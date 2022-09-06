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Личка: «В России молодые игроки любят деньги больше, чем футбол»

вчера, 14:57

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка считает, что молодые российские футболист любят деньги больше, чем футбол.

В России сейчас много талантливых ребят. Литвинов в «Спартаке», Литвинов в «Краснодаре». Тюкавин, Захарян. Матвей Сафонов – отличный вратарь. Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты ещё ничего не показал, а уже хочешь много денег. Но так не работает: хороший контракт тебе даёт время, а не наоборот. Откуда это всё идёт? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом – будешь много зарабатывать. Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4. Не думают, что лучше бы квартиру приобрести. Нет, им нужна крутая BMW. А ещё лучше – Porsche. Некоторые даже не умеют водить, но всё равно им надо.

Разговариваю ли с молодыми по этому поводу? Да, говорю им: «Я не твой папа. Могу тебя направить, но решать за тебя не могу». Стараюсь, конечно, с ними разговаривать – нужно только подобрать удобный момент, чтобы ему было комфортно.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:30
Практически все, и я в том числе, любят деньги, а не работу, какая бы она не была.

Но тут прикол в том, что футболисты изначально должны заниматься своим любимым хобби - игрой в футбол. Им уже сделали всё по кайфу: не надо ходить на работу, пропускать из-за рабочего времени тренировки, а если и идти потом вечером после работы на тренировки, то потом быть невыспанным на работе. К сожалению, многие футболисты просто не понимают своего кайфа… Думаю, многие бы согласились на их график, даже получая меньше, чем на своей обычной работе…
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:36
Забивают в год по голу,
содержа на них семью;
кто-то молится футболу,
а я денежки люблю.
minai
minai
вчера в 20:13
Да не только молодые, но и великовозрастные так же любят необоснованные деньжищи. Да ещё в валюте им подавай, и чем больше, тем лучше.
sv_1969
sv_1969 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 19:27
Мля это и ежу понятно! И все хотят получать больше!Но смысл в том что у нас с пеленок уже платят столько сколько условный молодой игрок в условной Валенсии не получает , а играет лучше в разы! И наши игроки в этом не виноваты , так как думаю никто не откажется от бОльших денег! Дя этого и нужен потолок зарплат в клубах и зарплата молодого игрока как в тех же НХЛ или НБА!
sv_1969
sv_1969 ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 19:23
На работу мы ходим тоже не бесплатно!
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:05, ред.
Вообще то футбол любят болельщики. Они болеют футболом. А для футболистов футбол, это профессия, средство для зарабатывания денег. Не один футболист не будет гонять мяч по полю только из за любви к футболу. Они будут пахать только ради денег. И чем больше денег, тем лучше.
Andrei Galash
Andrei Galash ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:28
Понятно, что имя зарабатывают в том числе в таких командах, как Мольде (Уфа, Урал, Торпедо). Речь не об этом, а о том что Личка сказал (обобщаю), что в России молодые футболисты не думают о футболе, а думают о деньгах. а говорю, что все молодые футболисты во ВСЁМ мире думают о карьере и деньгах больше, чем непосредственно о футболе. Есть единичные исключения, только подтверждающие правило.
sv_1969
sv_1969 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:20
Те кто следит те знали про него!А имя зарабатывается как раз с таких клубов как Мольде! Или Вы думаете что скауты к Вам приедут когда на диване лежать будете и предложат вам контракт в МС! Нет сначала надо пахать а потом хорший контракт!
Andrei Galash
Andrei Galash ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:14
Только чтобы заработать имя, нужно получить контракт в более-менее известном клубе, а контракт - это деньги. Вот пример Холланда - никто из любителей футбола в России и не слышал про него, пока он пацаном играл в Бриге и Мольде. Некоторые узнали, когда он заиграл за РБ Зальцбург. А это уже после солидного контракта. И уже после этого он засветился на МЧМ и ЛЧ. И, можно подумать, он не думал о деньгах, а по Зальцбург у на трамвае ездил?
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 17:51
Личка - это важно!)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:36
Возьмите мой тапок и попадите в того кто не любит деньги!
(Некоторые больше чем свою супругу...))))
sv_1969
sv_1969 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:28
Английские и испанские сначала зарабатывают себе имя а потом имя работает на них!
Kosmos58
Kosmos58 ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 17:23
    Kosmos58
    Kosmos58 ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 17:20
    Только слепые не видят, что молодëжь зажралась! Одниденьги на уме!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 17:12, ред.
    Всё правильно..., только бизнес, о котором я вёл речь, изначально имел нарицательное значение (смысл). Поэтому к своей классической формулировке, он, естественно, не имеет никакого отношения.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 16:57
    Вообще-то должно дойти, что футбол у нас, наоборот, не бизнес, высокий уровень зарплат у нас потому, что клубам нет смысла экономить, потому что они в любом случае тратят не кровные.

    Просто менеджерам клуба нужно как можно больший бюджет заложить, чтобы хапнуть побольше.

    Я уверяю, так же в разы завышены и траты на стадионы и т.п. Потому что везде там прилипалы.

