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ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковТурция. Супер-Лига 2022/2023

ЦСКА отдаст Гайча турецкому клубу в аренду

сегодня, 18:20

Футболист ЦСКА Адольфо Гайч может перейти на правах аренды в клуб из чемпионата Турции.

Речь идет об аренде сроком на один год без права выкупа. Трансферная стоимость прав на футболиста оценивается в 3 миллиона евро, контракт Гайча с «армейцами» действует до 2025 года.

В текущем сезоне РПЛ футболист на поле не появлялся.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:09
А я бы порекомендовал отдать его в аренду с обязанностью обязательного выкупа, например, если он сыграет 10 игр и забьет хотя бы 2 гола. От него избавляться надо и как можно скорее.
32united
32united
сегодня в 18:55
Адольфо так и не суждено закрепиться в обойме "армейцев". Тем более позиция центрфорварда и так насыщена. Чалов, Заболотный, и даже Яковлев смотрятся предпочтительнее аргентинца.
Но Гайчу не стоит расстраиваться. Вся карьера еще впереди. Ему только 23 года. Конечно, ему хочется играть, а не сидеть на скамейке. Аренда без права выкупа молодого игрока смотрится хорошим вариантом как для клуба, так и для самого нападающего.
Little Caprice
Little Caprice
сегодня в 18:52
У ЦСКА свой Педроша вырисовывается.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 18:23
Арендный игрок.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:22, ред.
Провальный контракт для ЦСКА.
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