Личка: «В России молодые игроки любят деньги больше, чем футбол»

Главный тренер «Оренбурга» считает, что молодые российские футболист любят деньги больше, чем футбол.

В России сейчас много талантливых ребят. Литвинов в «Спартаке», Литвинов в «Краснодаре». Тюкавин, Захарян. Матвей Сафонов – отличный вратарь. Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты ещё ничего не показал, а уже хочешь много денег. Но так не работает: хороший контракт тебе даёт время, а не наоборот. Откуда это всё идёт? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом – будешь много зарабатывать. Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4. Не думают, что лучше бы квартиру приобрести. Нет, им нужна крутая BMW. А ещё лучше – Porsche. Некоторые даже не умеют водить, но всё равно им надо.

Разговариваю ли с молодыми по этому поводу? Да, говорю им: «Я не твой папа. Могу тебя направить, но решать за тебя не могу». Стараюсь, конечно, с ними разговаривать – нужно только подобрать удобный момент, чтобы ему было комфортно.