Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Отец Агаларова раскритиковал главного тренера «Ахмата» Талалаева

вчера, 16:51

Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова раскритиковал тренера грозненцев Андрея Талалаева из‑за игрового времени сына (290 минут). В прошлом сезоне Агаларов в «Уфе» стал лучшим бомбардиром, забив 19 голов.

Зачем брать игрока в статусе лучше бомбардира и держать в резерве? Для чего нужна была эта вся суета по поводу перехода? Планы, если честно, были другие, но «Ахмат» настоял. Тренер Талалаев звонил и просил, чтобы перешли в «Ахмат».

Обещал ли Талалаев место в составе? Ни один тренер не может обещать места в составе. Но если тренер настойчиво просит прийти, думаю, игрового времени должно быть намного больше. Еще раз говорю, приглашать лучшего бомбардира и три матча держать в резерве, и даже не выпустить. Если у тебя есть два футболиста на одну позицию, то зачем ты берешь третьего?! Я не понимаю.

Объясняет ли Талалаев свои решения? На тренировочных занятия тренер говорит о том, что он (Агаларов) выкладывается, к нему нет претензий, забивает, много двигается и выполняет то, что от него требуется. Почему не ставит — не знаю.

В такой ситуации, когда человек не играет долгое количество времени, то он теряет игровой тонус. А он очень важен. Если какая‑то игра будет неудачной, то все будут говорить, что вот он… Игровой тонус очень важен для футболиста, но сейчас он теряется.

Все новости
Мостовой: «Травма Мартинса — серьёзная потеря для „Cпартака“»
Вчера, 21:00
Йоканович — о Норманне: «Именно такой футболист нам был нужен»
Вчера, 19:47
Кечинов: «Травма Мартинса — не так ощутимо, как потеря Мозеса»
Вчера, 18:40
Тихонов: «Травма Мартинса — шанс для Умярова закрепиться в основе»
Вчера, 18:15
Личка: «В России молодые игроки любят деньги больше, чем футбол»
Вчера, 14:57
Канчельскис: «После увольнения Цорна хуже уже точно не будет»
Вчера, 14:31
Сортировать
Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:37
Когда на сцену выходят родители,дети уходят в тень.Прощай,Гамид!
pomor45
pomor45 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:07
Смотря на что нацеливаются. Если на уход из клуба, то в самый раз.
pomor45
pomor45 ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 21:05
Про стиль игры тренера РПЛ - это что-то вроде анекдота.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ протон (раскрыть)
вчера в 20:52
Какие претензии к Трошечкину?.Боец он на поле,однозначно,парень с характером.Все в Ахмате молодцы игроки.Не надо их делить.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
вчера в 20:23, ред.
Зря так отец его дает интервью.Для сведения, его сын уже готов выходить на поле и будет выходить.

Талалаев что, себе враг? Он с радостью его выпускал бы. В Ахмате чуток другой стиль игры,к этому тренер его и готовит.

Все будет зорошо у Гамида, просто уверен в этом, а тренеру придет время, он только спасибо скажет.

PS Тонус Гамид не теряет, только укрепляет.
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 19:12
Пусть отец возьмёт в аренду,в Динамо Махачкала.Будет практика и польза,для дагестанского футбола.А так,удачи,Агаларовым!
протон
протон
вчера в 17:08
Папа прав с оной стороны. Так зачем пригласил ты его
Интересно, кто эти квалифицированные нападающие в Ахмате, у которых нужно выиграть конкуренцию?
Так с кем должен Агаларов конкурировать - с нападающими или защитниками?
Из-за таких Андрюш, которые смотрят тока на физ. Данные мы столько футболистов потеряли... Феди Черенковы, Цымбалари и им подобные были бы загноблены такими великими тренерами.
А если серьезно, нельзя так поступать с лучшим бомбардиром прошлого сезона. Конате ногтя не стоит Агаларова. Ильин? За всю жизнь столько не забил. Садулаев? Только только начинает играть, но и его угробят. Зато будут играть Трошечкины и Ко.
То бишь свои.
asraeil
asraeil
вчера в 17:00
Тренеру виднее кто в какой форме находится
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 16:59
Эти высказывания явно не помогут сыну в этой ситуации, нужно набраться терпения и усердно работать на тренировках.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 