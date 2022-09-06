Тихонов: «Травма Мартинса — шанс для Умярова закрепиться в основе»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал травму полузащитника Кристофера Мартинса, который оказался вне игры на три месяца.
В данный момент потеря Мартинса — это серьезно. Сейчас он набрал неплохую форму и в начале сезона показывал уверенную игру. Очень жаль, что Мартинс выбыл на такой долгий срок. Это шанс для Умярова закрепиться в основном составе.
Ну как можно в каждом матче столько ошибок допускать? Ты игрок центра поля - ответственной позиции, где обрезы и потери недопустимы. А ты их допускаешь, в том числе в голевых ситуациях.
Центр поля Пруцев - Умяров - Зобнин вызывает вопросы.
Но я рад, что Пруцев наконец получит больше игрового времени. Ему по силам пробиться в основу, ибо у парня сумасшедший объём работы. И в пас играть умеет.
Ну как можно в каждом матче столько ошибок допускать? Ты игрок центра поля - ответственной позиции, где обрезы и потери недопустимы. А ты их допускаешь, в том числе в голевых ситуациях.
Центр поля Пруцев - Умяров - Зобнин вызывает вопросы.
Но я рад, что Пруцев наконец получит больше игрового времени. Ему по силам пробиться в основу, ибо у парня сумасшедший объём работы. И в пас играть умеет.