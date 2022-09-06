Тихонов: «Травма Мартинса — шанс для Умярова закрепиться в основе»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал травму полузащитника , который оказался вне игры на три месяца.

В данный момент потеря Мартинса — это серьезно. Сейчас он набрал неплохую форму и в начале сезона показывал уверенную игру. Очень жаль, что Мартинс выбыл на такой долгий срок. Это шанс для Умярова закрепиться в основном составе.