    Ну, тем частникам, типа Галицкого, которые вписываются, просто приходится такой же уровень давать.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 16:52
    Жизнь собачья,тяжелая,тут по неволе залюбишь их!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 16:44, ред.
    Когда наконец до общей массы дойдёт, что футбол у нас - не спорт, а чисто бизнес, и что рассуждать о футболистах, как о спортсменах - глупо, тогда заблуждений и возмущений будет гораздо меньше.
    протон
    протон
    вчера в 16:28
    Тяжело в 20-25 лет вести аскетический образ жизни, особенно когда у тебя ничего не было, а потом сразу появилась возможность жить на широкую ногу. Неудивительно, что многим срывает крышу и обратно уже она не встаёт на место, печальных примеров полно. Поэтому важно чтоб рядом были люди, которые вовремя тормознут тебя и напомнят, что карьера коротка, и если жить только сегодняшним днём, то завтрашнего может и не быть в том виде, в каком ты привык. Потратить даже 100 млн много ума не надо, а вот заработать себе имя и репутацию, которые тебя потом будут кормить, гораздо тяжелее.
    протон
    протон
    вчера в 16:27
    Раньше такого не было. Ни целого эпоса приключений Воронина, Севидов тот же по молодости, и другие ныне почтенные ветераны, которые так любят рассказывать откровения о своих коллегах. Не говоря уже о Юране, который ради денег шапки сбивал и ларьки вскрывал, о чем сам же не стесняясь рассказывал Казанскому и Сычёву. И другие его современники.
    Это только нынешние футболисты думают о деньгах, славе, квартирах, машинах и девушках. Да-да, не удивляйтесь.
    Andrei Galash
    Andrei Galash ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 16:16
    Поэтому я вместе с примером Кокорина привёл и Акинфеева. Не знаю подробностей о том, что купил себе Игорь на первые контрактные деньги, но явно не перечислял их в помощь "голодающим Поволжья". Тем не менее, никто не может его упрекнуть, что большие деньги мешали ему тренироваться и развиваться.
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:11
    Кокорин рулит
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Andrei Galash (раскрыть)
    вчера в 16:07
    А ты зря сравниваешь россиян с молодыми англичанами и испанцами. Россия - страна второго эшелона в футболе, надо её сравнивать с Бельгией, где топовые молодые таланты и лям в год не получают, а их покупка в топ-чемпионаты поставлена на конвейер.

    Или Хорватия, Сербия и т.п.

    В Англии если условный молодой Рис Джеймс получает 58 тыс в неделю (до вчерашнего дня, вчера получил новый контракт), он уже один из ключевых игроков "Челси", команды с десятками миллионов поклонников в мире и оборотом в миллиард долларов в год.

    При этом обладатель ЛЧ играл за 3 миллиона в год до сих пор. Это дофига?

    Напомню, что Кокорин с первого контракта в 18 лет купил себе Ламборджини Диабло.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 16:03
    Все умные такие и рассуждают как молодые российские игроки любят деньги, причём больше чем футбол.
    Но почему тот же Марцел Личка и другие любители об этом поговорить не говорят правду, то как есть на самом деле?
    Вот к примеру есть разбалованные дети, типа "золотая молодёжь", но разве они стали такими? Нет их сделали такими родители и виноваты они в первую очередь.
    А теперь про футболистов, если им не будут столько платить, то и хотелка у них поубавиться.

    Почему хозяев клубов никто никогда не обвиняет? Да потому что бояться за своё место и вроде как по корпоративной этике нельзя, но это они разбаловали нашу молодёжь, с них и надо спрашивать в первую очередь.
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 15:53
    Можно подумать, что молодые английские (испанские, немецкие, французкие и т.д.) футболисты чем-то отличаются от русских. Можно подумать, что они не покупают себе автомобили, а копят деньги на квартиру. И никто у нас не платил больших денег "условному Захаряну или Сафонову", пока они не проявили себя. И нет ничего плохого, если талантливому молодому человеку (не обязательно футболисту) предложат хороший контракт. И есть много примеров как со знаком плюс, так и наоборот. И кто вырастит из этого молодого человека - "условный Кокорин" или "условный Акинфеев" - не зависит от того, что хочет купить себе на свои же деньги футблист.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 15:52
    Надо же, а я то и не знал.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 15:45
    Разумеется, это единственный вариант, только это не в этой жизни, потому что у нас схем скрытого госфинансирования десятки - от монополий до "нагрузок" в регионах, когда предприятия получают профиты (землю даром, например) взамен на финансирование каких-нибудь губернаторских проектов, в том числе клубов.

    Да и это способ "пчелы против меда", потому что, к сожалению, чиновники у нас сильно кормятся на распилах и должны сами же против них проект принять.
    Roger Young
    Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
    вчера в 15:41
    Тогда мы снова упираемся в старую тему о главном: убрать гос финансирование, тогда платить в серую или в белую огромные деньги уже никто не сможет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Roger Young (раскрыть)
    вчера в 15:39
    Да, но про "потолок зарплат" - красивые слова только. В стране, где половина людей получают серые зарплаты, а две трети предприятий используют схемы уходов от налогов, где никто не знает часто даже владельцев крупнейших предприятий, таких, как "Мираторг", который получил беспроцентный кредит на 12 миллиардов долларов лично от Медведева (когда он был президентом), будучи кипрским оффшором с закрытыми владельцами, причем до сих пор. А "Мегафоном", как известно, официально "владеет" какой-то норвежский рыбак. Ты реально хочешь, чтобы в этой стране реально соблюдался потолок зарплат?

    Кстати, уже пробовали в КХЛ такое сделать, в СКА тогда трудоустроили всех родственников хоккеистов на липовые должности с космическими зарплатами.
    hwvdb29xekw6
    hwvdb29xekw6
    вчера в 15:33
    И это правда
    Гость
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