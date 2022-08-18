ЦСКА отдаст Гайча турецкому клубу в аренду

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч может перейти на правах аренды в клуб из чемпионата Турции.
Речь идет об аренде сроком на один год без права выкупа. Трансферная стоимость прав на футболиста оценивается в 3 миллиона евро, контракт Гайча с «армейцами» действует до 2025 года.
В текущем сезоне РПЛ футболист на поле не появлялся.
Но Гайчу не стоит расстраиваться. Вся карьера еще впереди. Ему только 23 года. Конечно, ему хочется играть, а не сидеть на скамейке. Аренда без права выкупа молодого игрока смотрится хорошим вариантом как для клуба, так и для самого нападающего.
Но Гайчу не стоит расстраиваться. Вся карьера еще впереди. Ему только 23 года. Конечно, ему хочется играть, а не сидеть на скамейке. Аренда без права выкупа молодого игрока смотрится хорошим вариантом как для клуба, так и для самого нападающего.