«Аякс» не хотел продавать Антони «Манчестер Юнайтед»

Спортивный директор «Аякса» Джерри Хамстра поделился подробностями перехода полузащитника в «Манчестер Юнайтед» за 95+5 миллионов евро.

Я понимаю злость главного тренера команды Шройдера. Я был тренером, поэтому мне известно, насколько сильно мешает уход ключевого футболиста в последний момент. Мы не хотели продавать Антони. Мы стремились сохранить его.

«Манчестер Юнайтед» выбрал крайне неудачное время для трансфера. Последние несколько дней трансферного окна были сумасшедшими, ибо летом «Аякс» уже прошел ощутимую перестройку после ухода ряда важных игроков. Было крайне сложно оставить нашего тренера с такой потерей.

К лету мы ожидали иного, но мы потеряли весомую часть основной команды. Мы пытались сохранить футболистов, чтобы достойно сыграть в Лиге чемпионов и продолжить стремиться к успеху. Об этом мы разговаривали и с Альфредом. Да, мы ожидали, что будут потери. Но мало кто мог представить, что наших футболистов купят за такие деньги.