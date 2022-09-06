Отец Агаларова раскритиковал главного тренера «Ахмата» Талалаева

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» раскритиковал тренера грозненцев из‑за игрового времени сына (290 минут). В прошлом сезоне Агаларов в «Уфе» стал лучшим бомбардиром, забив 19 голов.

Зачем брать игрока в статусе лучше бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат».

Обещал ли Талалаев место в составе? Ни один тренер не может обещать места в составе. Но если тренер настойчиво просит прийти, думаю, игрового времени должно быть намного больше. Еще раз говорю, приглашать лучшего бомбардира и три матча держать в резерве, и даже не выпустить. Если у тебя есть два футболиста на одну позицию, то зачем ты берешь третьего?! Я не понимаю.

Объясняет ли Талалаев свои решения? На тренировочных занятия тренер говорит о том, что он (Агаларов) выкладывается, к нему нет претензий, забивает, много двигается и выполняет то, что от него требуется. Почему не ставит — не знаю.

В такой ситуации, когда человек не играет долгое количество времени, то он теряет игровой тонус. А он очень важен. Если какая‑то игра будет неудачной, то все будут говорить, что вот он… Игровой тонус очень важен для футболиста, но сейчас он теряется.