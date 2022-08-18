ЦСКА отдаст Гайча турецкому клубу в аренду

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сегодня, 18:20

Футболист ЦСКА может перейти на правах аренды в клуб из чемпионата Турции.

Речь идет об аренде сроком на один год без права выкупа. Трансферная стоимость прав на футболиста оценивается в 3 миллиона евро, контракт Гайча с «армейцами» действует до 2025 года.