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Тихонов: «Травма Мартинса — шанс для Умярова закрепиться в основе»

вчера, 18:15

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал травму полузащитника Кристофера Мартинса, который оказался вне игры на три месяца.

В данный момент потеря Мартинса — это серьезно. Сейчас он набрал неплохую форму и в начале сезона показывал уверенную игру. Очень жаль, что Мартинс выбыл на такой долгий срок. Это шанс для Умярова закрепиться в основном составе.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:33
Придут честолюбивые дублёры,
дай бог им снова "Спартаку" забить.
pomor45
pomor45
вчера в 20:58, ред.
Можно ли рассчитывать на развитие, если игрок занимает место в основе не выиграв конкуренцию, а заняв место травмированного?
makkie
makkie
вчера в 20:38
Умярову давали миллионы шансов. Он ими не пользуется.
Ну как можно в каждом матче столько ошибок допускать? Ты игрок центра поля - ответственной позиции, где обрезы и потери недопустимы. А ты их допускаешь, в том числе в голевых ситуациях.

Центр поля Пруцев - Умяров - Зобнин вызывает вопросы.
Но я рад, что Пруцев наконец получит больше игрового времени. Ему по силам пробиться в основу, ибо у парня сумасшедший объём работы. И в пас играть умеет.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:40
Это действительно шанс показать, что не легионерами едиными...
drug01
drug01
вчера в 18:24
Будет очень трудно
протон
протон
вчера в 18:17
Живой кто-нибудь остался после игры с Зенитом?
David Young
David Young
вчера в 18:16
Важный игрок. Команде будет лучше если восстановление завершится как можно скорее.
Гость
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