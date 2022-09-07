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Рудаков: «Для молодых ребят Радимов очень сильный тренер»

вчера, 09:14

Вратарь «Ростова», выступающий на правах аренды за финскую «Хонку», Максим Рудаков поделился впечатлениями от работы с тренером Владиславом Радимовым в «Зените-2».

Для молодых ребят это очень сильный тренер: хорошо их развивает. Исключительно положительный образ! Николаич на поле всегда за пацанов был. Мог и судьям вставить, если видел какую-то несправедливость, и сопернику тоже. Радимов тоже всегда говорит правду.

Правда, я больше работал с тренером вратарей Юрием Окрошидзе. Он дал мне шанс в дубле в 16 лет, в матче с «Локомотивом». Со мной на поле вышел Дима Чистяков, а ещё тогда в дубль перевели Игоря Денисова. Помогал молодым, адекватно к нам относился.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 16:13
Сколько воспитанников Радимова играет в РПЛ? Сколько его воспитанников играет в Зените? Это главный критерий эффективности работы тренера...
Футболист он был хороший...но вот тренер...Пока не видно плодов его работы. А ведь он уже больше 10 лет занимается тренерской деятельностью.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 09:51
А так-болтун.
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:16
Как то не верится
Гость
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