как никто не говорит о любви к ДИНАМО. Всё прагматично и никакой лирики.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 17:59
    Я думаю всем очевидно что в этой истории как всегда победило бабло? Ни один клуб сейчас не собирается платить Норману зарплату такую как готово платить Динамо. А все разговоры про любовь и не любовь к России , футболу и тд - это всё дело десятое.
    Давайте смотреть трезво на вещи. Победило бабло и точка.
    Capral
    Capral
    вчера в 17:56
    Новость- приятная, обнадёживающая!!!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ протон (раскрыть)
    вчера в 17:49
    Кроме того,все теперь нидерландцы,а не голландцы...
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 17:45
    Ну что же , глянем на парня в его сегодняшнем состоянии.
    протон
    протон
    вчера в 17:38
    «Следом возник вариант с «Андерлехтом», ... В итоге голландский клуб отпал.»
    Андерлехт теперь в Голландию переехал? ))
    "Фантазер, ты меня называла"
    Гость
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