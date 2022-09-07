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«Аякс» не хотел продавать Антони «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:37

Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра поделился подробностями перехода полузащитника Антони в «Манчестер Юнайтед» за 95+5 миллионов евро.

Я понимаю злость главного тренера команды Шройдера. Я был тренером, поэтому мне известно, насколько сильно мешает уход ключевого футболиста в последний момент. Мы не хотели продавать Антони. Мы стремились сохранить его.

«Манчестер Юнайтед» выбрал крайне неудачное время для трансфера. Последние несколько дней трансферного окна были сумасшедшими, ибо летом «Аякс» уже прошел ощутимую перестройку после ухода ряда важных игроков. Было крайне сложно оставить нашего тренера с такой потерей.

К лету мы ожидали иного, но мы потеряли весомую часть основной команды. Мы пытались сохранить футболистов, чтобы достойно сыграть в Лиге чемпионов и продолжить стремиться к успеху. Об этом мы разговаривали и с Альфредом. Да, мы ожидали, что будут потери. Но мало кто мог представить, что наших футболистов купят за такие деньги.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:51
Дожили, клуб, продавший за 100 млн нетопового игрока, ещё и недоволен этим. Да вы что с Антони, что без, разрываете Эредивизи, ну а в ЛЧ Аякс кроме сезона 18/19 ничего особенного и не показывал, в конце концов усилились тоже неплохо, нельзя говорить что у Аякса какой-то кадровый голод в связи с этими летними трансферами.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:28
Деньгами можно убедить кого угодно.
allemz
allemz
вчера в 13:47
Когда вы бы еще его за такую сумму сбагрили, если его цена по трансфермаркту 35 лямов, учитывая политику клуба? Прибедняется этот Джерри
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